 В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает возможность запретить или временно ограничить въезд на территорию Украины граждан и транспортных средств из стран или местностей, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Лица, которых подозревают в зараженности инфекционной болезнью, должны будут предоставить согласие на самоизоляцию на время инкубационного периода.

Инициаторы законопроекта — Кабинет Министров и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Авторы документа указывают, что законопроект разработан для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Проект закона согласовали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство здравоохранения.

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