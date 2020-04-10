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 Число больных пневмонией в инфекционной больнице Николаева с начала года в 18 раз больше, чем в 2019-м

Главврач николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что за январь - март 2020 года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Об этом она сказала сегодня 10 апреля на сессии Николаевского областного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

Федорова сообщила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За аналогичный период 2019 года в инфекционной больнице было 3 таких больных.

За первый квартал 2020 года, январь - март, в Николаевской областной инфекционной больнице, с диагнозом пневмония было 56 пациентов.

Светлана Федорова также сообщила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, а в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.

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При этом, напомним, Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3188220
 
 
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Ну, як на 70% більше зерна відгрузили в порівнянні з минулим роком, так тільки тоді знайшли коронавірус.
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С января-февраля, заметьте!
Это когда ещё жаба Коломойского Смаглюк квакала, что коронаирус это маркетинговый ход, бубочка пиарился в Новых Манжарах, а маски и государственный стратегический запас защитных костюмов ежедневно улетал в Китай
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Зато китайские тесты, закупленные бубочкой ничего не находят. Нет нормальных тестов -- нет больных ковидом -- типа нет эпидемии, т.к власти хорошо работают. Вот только люди почему-то мрут.
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Вот и ответ свидетелям мирового заговора . Да, пневмонии больше чем в прошлом году. Возможно 70 % коронавирусных.
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Минимум 10 процентов больных короновирусом, проверить ПЦР тестами всех больных и персонал больницы, а ещё больных гриппом забыли как то приплюсовать)))
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Вот только тесты наш МОЗ никак не довезет. Надо же успеть распихать по аптекам........
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