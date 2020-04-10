 За месяц карантина Украина потеряла около 3% ВВП, - экономист Вышлинский

Об этом заявил во время онлайн-брифинга исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша оценка на протяжении первого карантинного месяца - это около 3% потерянного ВВП. Это не означает прогноз минус 3% ВВП за весь 2020 год, это всего-навсего означает, что если прогнозы до "коронакризиса" предусматривали рост экономики на 3-4% ВВП в 2020 году, то только сам этот месяц карантина привел нас условно к нулю", - сказал он Вышлинский.

Дальнейший эффект карантина будет стоить экономике дороже, добавил экономист.

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В зависимости от политических решений относительно продления карантина, перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом, эксперты центра ожидают в этом году падения ВВП на 5-10% и называют этот сценарий оптимистическим.