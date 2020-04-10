EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Происшествия
  17631  203
Материалы по теме:
Все про:Аваков (3027) ПР (11271) Чорновол Татьяна (521) евромайдан (6846) ГБР (1085) Бабиков (29)

 "Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

Глава МВД Арсен Аваков предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо! Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учавствовала в гражданских протестах... Таня - талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…", - говорится в сообщении.

По его словам, неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения.

"Но то, что происходит в отношении Тани - неадекватно и постыдно... С начала войны Таня, проводила на передовой в самых горячих точках все время.. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение .. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель - большого красивого человека и патриота… мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани - за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего - "зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня", - подчеркнул он.

Аваков отметил, что наказывать Чорновол подлостью нельзя.

"Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - подытожил Аваков.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится

Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне, - Аваков о подозрении Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188250
 
   
 Топ комментарии
 
"Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - подытожил Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3188250

Так ведь Зе-чмо и есть ватник, рыг и подхуловец. Что он там отстраивет
 показать весь комментарий
 
не хвилюйтесь, прийдуть і за вами. Ці зелені бля.ді прийдуть за усіма патріотами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
бібікови морозяться:У Державному бюро розслідувань заявляють, що відомство працює поза політикою."ДБР перебуває поза політикою", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
"Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи", - зазначили в Бюро.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх