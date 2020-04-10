 Мужчине, который сжег Долину нарциссов, грозит до 12 лет за решеткой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
"Хустянин 27 марта 2020 года, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов", — сказано в сообщении.
"Уже на следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины", — добавили в прокуратуре.
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Сумма нанесенного биосферному заповеднику ущерба составляет почти 650 тыс грн.
Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда путем поджога, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1, ч. 2 ст. 252 УКУ). Наказание по этой статье может составить от 5 до 12 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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Практически нормальный но глупый человек...
Вчора совкова зебільня, отримавши на картку зарплатню і з калькулятором нарахувавши якусь помилку в декілька грн, видало: «Мнє так нє вігодно ходіть на работу» (працюємо через день).
Ну, так в чому проблема? Сиди вдома і перечекай. Тіки ж платити не будуть.
Три хвилини лупало очима!!!!
Тобто - в нас що продав,то й твій %! Продажі вочевидь спали до 40%.
Совка нема трохи менше, ніж йому «рочків». Але - отримана папою-гебістом халявна квартира. Халявна зарплатня! Назавжди виховало совка. Незадоволеного. Совка-«мнєвсєдолжни».
І це я ще в сфері бізнесу, а не на заводі...
Посадите его, и по закону, и по справедливости.
Они такие дебилы...
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За часів Австро-Угорщини урочище Кіреші належало до лісництва і пильно охоронялося. На його території росли лікарські рослини, якими місцеві медики лікували хворих. Коли територія Закарпаття відійшла до Чехословаччини, частину цих земель продали жителям Хуста. Тодішні місцеві мешканці ставилися до природи з великим розумінням. Випасати худобу на заповідних землях їм дозволялося до Юрія, а господарювати знову можна було тільки з 14 жовтня.
Вистряв у черзі, переїхав кордон - ЖОДНОГО ВОГНИЩА на сотні й сотні кілометрів.