 За месяц карантина Украина потеряла около 3% ВВП, - экономист Вышлинский

Об этом заявил во время онлайн-брифинга исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наша оценка на протяжении первого карантинного месяца - это около 3% потерянного ВВП. Это не означает прогноз минус 3% ВВП за весь 2020 год, это всего-навсего означает, что если прогнозы до "коронакризиса" предусматривали рост экономики на 3-4% ВВП в 2020 году, то только сам этот месяц карантина привел нас условно к нулю", - сказал он Вышлинский.
Дальнейший эффект карантина будет стоить экономике дороже, добавил экономист.
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В зависимости от политических решений относительно продления карантина, перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом, эксперты центра ожидают в этом году падения ВВП на 5-10% и называют этот сценарий оптимистическим.
У Державному бюджеті України на 2020 рік знову недофінансована медична сфера, тоді як на сферу вищої освіти спрямували надмірну суму коштів. Про це розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі "Українського радіо".
Такий вумнік, прямо жах.
Это через телевизор вбили в голову каждой наивной 73 процентной неотдупляшке, зебиленку обыкновенному, лохозавру клиническому в сказки верящему.
та па приколу схажу галасну чо, у нас флешмоб
луше новый неопытный, чем те опытные шо правили нами 27 лет
а я за любова прагаласую лишь бы не мародер
зе всё изменит, я иму верю
зе лучьший!!