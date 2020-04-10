 Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министерства в Telegram.
По данным Минздрава, в протокол были внесены изменения на основе данных японского, австрийского опыта. Сейчас документ включает:
- более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
- возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир";
- более детальную информацию относительно дозировок препаратов;
- усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
- обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).
- Алло, здравствуйте, я ваш лечащий врач.
- Доктор, что со мной?
- Ну... Мы сделали анализы... Короче, у вас коронавирус.
- Как?! Ну так делайте же что-нибудь срочно! Лечите меня!
- Ну, с этого дня прописываем вам блинную диету.
- Это как?
- Ну, на завтрак блины, на обед блины, на ужин блины.
- А что, это поможет??
- Не знаю. Просто блины - это единственное, что под дверь пролезет.
США по-прежнему остается эпицентром пандемии коронавируса в мире. Одна из самых высоких смертностей наблюдается в Нью-Йорке, где бьютсуточные антирекорды по заболеваемости и смертности. Американские врачи утверждают, что 80% смертности больных COVID-19 возникает из-за подключения к аппаратам ИВЛ. Об этом передаетAssociated Press.
Руководитель отделения легочной и критической медицины в Медицинской школе Восточной Вирджинии Пол Марик заявил, что ошибка большинства врачей в том, что они повторяют методы лечения пациентов, которые не работают, а наоборот - усугубляют ситуацию:
"То, что мы делаем сейчас, - не работает. Я думаю, что повторять одну и ту же ошибку снова и снова - признак глупости. Если это не работает, мы должны искать что-то еще", - заявил врач.
Марик предпочитает методику, называемую высокочастотной назальной канюлей, которая доставляет увлажненный и нагретый кислород через ноздрю. Это менее инвазивная процедура, чем интубация. При этом он предлагает расположить пациента на животе для улучшения оксигенации. Цель состоит в том, чтобы отсрочить или полностью избежать потребности пациента в использовании аппарата ИВЛ. Но для тех, кому необходимо провести интубацию, врач и его коллеги рекомендуют более мягкий подход, чем установка ИВЛ высокого давления, обычно используемые для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), поскольку такой метод вызывает повреждение легких у пациентов с COVID-19.
"Это порочный круг. Респиратор вызывает повреждение легких, из-за чего пациенты вынуждены дольше оставаться подключенными к респиратору", - заявил врач.
Один из докторов больницы Нью-Йорка Кайл-Сиделл рассказал, что в марте у него сложилось впечатление, что он должен лечить пациентов с "вирусной пневмонией, которая перерастет в острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).
Он объяснил, что это было основано на том, что врачи в Нью-Йорке и других странах используют аппараты ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусом, которые внезапно становятся неспособными самостоятельно дышать, так же, как они лечат дыхательную недостаточность у людей с ОРДС. Однако в течение девяти дней Кайл-Сиделл пришел к выводу, что заболевание легких, развивающееся у пациентов с COVID-19, не имело ничего общего с типичным проявлением ОРДС.
"Насколько я вижу, болезнь легких при COVID-19 - это не пневмония. Это больше похоже на некое вирусное заболевание, с проявлениями "высотной болезни". Как будто десятки тысяч моих собратьев-ньюйоркцев летят на самолете на высоте 30 000 футов, и давление в салоне медленно снижается... Таким пациентам не хватает кислорода", - сказал Кайл-Сиделл.
"COVID-позитивные пациенты нуждаются в кислороде, но им не нужно давление! - утверждает Кайл-Сиделл. Им понадобятся вентиляторы, но они должны быть запрограммированы по-другому", - добавил врач.