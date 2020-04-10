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 Политика Украины, Общество
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 "Пока Порошенко примеряет на себя роль защитника медработников, правительство уже ведет эту работу" - "слуга народа" Янченко

Весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

"Пока Петр Порошенко примеряет на себя роль единственного защитника украинских медработников и предлагает ввести для врачей выплаты на уровне бойцов ООС, правительство уже ведет эту работу", - говорится в сообщении.

В частности, весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате.

"Кроме того, по моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - отметила Янченко.

Отмечается, что голосовать за это решение парламент будет уже в этот понедельник.

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Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.

Пока Порошенко примеряет на себя роль защитника медработников, правительство уже ведет эту работу - слуга народа Янченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188240
 
   
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" Олена весь час плаче". Зеленський розкрив подробиці сімейного життя".
А тепер наша черга поржать...
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То, что делают Свидетели Зерро нельзя ни с чем сравнить!
Ваши бессистемные попытки что-либо сделать оканчиваются большим ПШИКОМ, т.е. ПУКОМ.
Проводить последовательную работу с прицелом на будущее, вы, не в состоянии. Единственное на что вы способны, да и то на 1 из 5 это рефлексировать на происходящие события.
Уже зелень перечислила деньги, которые государство платит политическим партиям? То о чем написано здесь окончится так же скандалом!
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По своей тупости они даже не подумали, что власть обязана делать, а Порох и все остальные волонтеры по доброй воле это делают нормальные людимогут быть только благодарны.
Но похоже, что среди зелени нет нормальных.
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Та вы шо?
ЗЕбанарии листовки в больницы завезли, пока Порошенко завозил защитные костюмы и аппараты ИВЛ.

Какие молодцы.
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В частности, весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате. - А почему не во время эпидемии? Или собираются платить только тем, кто сможет пережить эпидемию?
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Синяк 5 лет болоболил, чо он сейчас вдруг дела делать начнёт? Всё только для себя.
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Быдло ОХРЕНЕЛО? "Мы вам все сделаем, но за бюджетные деньги, вот вот, уже скоро, на днях, а может раньше." МРАЗИ, а давай из собственного кармана! Вы на продаже масок заработали больше 200 млн!
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У нас нет правительства...есть ОПГ под руководством клоуна ( читайте интервью экс министра Уманского) ...
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у нас уже сотни инфицированных врачей и пару умерших.
И что вы сделали, зеленые твари?? когда это все будет??
вы сами ни на что не способны, так хотя бы слушайте, что вам умные люди говорят, а не тявкайте и огрызайтесь.
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Замість подякувати будь-кому за будь-яку допомогу в боротьбі з вірусом, зелені мають претензії. А раптом. лікарі проолосують за політичну силу Порошенка? Їх більше хвлиюють рейтинги, ніж життя людей.
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