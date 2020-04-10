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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Тесты на коронавирус в Николаеве делали с нарушениями, - глава СБУ Николаевщины Герсак

Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лабораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0512, об этом Герсак заявил на сессии областного совета в пятницу.

Начальник управления рассказал, что по его информации медицинский персонал допускает нарушения при отборе биологических материалов у пациентов, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекции.

"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины", - заявил Герсак.

Он подытожил, что все результаты проведенных тестов могут не соответствовать действительности. А поэтому следует провести повторную проверку всех, у кого есть подозрение на коронавирус.

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Напомним, Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3188252
 
 
 Топ комментарии
 
а ляшко говорил что нарушений нет все делают правильно. кто некомпетентен?
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а ляшко говорил что нарушений нет все делают правильно. кто некомпетентен?
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Некоторые говорят, что после Коронвируса наступит Новый Мир.Ничего не будет,будет старое советское БОЛОТО....
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ты, псих, рафик врачикам отремонтируй - им работать - тебе пиндеть...
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Це капець: виявляється, тільки голова СБУ вміє робити тести на коронавірус..
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Чого ж - ще Аваков та інші керівники поліції ********** просторікувати про терміни карантину та надзвичайний стан...
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Атипичная пневмония,Эбола,птиче-свинячий грипп...,чего только не было в истории.Туфта это все...
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Еще чума была. Холера, Испанка. Тоже все туфта.
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он подытожил и умножил разделил на 25
и оказалось, шо сижу я лишних 2..
врач арифметик - шо может быть хуже?
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Все просто: ЗЕлох сказав знайти коронавірус в Миколаєві! Або знайдіть його, або заразіть там всіх, але щоб Миколаїв не псував статистику
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Так болезнь развивается независимо от тестов. Если температура и кашель, без теста лечиться не будешь? Или пройдя тест получишь спец пропуск на проезд в николаевском автобусе? Этот тест уже как самоцель стал. В 20-е года испанка без тестов, сама пришла, накосила и сама ушла.
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У всех спрашиваю, никто до сих пор не ответил: по испанке - кто в те годы собирал данные по количеству жертв, пусть и с таким разбегом в 50 млн (50-100 млн в разных источниках)?
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1.Между двумя ближайшими переписями. Минус потери в первой мировой, минус естественная убыль.
2. По уменьшению сбора налогов.
3. По потреблению хлеба.
4. В основном по аналогии с остальными странами.

А в общем +, - трамвайная остановка.
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Это же должно было кем-то подсчитываться централизованно, как сейчас, тем более, что тоже - пандемия. Мне просто интересно - кто это был. Ну, и куда она совершенно бесследно исчезла?
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Утрирую. В городе заболело N человек. Умерло Х человек. Посчитали проценты на тысячу жителей. После в 193? году на научном симпозиуме в докладе назвали цифру 75 миллионов. Доклад проголосовали и утвердили. С тех пор и пошло.
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Заканчивайте этот бред: пробирки не такие, в-во не МОЗ-овское, люди не те... Шо ж у них тогда с ВИЧ будет твориться, если придеретесь?
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Ви помітили, як деградувала держава? Всі, інституції опустились до рівня Зеленського. І року не минуло!
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Так, так, була передова, ззаду, європейська держава, і так деградувала.
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Во всяком случае получше чем сейчас. Или хочешь поспорить?
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не болейте николаeвцы - на нелоха плюнуть и растереть....
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очкарикам на заметку - правильно одетая маска? - ты слепой, стекла в очиках задымляются - ваш выбор!
одел маску - дыши реже! Тести на коронавірус у Миколаєві робили з порушеннями, - глава СБУ Миколаївщини Герсак - Цензор.НЕТ 6478
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Він підсумував, що всі результати проведених тестів можуть не відповідати дійсності. А тому слід провести повторну перевірку всіх, у кого є підозра на коронавірус

тобто ще можна кілька днів у Миколаєві світити нуль
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Шпионов ловить некому.. СБУ как всегда занимается всем чем угодно, но только не своим прямым делом. Какое вообще их собачье дело как делают тесты?
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медичні співробітники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в яких зберігається відібраний матеріал. Тести на коронавірус у Миколаєві робили з порушеннями, - глава СБУ Миколаївщини Герсак - Цензор.НЕТ 260

дійсно..грунт у вазонках на відповідність стандартам не перевірявся.. Тести на коронавірус у Миколаєві робили з порушеннями, - глава СБУ Миколаївщини Герсак - Цензор.НЕТ 3132
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Медики профессионалы,это видно еще до начала лечения больных... Сейчас у нас точно такой же "качественный" Кабмин...
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