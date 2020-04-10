 На Киевщине при пожаре в частном доме погибли 3 детей, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 апреля в 14:05 в с. Плоское Таращанского района в частном жилом доме возник пожар. На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.)", - говорится в сообщении.

В 14:48 пожар был локализован на площади 80 м. кв., а в 16:40 - ликвидирован.

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