 Тесты на коронавирус в Николаеве делали с нарушениями, - глава СБУ Николаевщины Герсак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0512, об этом Герсак заявил на сессии областного совета в пятницу.
Начальник управления рассказал, что по его информации медицинский персонал допускает нарушения при отборе биологических материалов у пациентов, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекции.
"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины", - заявил Герсак.
Он подытожил, что все результаты проведенных тестов могут не соответствовать действительности. А поэтому следует провести повторную проверку всех, у кого есть подозрение на коронавирус.
Напомним, Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.
и оказалось, шо сижу я лишних 2..
врач арифметик - шо может быть хуже?
2. По уменьшению сбора налогов.
3. По потреблению хлеба.
4. В основном по аналогии с остальными странами.
А в общем +, - трамвайная остановка.
одел маску - дыши реже!
тобто ще можна кілька днів у Миколаєві світити нуль
дійсно..грунт у вазонках на відповідність стандартам не перевірявся..