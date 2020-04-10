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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Оккупанты скрывают количество заболевших коронавирусом в Крыму, - Денисова

Российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

Об этом заявил украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.

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"Оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемость на полуострове. После того, как 8 апреля у пациента больницы Армянска подтверждено заболевание COVID-19 весь медицинский персонал и пациенты отправлены на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице № 3. На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией", - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Россия, как государство-оккупант должна придерживаться обязательств международного права, в частности ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ст. 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.

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Оккупанты скрывают количество заболевших коронавирусом в Крыму, - Денисова 01
Оккупанты скрывают количество заболевших коронавирусом в Крыму, - Денисова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188236
 
 
 Топ комментарии
 
и что? пошлите туда наши тесты, маски-перчатки и медиков...
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это все входит в Камни с Неба....
так что не паримся...
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Зато враги Украины в митрах митрополитов не скрывают своей вражды к Украине и ее защитникам.
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
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кацапстану аборигены не нужны. они сделали, что от них требовалось. терь для них самое время самоликвидироваться.
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Це треба не на фейсбуці, а в міжнародні організації. І не українською, а англійською, іспанською, німецькою, польською, французькою, італійською, тощо мовами.
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небуде.зевлада прикрила тб яке закордон транслювали англійською бо це дратувало москву.
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и что? пошлите туда наши тесты, маски-перчатки и медиков...
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а шо...еще не послали??? нифигасе )))
(шиш им а не нашу днепровскую баржому))))
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Тести виключно з інструкціями кримськотатарською та грецькою мовами. А кацапам ми не допомагаємо принципово.
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Я не цікавився висерами єрмака. Його посада достатньо його характеризувала.
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Ви все вірно робите
просто мене тоді різануло - ми подамо воду, але то буде вода виключно для наших людей ))) тільки як це зробити? ))))
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Самые оголтелые оскорбления и насмешки против учителя, сделавшую невольную и очевидную ошибку шли - знаете от кого? - От педагогов! И от родителей оболтусов, для которых старалась преподаватель, до сих пор не имевшая опыта работы перед камерой.
Вот оно - настоящее состояние нашей морально разложившейся нации.
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таких надо беречь, такие как минимум в зе-путаты сгодятся
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А, дальше под правой рукой, тебе с дивана не видно?
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Да и шут с ними, просто запретите шастать туда и оттуда .
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А зачем они это делают? По моему, надо наоборот шокировать народ, опасными фактами и цифрами, что бы стимулировать правильные отношение к опасности и методам борьбы с болезнями, самоизоляции и гигиене.
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Как зачем? ***** сказал ОРВИ и все дружно подлизнули.
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А в нашій військовій частині вже 1 офіційний хворий (ще 3 підтверджено, проте не оголошено).
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Типа у нас "контактеров" тестируют.
Если у нас потестят всех контактеров, мы офигеем)
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Крымские оккупанты курят в сторонке по сравнению с оккупантами николаевскими.
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Крим поступово перетворюється на лайно. Жаль, що росіяни зіпсували таку землю!
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Денисова сделай просто: Сравни количество сделанных тестов в раше и в Украине. А потом сделай вывод, где скрывают информацию дурочка.
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