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 Политика Украины, Общество
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Все про:СБУ (14549) социальные сети (497) ВКонтакте (42) Баканов Иван (136)

 Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года: "В продолжении санкций есть смысл"

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения Председатель Службы Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - убежден глава СБУ Иван Баканов.

Всего в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

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Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах

Источник: https://censor.net.ua/n3188231
 
   
 Топ комментарии
 
Не дай бог эти помойки опять открыть.
Можно сразу вешать над Харьковом, Запорожьем и Одессой рашистские флаги и объявлять "народные республики".
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да что тут думать и спрашивать...и у кого самое главное? это сепарские каналы ФСБ где тусуются боевики и сепары. набирают в группы боевиков и другие банды против УКРАИНЫ. я ещё до войны 6 лет назад видел эти 2 основных гадюшника . поудалялся от туда вовремя . это сборище придурков которые для всех служб сбу.фсб, банд формирований всяких, воров и криминалитета всяких видов деятельности и для налоговиков .ну всем этим службам и собирать досье просто люди тупорылые сами на себя все фото и видео выставили там .как одеты,на каких машинах. свои дома и что внутри фото. отдых за границами .ну просто находка для воров и налоговой полиции... ненужен нам этот мусор расейскофээсбэшный.
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Да просто кацапов нужно лишить зароботка на тех совкодрочерах которые пользуются этими помойками😁😁
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демократия заканчивается там, где начинается уголовный кодекс..
ясно сказано же: данные кацапские сети используются для посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.
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а какое суд вынес такой вердикт? я то ж самое и про фб сказать могу. кинопоиск каким образом посягает на целостность? или 1с?
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это нормативный акт: указ Президента и решение РНБО..
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Вон порох гордился ВПН(прокси) газа, который по одной и той же трубе шёл в обе стороны(реверс).
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Это русский мир такой сильный или украинский слабый?
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ты сюда умом "блестнуть" зашел?!.. мы тебя заметили..
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Судя по судьбе расийской империи и ссср Украина по-любому в финале
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