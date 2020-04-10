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 Экономика
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Все про:госбюджет (770) Счетная палата (137) Пацкан (30)

 Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата

Из-за низкого качества макроэкономического прогнозирования недопоступления государственного бюджета в 2019 году составили 43 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

По словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, некачественный прогноз привел к значительным отклонениям отдельных фактических макропоказателей от прогнозируемых.

Речь идет прежде всего об обменном курсе гривни, росте импорта, цен и тому подобное.

В IV квартале были внесены изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год и уменьшены объемы доходов общего фонда на 20 млрд грн и расходов на 22 млрд грн. Но несмотря на это государственный бюджет не выполнен как по доходам на 38 млрд грн (3,7%), так и по расходам на 54 млрд грн (4,8%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн, - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина

Плановые показатели доходов, администрируемых Государственной таможенной службой, заявляют в Счетной палате, не выполнены на 29 млрд грн (7,3%), Государственная налоговая служба перевыполнила план на 2,3 млрд грн (0,5%) за счет того, что по решению Правительства государственные предприятия уплатили в бюджет часть прибыли, которую должны были перечислить до 1 июля 2020 года.

По мнению Пацкана, план расходов не выполнен из-за принятия неэффективных управленческих решений, отсутствия надлежащего планирования, низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса. Он напомнил, что уже в январе 2019 года вносились изменения в помесячную роспись общего фонда, а в ноябре - декабре, уже после существенных уточнений бюджетных назначений По подсчетам Счетной палаты, правительство приняло 29 решений о перераспределении назначений между отдельными бюджетными программами и это свидетельствует о ненадлежащем планировании расходов.

Пацкан отметил, что в 2019 году уменьшился объем предоставленных из государственного бюджета субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и первичную медицинскую помощь населению, поскольку эти расходы осуществлялись частично из государственного бюджета. По его словам, из-за этого уменьшилась доля расходов местных бюджетов без трансфертов в государственный бюджет в расходах сводного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Счетная палата предлагает перенаправить на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн бюджетных средств, - Пацкан

Источник: https://censor.net.ua/n3188217
 
 
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у моники оманськой под коронавирус рещили списать всё - и дефолт экономики, и обвал рейтингов... Мол, не выжили зебили.. коронавирус всех покосил.. оттого и рейтинг упал с 73% до 16%
Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 1337
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а ведь кто то нашел - зеленые как думаете - кто?))))))
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Клятий Порох! І тут нашкодити встиг!
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если говорить проще, то зекоманда, за 2019-й год украла из бюджета 43 млрд грн
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Из-за низкого качества прогнозированя? А мне почему-то кажется, что из-за высокого уровня воровства... Это ж как надо воровать, чтоб за 9 месяцев не только сожрать 130 млрд профицита, который оставили попередники, но и проглотить 43 млрд за 1 квартал.
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Бачили очі що купували? Жріть тепер па-пріколу.
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