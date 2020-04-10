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 На Киевщине при пожаре в частном доме погибли 3 детей, - ГСЧС

В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли 3 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 апреля в 14:05 в с. Плоское Таращанского района в частном жилом доме возник пожар. На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.)", - говорится в сообщении.

В 14:48 пожар был локализован на площади 80 м. кв., а в 16:40 - ликвидирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году количество пожаров на Киевщине возросло на 31%. И сейчас вокруг столицы горят три торфяника, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3188255
 
 
 Топ комментарии
 
тут кретини та вбивці батьки, які таке допустили. не іронізуй над дитячими трупами, це гидко.
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зефирчик лучше молчи, что б не знали что ты идиот
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в селе и так все на улице, какой карантин в частном секторе?! тут преступники родители однозначно.
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ну да... выходить-то из дому низзя. да здравствует кретин-карантин
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тут кретини та вбивці батьки, які таке допустили. не іронізуй над дитячими трупами, це гидко.
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Иронизируют как раз над кретином-карантином. А он мало того, что не ребенок, так еще и не лох.
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тут вообще неуместна ирония , погибли страшной смертью 3-е деток. У Вас есть дети?
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Над кретином-карантином ирония уместна всегда.
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ясно, детей нет -родишь, будет не до шуток и иронии в таких темах.
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Вот кретина-карантина родили... И что это дало? Клоун - он и нелох клоун.
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тут же на сайте полно тем, где кретина -карантина можно обсуждать. что с тобой не так?
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И что вам мешает обсуждать кретина-карантина там? Почему вы продолжаете это обсуждать здесь?
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У тебя плохо с восприятием информации, Валерий.-(
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Вы хотите об этом поговорить? Давайте. Какую информацию вы хотите мне предложить? Давайте оценим вашу информацию, а потом обсудим её восприятие. И так... ???
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Что же вы так несерьёзно слились. Вы же предъявляли какие-то претензии. Давайте поговорим о ваших претензиях.
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я не иронизирую. я выдвигаю версию. бегали бы по улице - были бы живы. не?
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в селе и так все на улице, какой карантин в частном секторе?! тут преступники родители однозначно.
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в селе те же законы, что и в городе. детей без сопровождения взрослых низзя. а взрослым дополнительных проблем подкинули.
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не плоди глупость в свое оправдание, ты же типа тут умный.
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я умный. ты - нет. мне перед тобой оправдываться? смешно! дуй губки сиди под замком, дыши пылью, славь зелю. разговор окончен.
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Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».

--
Вот тебе сказочка про наш карантинчик. Написано в конце 18-го в.
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Таня, тебя заносит. Не абсолютизируй свои привычки. Лучше подумай, почему не было родителей и дети, скорее всего, были заперты.
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я всегда думаю и тебе советую. а поскольку такие ситуации случаются с регулярной постыдностью и без всякого карантина - предполагаю, что общество деградировало и количество алкашей у нас увеличивается.
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просто у тебя всё. алкаш - и всё объяснила. надо просто перестать пить. да?
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нет, не все. алкоголь с вероятностью 0,8 по моей статистической оценке.
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если ты не умеешь воспринимать ответ, который тебе не нравится-это твоя проблема.
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Народу не чем платить за газ - который в 18 раз поднял потрох, вот и греются как могут - иногда небезопасно, бо холод не тётка, и эти дети на его совести.
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зефирчик лучше молчи, что б не знали что ты идиот
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ой беда!
почему ничего не сказано про то, где в это время были родители...
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Нагадало дитячий табір "Вікторія" , який Труханов із Порошенком відкривали , стрічки різали , щось брехали та обіцяли .
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"Відкриття" ж не накладає відповідальності за "відкритий" об'єкт , аби в телевізор залізти , так ?
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За неділю декілька десятків,людей згорає в пожежах.Давайте заборонемо сірники.Також за рік тисячі гинуть в дтп,давайте заборонемо автівки.Звісно,карантин потрібен,але ж не той маразм,який зараз вводять.Навіть продуктові магазини закривають.
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