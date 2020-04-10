 Оккупанты скрывают количество заболевших коронавирусом в Крыму, - Денисова

Об этом заявил украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.

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"Оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемость на полуострове. После того, как 8 апреля у пациента больницы Армянска подтверждено заболевание COVID-19 весь медицинский персонал и пациенты отправлены на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице № 3. На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией", - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Россия, как государство-оккупант должна придерживаться обязательств международного права, в частности ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ст. 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.

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