 Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Мы ожидали, что ситуация, когда производители сжиженного газа обвалили летом цены до очень низкого уровня, будет повторяться еще несколько лет. И, собственно говоря, это предсказание оказалось правильным. Хотя влияние, которое сейчас имеет на энергетический рынок коронавирус, сложно переоценить. Даже сейчас мне сложно сказать, на каком ценовом уровне окажется газ летом этого года. Цена уже рекордно низкая, и мы ожидаем, что будет еще меньшей", - сказал Коболев.
По его словам, это непосредственно влияет на газовый бизнес "Нафтогаза" и снижает экономическую целесообразность добычи.
При этом Коболев предупредил, что "цикл есть цикл", и через некоторое время цена пойдет вверх.
"Это вопрос полугода, года или двух, но это точно будет происходить. Для того, чтобы газодобывающие компании могли в этот момент эффективно начать добычу, нужно сначала подготовить ресурсную базу. Нам нужно определить проблемы в разрешительной системе, системе выделения земли, системе проведения конкурсов, которые были накоплены и до сих пор не решены. Решив их, мы сможем экономически целесообразно добывать, когда цена позволит это делать", - сказал Коболев.
Сейчас на крупнейших торговых площадках Европы цены на газ находятся на минимальном уровне с 2009 года.
На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $ 79,33 за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).
По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ с начала апреля сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.
Только вот по цене газа для нас этого никак не видно. Кто-же у нас так барыжит на цене? Ведь согласно обещаниям бубочки наша цена привязана к голландской.
Об этом говорится в постановлении правительства на сайте Кабинета министров...."
А при такой системе власти кого не выбери получишь ЖОПУ! ну вот вы типа нормальный сознательный человек! вот представте вас взяли на работу на 5 лет уволить неззя зарплату и бонусы вы назначаете себе сами! когда работать и как работать вы решаете сами! Ну вот при таких условиях лично вы как бы работали и наскоо бы вас хватило?!!
Вот поэтому либо нужны механизмы контроля либо выборы каждый год!!
еще зарплаты-премии осталось уменьшить золотым менеджерам...и ваще заря всеобщей справедливости замаячит над карантином...
Сталин: "Товарищ Коболев, надо увеличить собственную добычу газа!"
Коболев: "Товарищ Сталин, это - экономически нецелесообразно!"
Занавес.