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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9302) Нафтогаз (2882) Коболев (385)

 Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена на газ в Европе находится на рекордно низком уровне и будет снижаться еще больше.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы ожидали, что ситуация, когда производители сжиженного газа обвалили летом цены до очень низкого уровня, будет повторяться еще несколько лет. И, собственно говоря, это предсказание оказалось правильным. Хотя влияние, которое сейчас имеет на энергетический рынок коронавирус, сложно переоценить. Даже сейчас мне сложно сказать, на каком ценовом уровне окажется газ летом этого года. Цена уже рекордно низкая, и мы ожидаем, что будет еще меньшей", - сказал Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - "Нафтогаз"

По его словам, это непосредственно влияет на газовый бизнес "Нафтогаза" и снижает экономическую целесообразность добычи.

При этом Коболев предупредил, что "цикл есть цикл", и через некоторое время цена пойдет вверх.

"Это вопрос полугода, года или двух, но это точно будет происходить. Для того, чтобы газодобывающие компании могли в этот момент эффективно начать добычу, нужно сначала подготовить ресурсную базу. Нам нужно определить проблемы в разрешительной системе, системе выделения земли, системе проведения конкурсов, которые были накоплены и до сих пор не решены. Решив их, мы сможем экономически целесообразно добывать, когда цена позволит это делать", - сказал Коболев.

Сейчас на крупнейших торговых площадках Европы цены на газ находятся на минимальном уровне с 2009 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3188232
 
 
 Топ комментарии
 
Иск на 17 ярдов в Нафтогазе почти готов.Остались детали со стороны юристов.Кремлевский Печенег в шоке.... Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 8910
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Спотовые цены (реальные цены) на газ в Европе в середине недели переломили тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум. По итогам торгов в среду на британской National Balancing Point (NBP) газ с поставкой в четверг стоил $ 67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм), передает zn.ua.
На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $ 79,33 за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).
По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ с начала апреля сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.

Только вот по цене газа для нас этого никак не видно. Кто-же у нас так барыжит на цене? Ведь согласно обещаниям бубочки наша цена привязана к голландской.
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А Кобалев каким каком к этому? лично чтоле снижал цену на газ на бирже!! Я уже не говорю про то что когда в европе газ был по 50 мы в платежках за газ платили по 200!!
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....а,це натяк на те,що для українців газ дешевшати небуде.
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конечно не будет, егож покупали по старой цене, теперь бабло отбить надо, все радуются газ по 4)))) и по трубе протолкнуть 4))))) так шо зелебобики вас опять ******* Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 4044
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Иск на 17 ярдов в Нафтогазе почти готов.Остались детали со стороны юристов.Кремлевский Печенег в шоке.... Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 8910
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Надеюсь Зе чмо способен на поступок. Нужно закрыть этот Газпром навсегда. Держу кулаки.
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тут еще сделка века по нефти,козломордию нагнули таки на -1.8 млн.бар. в день))
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Крысы кремля выплатили 3 ярда Украине,теперь очередь Польше надо отдать 1,5 ярда,...одни паБЕДЫ Печенега Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 480
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Спотовые цены (реальные цены) на газ в Европе в середине недели переломили тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум. По итогам торгов в среду на британской National Balancing Point (NBP) газ с поставкой в четверг стоил $ 67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм), передает zn.ua.
На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $ 79,33 за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).
По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ с начала апреля сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.

Только вот по цене газа для нас этого никак не видно. Кто-же у нас так барыжит на цене? Ведь согласно обещаниям бубочки наша цена привязана к голландской.
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01.2020 " .... Правительство приняло решение привязать максимальный размер цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на голландском газовом хабе TTF.

Об этом говорится в постановлении правительства на сайте Кабинета министров...."
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это непосредственно влияет не только на газовый бизнес "Нафтогаза"...что самое важное -влияет также на благополучие мамочки в штатах
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Спасибо нашему Президенту ! При порошенке наверное по 15 гривен газ был-бы.
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Газовые хранилища в Европе остались не использованы на 60% из за аномально теплой зимы.Это значит закупка на сезон **20-21 будет минимальным... Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 4482Денег нет,но вы держитесь там...
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Нефтегазодобывающая отрасль стала менее прибыльно. Как там НАФТОГАЗ - в минусах?
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А Кобалев каким каком к этому? лично чтоле снижал цену на газ на бирже!! Я уже не говорю про то что когда в европе газ был по 50 мы в платежках за газ платили по 200!!
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Какая цена для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ была в Европе? 50? Серьезно?
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Ничем не удивил))) Как речь о ФАКТАХ, так любой зебил сразу сливается))) Клоун, если бы ты платил за газ ту цену, которую платят в Европе ПОТРЕБИТЕЛИ, то ты бы уже и телефон свой продал за долги)))
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Прежде чем говорить про цены как в Европе давай поговорим про зарплаты как в Европе!! а то такие как ты очень хитроделанные цены как в Европе а зарплаты как в Африке! А ХУ ХУ НЕ ХОХО!!
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Я задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос))) СКОЛЬКО??? У нас 200, а в Германии 700?))) И при том мы тоже покупаем в Германии?))) Так где БАРЫГИ? У нас? Или у немцев?))) Как так? Немцы оптом покупают по 70, а продают населению по СЕМЬСОТ???)))
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я тебе тоже задал конкретный вопрос скоко получают у нас а скоко в германии?!!
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Люблю наших диванных экспердов. Вот тут они все обсасывали короновирус- эпидемиологи наши хреновы, теперь они же повылазили в комментировать газовую тематику, дальше будут обсуждать экономические рехформы, наши великие спецЫалисты, потом политику партии и правительства. Все умные донельзя, тока живут хреново почему то, причем всегда
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хреново живем потому что власть не несет ответсвености за свои действия ни прямой ни косвенной!! нет механизмов привличения, а самое главное что такие механизмы по нашим законам должна сделать сама власть! как думашь большое желание у власти сделать такие механизмы?!
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ты же тоже не несешь ответственность, как и все остальные))
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так я и решений не принимаю! когда я лично буду принимать решения например по бюджету кому больше дать ментам или врачам вот тогда я и должен буду нести ответсвеность!! или по твоему решения принимает один а ответственость несет другой!!
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выборы без возможности контроля разводняк ЛОХОВ таких как вы, которые думают что без механизмов контроля прроблема токо в выборах!!
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А кто тебе мешает контролировать?) Нах ты выбрал тех, которые тебя НХ послали?))) Самое главное, что ты знал, что именно так и будет, потому что ты точно такой же как и они))) Ты бы тоже послал, тех кто бы тебя выбрал)))
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Кто мешает? нет законных процедур есть тока одна процедура она же сомнительно законная называется МАЙДАН!!

