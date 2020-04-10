 Горбатюк: Подозрения Чорновол имеют признаки преступления со стороны правоохранителей, в "лучших" традициях преследований майдановцев в 2014 году

Об этом Горбатюк заявил в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я связался с экс-начальником специального управления по расследованию преступлений, совершенных в ходе Революции Достоинства Сергеем Горбатюком, вот его комментарий:

"Эпизод гибели работника Офиса Партии регионов Захарова расследовался нашим подразделением, были проведены необходимые экспертизы. При возникновении пожара в здании офиса, его работник Захаров имел возможность покинуть дом, препятствий для этого не было. Но он начал собирать носители записей камер наблюдения (самостоятельно или по чьей-то указке), чтобы их забрать.

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Он погиб от отравления дымом от пожара. Еще 18 февраля, когда его тело было обследовано (при министре МВД Захарченко), не было установлено признаков насильственной смерти. Причины гибели подтверждены материалами дела и в этом нет сомнений.

Таким образом, оснований для выдвижения подозрения даже в не умышленном убийстве лица, на мой взгляд нет.

Обвинения же в адрес Татьяны Чорновол в умышленном убийстве - безосновательны и не основаны на материалах производства. Это им противоречит. Более того, подозрение выдвинуло не то подразделение ГБР, которое занимается делами Майдана, а другое управление, которое не занималось и не занимается расследованием тех событий в совокупности.

Выдвижение беспочвенных обвинений против Татьяны Чорновол - это признаки преступления со стороны представителей правоохранительных органов, в "лучших" традициях незаконных преследований майдановцев в 2014 году", - приводит Бутусов комментарий Горбатюка.

"Правовую ответственность за незаконные обвинения Татьяны Чорновол несет непосредственно глава Киевского теруправления ГБР Руслан Марчук. Политическую ответственность несет президент Владимир Зеленский, который одобрил назначение заместителем главы ГБР адвоката Януковича Бабикова, и содействует экс-главе АП Януковича Андрею Портнову в политическом влиянии на ГБР", - акцентировал Бутусов.

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"Обвинения против Чорновол - это не законность, это полный правовой беспредел. И это прямая угроза и обвинения против всех участников Майдана. Создан прецедент, когда абсолютно без всяких оснований можно предъявить обвинение любому человеку, который участвовал в Революции", - резюмировал журналист.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.