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 Общество
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Все про:Закарпатье (1760) поджог (712) пожар (3988) прокуратура (3916) цветы (45) Красная книга (19)

 Мужчине, который сжег Долину нарциссов, грозит до 12 лет за решеткой

Прокуратура сообщила 49-летнему жителю г. Хуст о подозрении в поджоге Долины нарциссов. По версии следствия, он дважды поджигал долину и уничтожил 9 га заповедника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"Хустянин 27 марта 2020 года, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов", — сказано в сообщении.

"Уже на следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины", — добавили в прокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сумма нанесенного биосферному заповеднику ущерба составляет почти 650 тыс грн.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда путем поджога, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1, ч. 2 ст. 252 УКУ). Наказание по этой статье может составить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Также на Цензор.НЕТ: Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3188254
 
   
 Топ комментарии
 
Премию Дарвина этому гению..
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БкзусловноЮ это правильно, надо наказывать! А кто накажет организаторови крышевальщиков вырубки лесов? Там ущерб по более!
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Точно за зе голосовал .
Они такие дебилы...
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БкзусловноЮ это правильно, надо наказывать! А кто накажет организаторови крышевальщиков вырубки лесов? Там ущерб по более!
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надіюсь, що хтось озвучить діагноз, бо мені бракує культурних слів...
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Это уже многовато.
Практически нормальный но глупый человек...
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Я именно про это. Вот проведи тесты на IQ с таким человеком, и скорее всего будет обычный средний показатель. Но то если специально попросить человека напрячь мозги. В обыденной жизни он ими просто не пользуется, что на выборах, что подпалить сухостой. "Па приколу" и "а чё тут такого?". Ах да, ещё "Так все делают!". Это максимум, что ты сможешь от него добиться. Ни о чем не думать, кроме жратвы и футбола. И так жить, с этим, до самой смерти. А накажешь его, он даже не поймет, за что. И таких 73%. И это я сильно оптимистичен, на самом деле.
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Фосий тві@fosyavtwi

Вчора совкова зебільня, отримавши на картку зарплатню і з калькулятором нарахувавши якусь помилку в декілька грн, видало: «Мнє так нє вігодно ходіть на работу» (працюємо через день).
Ну, так в чому проблема? Сиди вдома і перечекай. Тіки ж платити не будуть.
Три хвилини лупало очима!!!!

Тобто - в нас що продав,то й твій %! Продажі вочевидь спали до 40%.
Совка нема трохи менше, ніж йому «рочків». Але - отримана папою-гебістом халявна квартира. Халявна зарплатня! Назавжди виховало совка. Незадоволеного. Совка-«мнєвсєдолжни».
І це я ще в сфері бізнесу, а не на заводі...
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Фух, а я прочитала, як прізвище спочатку
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15 лет за какие то цветы? Лучше бы он Мариуполь обстрелял из градов или провел теракты в Харькове убив сотни людей и ему за ето ничего бы небыло.
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так, але це не привід для пом'якшення його відповідальності, це привід для засудження тих гандонів, що позвільняв Зеля.
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Понятное дело что ето сарказм. Но бл***дь должна же быть хоть какая то логика, что за убийство сотен людей наказание должно быть на порядки выше чем за поджег растений
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А чем люди лучше растений? Вот если бы растения тоже сжигали бы людей, то тогда да, можно было бы сравнивать.
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Я и не говорю что лучше. Кстати коронавирус- ето и есть такая себе ответочка от природы. .
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Если покажет корочку *днр* то отпустят и извинятся. Етоженашилюди
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И, ведь, если спросить этого долбодятла, зачем, он же не ответит!
Посадите его, и по закону, и по справедливости.
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Точно за зе голосовал .
Они такие дебилы...
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сколько этих дебилов поджигателей расплодилось?
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Они всегда были. Просто эта зима была без снежная. И очень мало было осадков. Если и лето будет сухим то то ли еще будет.
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Як було при зєлєбобіках.
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За часів Австро-Угорщини урочище Кіреші належало до лісництва і пильно охоронялося. На його території росли лікарські рослини, якими місцеві медики лікували хворих. Коли територія Закарпаття відійшла до Чехословаччини, частину цих земель продали жителям Хуста. Тодішні місцеві мешканці ставилися до природи з великим розумінням. Випасати худобу на заповідних землях їм дозволялося до Юрія, а господарювати знову можна було тільки з 14 жовтня.
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За такое срок не предусмотрен, хорош сочинять.
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Долина Нарцисів - заповідник, який входить до всесвітнього надбання під егідою ЮНЕСКО. Почитай, яке покарання за нанесення шкоди на території заповідника.
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Восени я їхав автомобілем з України до Польщі. Їхати через західні області було неможливо - дим скорочував видимість до десятка метрів. Палало майже на кожному обійсті...
Вистряв у черзі, переїхав кордон - ЖОДНОГО ВОГНИЩА на сотні й сотні кілометрів.
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Нужно этот биомусор на этой Долине нарцисов и закопать , в качестве удобрения самое то.
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Поки подібне малороське бидло живе в Україні - не буде у нас цивілізації. Надіюся, йому впаяють максимальний срок
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а нечего было с Польшей воевать в 1918 году
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Ёпт, ну каким же нужно быть кретином! Нет слов, как Земля тебя носит!
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