 Число больных пневмонией в инфекционной больнице Николаева с начала года в 18 раз больше, чем в 2019-м

Об этом она сказала сегодня 10 апреля на сессии Николаевского областного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".
Федорова сообщила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За аналогичный период 2019 года в инфекционной больнице было 3 таких больных.
За первый квартал 2020 года, январь - март, в Николаевской областной инфекционной больнице, с диагнозом пневмония было 56 пациентов.
Светлана Федорова также сообщила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, а в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.
При этом, напомним, Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.
Это когда ещё жаба Коломойского Смаглюк квакала, что коронаирус это маркетинговый ход, бубочка пиарился в Новых Манжарах, а маски и государственный стратегический запас защитных костюмов ежедневно улетал в Китай