EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  5314  4
Все про:Кожара (315) прокуратура (3916) Старицкий Сергей (11)

 Супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля

Сообщено о подозрении супруге бывшего министра иностранных дел Украины по факту предоставления органу, осуществляющему досудебное расследование, заведомо ложного показания свидетеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что жена экс-министра, которую следователь предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, будучи допрошенной в качестве свидетеля, умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, при рассмотрении судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, супруга, будучи предупрежденной судьей об уголовной ответственности за заведомо ложное показание, в ходе допроса его в качестве свидетеля предоставила суду такую ​​же недостоверную информацию.

Такими своими ложными показаниями она пыталась помочь своему мужу избежать ответственности за противоправное лишение жизни другого человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).

21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на 2 месяца экс-главу МИД Кожару с альтернативой залога в 14 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3188235
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і у чому логіка? Справа по вбивству буде тривати дуже довго. Потрібно буде продовжувати строки і т.п., а те, у чому вони підозру дружині підписали, в даному випадку стає предикатом... тобто вимагатиме вироку по чоловіку, що набере сили Закону! А строки то йдуть?
Хто їм продовжить по такому злочину строки слідства до пів року, для прикладу?
Будуть підозрою у суді над чоловіком махати? Та це смішно...
 показать весь комментарий
 
 
здесь только одно - цена вопроса ....всего навсего ...
 показать весь комментарий
 
Бухать нужно меньше. А если пить в компании - не доставать ствол, чтобы поиграться.
Доигрались, старички..
 показать весь комментарий
 
Получается Кошара зря проплатил местным ботам разгон инфы шо то усё жына винаувата Дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка - Цензор.НЕТ 8217 теперь вместе на нарах будут париться Дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка - Цензор.НЕТ 7755
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх