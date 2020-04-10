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 НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе

НАТО не создавало коронавирус в качестве биологического оружия, не пытается получить больше денег за счет медицины и не распространяет COVID-19 во время учений.

Разоблачение мифов российской пропаганды опубликовано на сайте НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Первый миф касается того, что COVID-19 "разрушает НАТО". Но Альянс по своей природе был создан как антикризисная структура, поэтому и сейчас работает над тем, чтобы кризис в сфере здоровья не перерос в кризис в сфере безопасности.

"Наша способность к выполнению операций не была подорвана. Наши силы остаются готовыми, наши критически важные действия продолжаются, включая деятельность боевых групп на востоке Альянса, наши морские операции, а также миссии продолжаются от Афганистана до Косово. Мы продолжаем обеспечивать надежное сдерживание и оборону и одновременно поддерживаем национальные усилия по борьбе с пандемией. Союзники по НАТО продолжают поддерживать друг друга в ответе на COVID-19 и являются солидарными друг с другом", - говорится в сообщении.

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Второе направление российской пропаганды пытается поставить под сомнение способность НАТО помочь союзникам в борьбе с коронавирусом. Факты говорят о прямо противоположном. Силы НАТО и взаимодействие Альянса со странами-партнерами позволили доставить союзникам критически важное медицинское оборудование и защитные средства, развернуть дополнительные медицинские пункты и госпитали, транспортировать пациентов с COVID-19 для лечения в других странах.

Третий миф, который изначально пытаются распространять российские дезинформаторы - это обвинения НАТО в том, что коронавирус является оружием, созданным в НАТО. Это очевидная ложь, которая подтверждена многочисленными медицинскими исследованиями и выводами ВОЗ о естественном происхождении коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Прибывших с учений НАТО в Латвии военнослужащих поместили на обсервацию в Трускавце. ФОТОрепортаж

Четвертое направление дезинформации кремлевских источников - что учения под эгидой НАТО способствуют распространению коронавируса. Правда заключается в том, что с начала эпидемии НАТО отменило часть военных учений и перевело часть из них в другой формат, который исключает риск заражения.

Наконец, пятый миф пытается убедить людей, что НАТО поощряет увеличение расходов на оборону за счет уменьшения расходов на здравоохранение. Это неправда, ведь НАТО не влияет на формирование национальных бюджетов стран-членов. В то же время, в условиях кризиса вооруженные силы стран-союзниц доказали свою роль в усилиях гражданского общества в борьбе с пандемией и ликвидацией ее последствий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188242
 
 
 Топ комментарии
 
но...как же...это же...искусственно созданный вирус...НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 1421
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но...как же...это же...искусственно созданный вирус...НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 1421
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6-й миф российской пропаганды, это то что коронавируса нет, а истерию с ним затеяли масоны
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и какие то правые организации, а вообще он не более опасен чем простой грип. вот так вот. кстати, тут тоже есть обдолбанные такими мыслями, но жаль что они под флагами свободных стран.
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коронавируса нет, а истерию с ним затеяли масоны - для того щоб зірвати парад за участі путєна на красній площі.
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Я без всякой разведки АНБ и ЦРУ знал что эти фейки быдло кремля шмаляет по 1000 в сутки.не удивили...
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Самый главный фейк о новом коронАвирусе это то, что встречи с ним можно избежать если мыть конечности спиртом и носить намордник. Этот вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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Ви не зовсім праві.
Мова про зменшення вірогідності лавинного збільшення захворівших.
А так, да. Пройдемо чере це всі.
Набування імунітету.
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Спасибо. Но для меня этот вопрос имеет теоретическое значение, я с семьёй уже переболели этим вирусом. Однако графики пика заболевания , демонстрируемые в СМИ от имени очень больших учёных вирусологов, имели и имеют все признаки фальсификации. На чем тогда основана уверенность что мытьё рук или маски снизят пики заболевших?
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Радий, що у Вас все закінчилось щасливо.
Але, будьте обережні з поширенням своїх теоретичних висновків, щоб не стати побіжним винуватцем чиєїсь смерті.
Зараз є й такі, що взагалі заперечують пандемію, та й саме існування коронавірусу. Деяких з цих невіруючих короновірус прибрав з цього Світі. Бо йому все одно.
А береженого, як відомо, і Бог береже, це раз.
І наука теж :

Просте, хазяйське мило РУЙНУЄ кроновірус ефективніше ніж спирт.

Мова не про намилювання- змилювання-змивання.
Спробуйте прочитати. https://www.unian.net/health/worldnews/10912604-the-guardian-kak-mylo-ubivaet-koronavirus-covid-19-ot-kotorogo-net-lekarstv.html
Оригінал: «The science of soap - here's how it kills the coronavirus.»
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/12/science-soap-kills-coronavirus-alcohol-based-disinfectants
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не мой и не носи. Может перестанешь это мнение совать под каждым постом
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Спокойней. Я уже переболел этим ковидом и все окей. Руки и ноги будешь мыть ты, или тебе в морге помоют.
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Мозги с внутренностями тебе выймут, это обычно всегда делают для удобства родственников.
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Химическое оружие РАБссиянских крыс Асада-Путлера в Сирии применял Госдеп. НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 8153
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Польских офицеров в 1940 году под Смоленском тоже расстреляли омериканцы... НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6263
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Діти. Їй-бо.
Та, така відповідь, у 86% рашкінскіх, і у 73,22 % хахлов, тільки впевнила їх у правоті рашки.
Бо ж «Угроза міра в Європє, ето НАТО ! » Істина всмоктана кацапамі і хохлами, з часів Совка.
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руцким этот вирус не опасен, он опасен только людям - это доказанно медиками и политиками раиисии.
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Подлодку Курск потопила омериканская подлодка.Малаззийский Боинг сбил Барак Обама,а детей Беслана расстрелял спецназ США Морские котики...Во всем виновата ОМЕРИКА... НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 5218
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и украинский Крым оккупировали рашистские "биндеры без опознавательных знаков ,но зеленые" НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 4049
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Зачем НАТО надо оправдываться перед вонючей парашей?
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Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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Недавно в Швеции произошел скандал. Шведский министр объявил об атаке российских троллей с целью сорвать внедрение 5G. Расследование привело к группе шведских пенсионеров которые боялись радиации.


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