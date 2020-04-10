 Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, - Яценюк на Киевском Форуме по безопасности



Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас весь мир и Украина "обеспокоены двумя вещами: как выжить физически и как выжить экономически": "Вся Украина этим обеспокоена, а украинский парламент вообще, кажется, об этом не думает. Я удивлен, почему в пятницу не состоялось заседание парламента. Я удивлен, почему в понедельник на прогнозируемое заседание парламента не вносится один из ключевых законов для подписания программы с Международным валютным фондом - по регулированию банковской деятельности. У меня нет никакого объяснения, кроме одного".

"Или президент спасает страну, или президент спасает монобольшинство, которое уже рассыпалось. Если президент определится, что надо спасать страну, то необходимо безотлагательно вносить законопроект и голосовать. Потому что дискуссии закончатся тем, что Украина объявит банкротство, а точнее дефолт", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что президент возьмет на себя сейчас всю инициативу, и появятся 226 голосов для принятия необходимого пакета законов", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Тема второй онлайн дискуссии: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?"

Участие приняли Лариса Галадза, Посол Канады в Украине; Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова; Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group; Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго; Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft. Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.