А при такой системе власти кого не выбери получишь ЖОПУ! ну вот вы типа нормальный сознательный человек! вот представте вас взяли на работу на 5 лет уволить неззя зарплату и бонусы вы назначаете себе сами! когда работать и как работать вы решаете сами! Ну вот при таких условиях лично вы как бы работали и наскоо бы вас хватило?!!

Вот поэтому либо нужны механизмы контроля либо выборы каждый год!!
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Как только вы перестанете мечтать о ХАЛЯВЕ, и ждать что вам что то перепадет с барского плеча, то вы узнаете, что основная масса ВОРУЮЩИХ чиновников возле вас))) Ваш кум, сват и брат... И как начнете с них требовать, вернее НАУЧИТЕСЬ, то тогда сможете требовать и с центральной власти))) Проверить куда дел деньги глава сельсовета или горсовета, совсем НЕ СЛОЖНО))) Было бы желание)))
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пусть даже ворует мой кум! ну прийду я к нему и скажу ай яй яй яй! ну и поишите мне законные механизмы заставить его перестать воровать! незаконные механизмы я знаю и без вас! так что сказки идите раскажите своим детям пока они маленькие и пока в них верят!!
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Заявление в правоохранительные органы написать не пробовали? Или кума жалко? Ну так у каждого есть кум))) А как посадите ТРЕХ своих друзей ЗА ВОРОВСТВО, тогда сможете посадить и трех друзей президента)))
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угу... теперь за доставку можно пожонглировать...
еще зарплаты-премии осталось уменьшить золотым менеджерам...и ваще заря всеобщей справедливости замаячит над карантином...
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Скажите чесно,РАБссия в ЖО...,в Северный поток вбухали кредиты на шару,теперь этот трубный металлолом и нафиг никому не нужен...
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А какого нам его продают в два раза дороже ? У нас же типа рыночная , европейская цена
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Просто у нас газ дешовый. Просто транзит дорогой. Сам прикинь, сначала газ везут в США к маме Коболева, а потом она его сортирует, распределяет, взбалтывает и отправляет назад в Украину через Вротдам+++30 сантиметров
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Не знаю, що там мати Кобалєва з цим газом робить, але він, як сонце у Грудні - світить, а не гріє Ціна на газ рекордно низька і буде ще нижчою, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1807
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Когда цена на нефть упала до $4 я уже думал закупить пару цистерн мазута, которых мне хватило бы на 20 лет отопления и послать Нафтогаз вместе с Коболевым на здоровенный тостый х****й. Но сволочи кровопийцы, которые якобы за народ, опять подняли цену на нефть
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Странно, у нас для потребителей в том году было 200, а в Германии 700) Во там БАРЫГИ))) Да?)))
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Це дуже складні підрахунки. Для цього в нас є Кобалєв, який отримує за це мільони зарплатні. Тому нам треба меньше думати, а вивертати кишені і платити Ціна на газ рекордно низька і буде ще нижчою, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1191
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Вань, ответь на простой вопрос... Какая цена газа для европейских ПОТРЕБИТЕЛЕЙ??? В сколько раз она отличается от ОПТОВОЙ??? И сравни эту же разницу с нашей)))
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Порох подставил Зеленского под Коронвирус и Беню Коломойшу Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 9813Он знал что будет невмоготу и потому отдал Булаву Шуту Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев - Цензор.НЕТ 9813
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Ага. Так тебе и поверили ворюга. У нас как на Рашке, когда мировая рыночная цена на газ низкая то власть продает населению газ дорого чтобы спасти Нафтогаз. А когда в мире цена опять на газ и бензин растет то власти еще больше повышают цены рассказывая лохторату что ето обусловлено рыночными ценами. Только не понятно почему у нас цены выше рыночных в 2-3 раза хотя мы к Рашке намного ближе чем Европа и нам не нужно платить за транзит на тысячи километров
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Так почему в Германии, для потребителя, газ больше чем в 2 раза дороже чем у нас?)
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Ось, чому нам потрібний Кобалєв! Кобалєв отримує мільони зарплатні в місяць за те, що каже нам ціну на газ. Бо як ми без Кобалєва могли б дізнатись про ціну на газ?
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"Байки из склепа". Вторая мировая война.
Сталин: "Товарищ Коболев, надо увеличить собственную добычу газа!"
Коболев: "Товарищ Сталин, это - экономически нецелесообразно!"
Занавес.
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Ты нам сказки не рассказывай трепло,скажи лучше почему цена на газ в платёжках намного выше европейской биржевой,что там любит твоя американская мама кроме миллионов баксов?
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