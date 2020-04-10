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 Общество
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 В Тернополе запретили работу ломбардов, рынков и строительных магазинов

Решено запретить продажу кофе и других горячих напитков, приготовляемых в кофейных аппаратах, в магазинах и на территории Тернопольской громады (кроме расположенных на территории АЗС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом сегодня решил запретить работу рынков, ломбардов, строительных магазинов, кроме работы доставки оптовых продаж.

"Запретить продажу кофе и других горячих напитков, приготовляемых в кофейных аппаратах, в магазинах и на территории Тернопольской громады (кроме расположенных на территории АЗС)", - говорится в сообщении.

При этом штаб принял решение разрешить деятельность предпринимателей, работающих в сфере строительства, реконструкции и ремонта при условии выполнения противоэпидемических мер - на открытом воздухе при условии пребывания на объекте не более 10 человек одновременно, в средствах индивидуальной защиты, после проведенного температурного скрининга.

Также в городе разрешается пребывание в одном легковом автомобиле не более 2 человек (один спереди и один сзади) или в пределах членов одной семьи.

Ранее Тернопольский горсовет сообщал, что не будет вводить комендантский час в ближайшие выходные.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188256
 
 
 Топ комментарии
 
Как так? Жулька и жена Разумкова без выручки останутся! Открыть немедленно ломбарды!
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ВАНУ не любят в Тернополе,что ли? Зачем бабушку делать бедной на горе украинцев?
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Judge Dredd@Dredd_Director 17 ч

Поліція почала провокувати на порушення карантину.
В Тернополі вони замовили онлайн квіти, які забрали через віконце магазину, після чого відразу склали протокол по ст.44-3.
На щастя, суд став на сторону продавчині.
Спливають в пам'яті слова Арсенборисича: "Мусора - не люди!"
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ВАНУ не любят в Тернополе,что ли? Зачем бабушку делать бедной на горе украинцев?
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Как так? Жулька и жена Разумкова без выручки останутся! Открыть немедленно ломбарды!
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на святое по зарились ироды на ломбарды! В Тернополе запрещена работа ломбардов, рынков и строительных магазинов - Цензор.НЕТ 4546
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А Эпицентр в Тернополе е? Работает? 😁😁😁
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теперь и колечко отнести некуда, чтобы хлебушка купить. Иди на большую дорогу.
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Краще би церкви закрили.А то там через облизування ікон.вже багато інфікувалися.ф
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Все це що приймається,це антиконституційно.
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Вищо там, рамси сплутали ? Навіть сам ********** дозволив ломбарди.
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Judge Dredd@Dredd_Director 17 ч

Поліція почала провокувати на порушення карантину.
В Тернополі вони замовили онлайн квіти, які забрали через віконце магазину, після чого відразу склали протокол по ст.44-3.
На щастя, суд став на сторону продавчині.
Спливають в пам'яті слова Арсенборисича: "Мусора - не люди!"
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а шо всё выше перечисленное до этого работало?
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