 Число больных пневмонией в инфекционной больнице Николаева с начала года в 18 раз больше, чем в 2019-м

Об этом она сказала сегодня 10 апреля на сессии Николаевского областного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

Федорова сообщила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За аналогичный период 2019 года в инфекционной больнице было 3 таких больных.

За первый квартал 2020 года, январь - март, в Николаевской областной инфекционной больнице, с диагнозом пневмония было 56 пациентов.

Светлана Федорова также сообщила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, а в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.

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При этом, напомним, Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.