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 Политика Украины
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 В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции

В Верховную Раду подан законопроект №3321 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней". Он предполагает возможность запрета на въезд на территорию Украины граждан из стран/регионов, в которых зафиксированы особо опасные инфекционные болезни.

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает возможность запретить или временно ограничить въезд на территорию Украины граждан и транспортных средств из стран или местностей, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Лица, которых подозревают в зараженности инфекционной болезнью, должны будут предоставить согласие на самоизоляцию на время инкубационного периода.

Инициаторы законопроекта — Кабинет Министров и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Авторы документа указывают, что законопроект разработан для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Проект закона согласовали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство здравоохранения.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3188233
 
 
 Топ комментарии
 
узкомирность головного мозга должна быть первой в списке инфекций. В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 1822
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то есть закроют весь Мир.., - потому что инфекция везде....
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
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А Миколаївська область має заборонити в'їзд з областей, де виявлені інфекції.
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Это касается только иностранцев. Сезонных работников из Италии и Испании пускать не будем.
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так там есть такой букет зараз что просто любой инфекционист может позавидовать.
и кстати интересно как с туристами из Индии, Таиланда и других экзотических стран будут поступать там постоянно куча опасных заболеваний присутствует.
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значит там нет тестов или они как в Украине бракованные
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узкомирность головного мозга должна быть первой в списке инфекций.
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це роздрукувати і в рамочку почепити на стіну.
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то есть закроют весь Мир.., - потому что инфекция везде....
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
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С такими рефлексами, непонятно, как мы вообще на свете живём.
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Це дуже цікаво. І що характєрно дуже вчасно. Прямо за путєним слєд в слєд до Залізного Занавісу.
Заборонити в"їзд і виїзд всюди крім рашкі і ОРДЛО... До рашкі і з рашки зєлєнскький ніколи не заборонить концерти. Де ж він тоді харчуватись буде?

В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 8407
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позор еврейского народа в одном фото... В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 6127
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ух ты ж ка!.. та они просто работают на опережение!!! офигеть как предусмотрительно...
(это можно было еще в прошлом году начинать... ибо пока ото все пройдет от стадии "проект" до стадии "законопроект" может пройти три волны эпидемий и две пандемий)
(типун мне на изык!))
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Да чего мелочиться то? Всех, даже совершающих попытку выехать и въезжающих, сразу расстреливать!
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А Миколаївська область має заборонити в'їзд з областей, де виявлені інфекції.
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лядь... после его принятия на раше коронавирус срочно победится и закончится...
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да уже все заехали, так шо можете принимать)) главное вовремя.
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Шизофрения набирает обороты. Следующим будет Закон о тюрьме за чих.
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А я бы запретил въезд на территорию Украины некоторых (а, лучше - всех) так наз. служителей мамоны в митрополичьих митрах с территории оккупированного Донбасса.
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
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Мне аж захотелось посмотреть какой идиот такие законы подает.
Денис Шмигаль.
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А "путиновирус" приравнивается к заразе...
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