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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11990) пошлина (308) уголь (792)

 Кабмин вводит пошлины на российский уголь с 15 апреля

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал изменения в постановление, которым с 15 апреля устанавливается 65% пошлина на российский уголь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

По словам Шмыгаля, решение принято для защиты украинских шахт.

"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому довольно долго постановление №261, принятое по поручению президента 18 марта, было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", - отметил премьер-министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188248
 
   
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а там - дадуть хабара, кому нада, та завезуть, як вітчизняне вугілля
це вам не ротердам плюс, з якого нічого не візьмеш
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Зачем хабар. Просто пустят через Беларусь. Причем эта пошлина не касается антрацита и коксующегося угля. Металлургов пожалели.
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какой там уголь, када с труби ссаживают...



Hellis@13Hellis_13





ситуация со сделкой ОПЕК между Москвией и Саудитами показала, что величие России - мыльный пузырь. И что с Россией стремятся дружить только те страны, где верхи пытаются любым способом сохранить свою власть и побольше награбить на отработанных с этой бензоколонкой схемах.
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Киевляне, как там у вас, не мерзнете, после отключения отопления?
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Пока нормально, солнышко греет. у меня +22 в комнате сейчас.
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Кому нужен уголь? Электростанциям. Ещё для выплавки металла - коксующийся. Подняв тарифы, можно, конечно, сколько то урвать для бюджета, но это самый простой и примитивный путь. Хотя, через месяц или полгода можно подписать другую бумажку, отменяющую первую. Ручной режим...
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Де порохоботи? Це ж тіпа Зе ставленик кримля не співпрацює з цим самим кримльом? )))
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Предсказываю новость через неделю-месяц и коменты. Сначала радость, потом зеля виноват, что тарифы выросли, затем-наступает кризис в системе энергетики т.к. народу не чем платить, энергетикам не на что покупать объёмы и т.д.. Очередной выстрел в ногу, хотя ноги уже отвалились от ежедневных выстрелов в течении 6 лет.
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Если просто, то богатые опять будут пополнят бюджет за счёт нищих.
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