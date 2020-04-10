 На Киевщине при пожаре в частном доме погибли 3 детей, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"10 апреля в 14:05 в с. Плоское Таращанского района в частном жилом доме возник пожар. На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.)", - говорится в сообщении.
В 14:48 пожар был локализован на площади 80 м. кв., а в 16:40 - ликвидирован.
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».
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Вот тебе сказочка про наш карантинчик. Написано в конце 18-го в.
почему ничего не сказано про то, где в это время были
родители...