 Принятие "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас

"И, конечно, завершение принятия законодательства по урегулированию банковского сектора. Это лакмусовая бумажка, во многих отношениях. В сердце этого есть один вопрос. Если я не ошибаюсь, $15 млрд из денег украинских налогоплательщиков были направлены в последние годи на урегулирование банковского сектора для залатывания дыр в банковском секторе. Хочется быть уверенным, что эта ситуация не появится больше никогда, и будет принят закон об урегулировании банковского сектора. Но также кто-то может спросить, если такое количество денег налогоплательщиков было направлено в банковский сектор, не хочет ли правительство, Центральный банк требовать возвращения этих исчезнувших в банках денег, дипломатически высказываясь", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Маасикас также отметил, что от принятия этого закона зависит передача 500 млн евро для государственного бюджета Украины в соответствии с программой макрофинансовой помощи в виде займа с низкими процентами.
"И в этом плане связанный с МВФ, и даже более связанный с Украиной, украинским обществом, закон об урегулировании банковского сектора является жизненно важной проверкой", - пояснил дипломат.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
в нашем роду случаев дебилизма пока отмечено не было
Это ж не путану заказывать и не самомассажем заниматься.
Зебилы сами с усами. Никакого внешнего управления!!!
Дефолт, дыра в бюджете 200 ярдов и обрез Коломойского каждому зебилу за щеку вместо завтрака, обеда и ужина!!!
Если мудрый нарид с голодухи и дури соберется кого-то рвать, то этого же нарида по дороге поляжет немеряно.
А простую примитивную работу кому-то делать надо...
Если тебе нужны жертвы, красота мероприятия, стояние месяцами с флажками и дудочками то народ - самое то.
Если результат, то нужна безсердечная, отлаженная военная машина.
Не нужно протестов и прочих движняков. Нужна быстрая физическая ликвидация верхушки и аресты тех, на кого она опиралась.
Любое подразделение без центрального командования, стратегического планирования и дисциплины - это лихая шайка. У лихой шайки против армии нет никаких шансов.
Я могу привести тебе бесконечно длинный список войн, в которых все лихо начиналось с отрядов добровольцев и заканчивалось быстро и кроваво их гибелью при столкновениях с регулярной армией противника.
Войны выигрывают армии. Добровольцы помогают выиграть время, если армия не готова или ее нет.
Добробаты свою роль сыграли - героически погибли, затыкая своими телами дыры в обороне. Если ты считаешь это нормальным состоянием вещей, то лучше нам жить в разных странах.
Искренне тебе желаю повторить их героический путь.
Ну я так и думал, что все это были рассуждения домашнего растения о романтическом героизме других.
Украина получит от Объединенных Арабских Эмиратов 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет РБК.