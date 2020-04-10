 "Пока Порошенко примеряет на себя роль защитника медработников, правительство уже ведет эту работу" - "слуга народа" Янченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

"Пока Петр Порошенко примеряет на себя роль единственного защитника украинских медработников и предлагает ввести для врачей выплаты на уровне бойцов ООС, правительство уже ведет эту работу", - говорится в сообщении.

В частности, весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате.

"Кроме того, по моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - отметила Янченко.

Отмечается, что голосовать за это решение парламент будет уже в этот понедельник.

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Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.