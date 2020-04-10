 В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект предусматривает возможность запретить или временно ограничить въезд на территорию Украины граждан и транспортных средств из стран или местностей, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.
Лица, которых подозревают в зараженности инфекционной болезнью, должны будут предоставить согласие на самоизоляцию на время инкубационного периода.
Инициаторы законопроекта — Кабинет Министров и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Авторы документа указывают, что законопроект разработан для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Проект закона согласовали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство здравоохранения.
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и кстати интересно как с туристами из Индии, Таиланда и других экзотических стран будут поступать там постоянно куча опасных заболеваний присутствует.
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
Заборонити в"їзд і виїзд всюди крім рашкі і ОРДЛО... До рашкі і з рашки зєлєнскький ніколи не заборонить концерти. Де ж він тоді харчуватись буде?
(это можно было еще в прошлом году начинать... ибо пока ото все пройдет от стадии "проект" до стадии "законопроект" может пройти три волны эпидемий и две пандемий)
(типун мне на изык!))
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
Денис Шмигаль.