 Тесты на коронавирус в Николаеве делали с нарушениями, - глава СБУ Николаевщины Герсак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0512, об этом Герсак заявил на сессии областного совета в пятницу.

Начальник управления рассказал, что по его информации медицинский персонал допускает нарушения при отборе биологических материалов у пациентов, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекции.

"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины", - заявил Герсак.

Он подытожил, что все результаты проведенных тестов могут не соответствовать действительности. А поэтому следует провести повторную проверку всех, у кого есть подозрение на коронавирус.

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Напомним, Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.