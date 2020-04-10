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 Политика Украины
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 Горбатюк: Подозрения Чорновол имеют признаки преступления со стороны правоохранителей, в "лучших" традициях преследований майдановцев в 2014 году

Прокурор по делам Майдана Сергей Горбатюк: "Выдвижение беспочвенных обвинений против Татьяны Чорновол - это признаки преступления со стороны представителей правоохранительных органов, в "лучших" традициях незаконных преследований майдановцев в 2014 году"

Об этом Горбатюк заявил в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я связался с экс-начальником специального управления по расследованию преступлений, совершенных в ходе Революции Достоинства Сергеем Горбатюком, вот его комментарий:

"Эпизод гибели работника Офиса Партии регионов Захарова расследовался нашим подразделением, были проведены необходимые экспертизы. При возникновении пожара в здании офиса, его работник Захаров имел возможность покинуть дом, препятствий для этого не было. Но он начал собирать носители записей камер наблюдения (самостоятельно или по чьей-то указке), чтобы их забрать.

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Он погиб от отравления дымом от пожара. Еще 18 февраля, когда его тело было обследовано (при министре МВД Захарченко), не было установлено признаков насильственной смерти. Причины гибели подтверждены материалами дела и в этом нет сомнений.

Таким образом, оснований для выдвижения подозрения даже в не умышленном убийстве лица, на мой взгляд нет.

Обвинения же в адрес Татьяны Чорновол в умышленном убийстве - безосновательны и не основаны на материалах производства. Это им противоречит. Более того, подозрение выдвинуло не то подразделение ГБР, которое занимается делами Майдана, а другое управление, которое не занималось и не занимается расследованием тех событий в совокупности.

Выдвижение беспочвенных обвинений против Татьяны Чорновол - это признаки преступления со стороны представителей правоохранительных органов, в "лучших" традициях незаконных преследований майдановцев в 2014 году", - приводит Бутусов комментарий Горбатюка.

"Правовую ответственность за незаконные обвинения Татьяны Чорновол несет непосредственно глава Киевского теруправления ГБР Руслан Марчук. Политическую ответственность несет президент Владимир Зеленский, который одобрил назначение заместителем главы ГБР адвоката Януковича Бабикова, и содействует экс-главе АП Януковича Андрею Портнову в политическом влиянии на ГБР", - акцентировал Бутусов.

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"Обвинения против Чорновол - это не законность, это полный правовой беспредел. И это прямая угроза и обвинения против всех участников Майдана. Создан прецедент, когда абсолютно без всяких оснований можно предъявить обвинение любому человеку, который участвовал в Революции", - резюмировал журналист.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188221
 
   
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ого!!!
а чего ты решил что нам интересно мнение ольгинских?
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Вони тільки входять в смак! Зєлєнскій це реенкарнація нквдиста.
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Не-не-не. Ты оставайся за ЗЕ до конца.

Вот прям стоя на табурете с петлей на шее и выкнишешь это в последний раз.
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Это тот, который должен был события на Майдане расследовать?
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Если бы в горящем офисе Партии регионов находился в это время рыгло, а ныне депутат ПЕС Леша Гончаренко, это было бы для депутата ПЕС Татьяны Чорновил смягчающее обстоятельство или отягащающее
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еще одно дело для позора прокуроров в суде
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Даже то что она сама лично признала, что она подожгла офис ПР - это норма? Если все обвинения беспочвенны, посадите ее за умышленный поджег. Как все сразу запели.
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Увидел рыгу- сжег...вполне естественные рефлексы.
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это ТОТ,который так старательно 6 лет покрывал и тормозил дела Майдана.
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если ибонитовыми палочками бить украинцев то кокошник появится? думаю нет. ну пусть пробуют. быстрее их сгонят
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Теперь стало понятно, зачем он свозил из Европы заробитчан, когда ничего не было ни больницах без карантина и держал их на границе, чтобы больше людей инфецировались, а теперь пошел гулять. Коронавир. И объявлен карантин, это только начало, генпрокурор то мацдановцев и украинцев ненавидит
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Это сказал тот, кто ничего не сделал для полного расследования преступлений времен Майдана. И еще, ваши слова: "Он погиб от отравления дымом от пожара". А пожар кто устроил?,Источник: https://censor.net.ua/n3188221
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Я бы не назвал это революцией по существу - просто одна шайка воров при власти сменила другую, а так как олигархи правили страной, так и правят до сих пор.
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нет веры расследованиям...и очень стойкое впечатление в реванше регионалов в лице Венедиктовой..!! Разачарование в нынейней власти есть... хоть и голосовал за перемены.. ошибся видно.. Коней на переправе не меняют - не нужно было менять Порошенко пока с регионалами и паРашей не закрыты вопросы!!
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