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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5128) Яценюк (7825)

 Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, - Яценюк на Киевском Форуме по безопасности

Необходимо безотлагательно вносить в парламент законопроект по регулированию банковской деятельности и голосовать. Потому что все дискуссии закончатся тем, что Украина объявит дефолт, - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в пятницу, 10 апреля, во время второй онлайн дискуссии Киевского форума безопасности.


Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас весь мир и Украина "обеспокоены двумя вещами: как выжить физически и как выжить экономически": "Вся Украина этим обеспокоена, а украинский парламент вообще, кажется, об этом не думает. Я удивлен, почему в пятницу не состоялось заседание парламента. Я удивлен, почему в понедельник на прогнозируемое заседание парламента не вносится один из ключевых законов для подписания программы с Международным валютным фондом - по регулированию банковской деятельности. У меня нет никакого объяснения, кроме одного".

"Или президент спасает страну, или президент спасает монобольшинство, которое уже рассыпалось. Если президент определится, что надо спасать страну, то необходимо безотлагательно вносить законопроект и голосовать. Потому что дискуссии закончатся тем, что Украина объявит банкротство, а точнее дефолт", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что президент возьмет на себя сейчас всю инициативу, и появятся 226 голосов для принятия необходимого пакета законов", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Тема второй онлайн дискуссии: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?"
Участие приняли Лариса Галадза, Посол Канады в Украине; Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова; Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group; Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго; Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft. Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3188218
 
 
 Топ комментарии
 
шо вытащили Украину из пропасти в 2014 - согласен
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или спасает рейтинги 95 квартала
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Совет форумчанПравила форума
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Опять все те же лица...
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шо вытащили Украину из пропасти в 2014 - согласен
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В которую сами предварительно швырнули
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Правда? А РФ и Янукович не при делах.

Надо было вас таки резать в 2014-м...
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ваша руснявая версия - индейцев не волнует - совсем )))
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кацапа,ты опять про "храшданскую вайну"? Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі. - Цензор.НЕТ 6910смотри свою не прогавь...а то запрут в пределах мкад-и не поворухнешься
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Шкода що ти впав відносно м'якенько. Наступного разу виправимо подібні недоробки.
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а какие нужны ? новые ? типа Сивохи и Богдана ?
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всё пучком, тарговля идёт, время есть ...
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чо ты тут за бубочку расписываешься?он и сам в состоянии ролик забацать Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, - Яценюк на Киевском Форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 6702
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вот видишь,как кацапское нутро у тебя в последнем слове предложения прорвало? Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі. - Цензор.НЕТ 4733у тебя,мышебрат,недержание натуральное
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Ты фантазируешь как штопаный Гандон (фамилия французского писателя-фантаста, выпускника Сорбонны, автора романа "Жиневра", лауреата Большой премии Французской академии 1948 года, который вполне мог перенести хирургическую операцию с последующим ушиванием послеоперационной раны).
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Президент, который полшестого, сказал на стадионе - "Явашвырок", никого он не спасает...
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Дедушке пора отдыхать, а он все планы строит
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Спасибо за совет,наш "нафтолиновый"друг.Овощ вылазь,страна нуждается в вас.
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Пора этого великого зодчего стен паковать и на нары как говорится,если куля в лоб так куля в лоб .. Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, - Яценюк на Киевском Форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 2845
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нене...нары нужны для новой партии бубочек...только не забудьте все там в зеленый цвет подкрасить...
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глянув на фото один в один "шмигаль" ...видно "порода" ...шмигалів ...сеня намаж лоба зеленкою ато недай Бог куля з дерьма прилетить
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Еще один спасатель всея Украины, эти еврейские разборки точно скоро добьют страну, каждый спасти хочет, но у каждого свои финансовые интересы на уме или хозяев, которые платят.
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Снова троли коломошки вылезли , блин когда его уже посадят вместе с кварталом ?
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Никогда.
Только к верхним людям по законам военного времени вместе со всей его шоблой и львиной долей его почитателей.
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в Кнессете еще нет законопроекта о посадке квартала?
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Эта падаль уничтожила СЭС Украины, а теперь рот открывает? А ведь его нужно судить за геноцид украинского народа!
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а нафига тебе такому,ну ,интеллегентному санэпидстанция? какую то застарелую болячку в себе обнаружил?
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"Какая разница" (с) будет раз в 2 года в руки смотреть чувак из СЭС или Госпродпотребслужбы? Особенно, если это будет один и тот же чувак.
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...нами управляют ходячие политические мертвецы!!!
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что это такое?
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У команду ЗЕбанария спроси. Они все оттуда.
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Проснулся как то Ким Чен Ын. Встал, умылся. И тут вспомнил, что он наркоман, сцыкун, клоун, ишак, зелупа, да ещё и с липовым дипломом юриста. Куда тут кого-то спасать с такими регалиями.. Тут бы штаны не обмочить от неожиданности. Не в той реальности проснулся.
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"Раздался голос из руин и острый запах нафталина"®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)».
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ПНХ, кацап. Нюхай ***** трижды в день и не забывай осенять себя православным крестом.
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Эко тебя, упоротого Яйцефила, цепонуло и растащило - от натуги не преврати патриотические шаровары в сцаное тряпьё. Нравится Плешивый Кролик Яйценюк, кто ж тебе не даёт выцеловывать ему жопу?
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Почему Порошенко снял Яценюка, если он такой хороший?
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