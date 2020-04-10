 В СБУ допросили нардепа Лероса по делу записей с братом Ермака

Об этом написал в Facebook адвокат Лероса Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы", - заявил он.

Лерос отметил в Facebook, что постоянные вызовы на допросы - это политическое давление.

"У правоохранителей есть уже два свидетеля, которые написали заявления в НАБУ, они зафиксированы на пленках и предположительно могли вести съёмку. Теперь вы можете у них все узнать, а мне больше нечего сказать, кроме того, что я уже заявил. Свидетели подтвердили, что возглавляет коррупционную схему Андрей Ермак и для него они собирали деньги. Денис Ермак был старшим исполнителем схемы, свидетели тоже описали свою роль. Все в ваших руках!" - написал Лерос.

Нардеп обратился к правоохранителям, чтобы занялись делом. "Не нужно заниматься политическим преследованием в угоду Ермаку, это стыдно", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - "слуга народа" Лерос

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".