 Оккупанты скрывают количество заболевших коронавирусом в Крыму, - Денисова

Об этом заявил украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.
"Оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемость на полуострове. После того, как 8 апреля у пациента больницы Армянска подтверждено заболевание COVID-19 весь медицинский персонал и пациенты отправлены на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице № 3. На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией", - сообщила Денисова.
Омбудсмен отметила, что Россия, как государство-оккупант должна придерживаться обязательств международного права, в частности ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ст. 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.
так что не паримся...
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
(шиш им а не нашу днепровскую баржому))))
просто мене тоді різануло - ми подамо воду, але то буде вода виключно для наших людей ))) тільки як це зробити? ))))
Вот оно - настоящее состояние нашей морально разложившейся нации.
Если у нас потестят всех контактеров, мы офигеем)