 "Пока Порошенко примеряет на себя роль защитника медработников, правительство уже ведет эту работу" - "слуга народа" Янченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.
"Пока Петр Порошенко примеряет на себя роль единственного защитника украинских медработников и предлагает ввести для врачей выплаты на уровне бойцов ООС, правительство уже ведет эту работу", - говорится в сообщении.
В частности, весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате.
"Кроме того, по моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - отметила Янченко.
Отмечается, что голосовать за это решение парламент будет уже в этот понедельник.
Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.
Ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.
Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.
А тепер наша черга поржать...
Ваши бессистемные попытки что-либо сделать оканчиваются большим ПШИКОМ, т.е. ПУКОМ.
Проводить последовательную работу с прицелом на будущее, вы, не в состоянии. Единственное на что вы способны, да и то на 1 из 5 это рефлексировать на происходящие события.
Уже зелень перечислила деньги, которые государство платит политическим партиям? То о чем написано здесь окончится так же скандалом!
Но похоже, что среди зелени нет нормальных.
ЗЕбанарии листовки в больницы завезли, пока Порошенко завозил защитные костюмы и аппараты ИВЛ.
Какие молодцы.
И что вы сделали, зеленые твари?? когда это все будет??
вы сами ни на что не способны, так хотя бы слушайте, что вам умные люди говорят, а не тявкайте и огрызайтесь.