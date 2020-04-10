 На Буковине ожидают результаты анализов на коронавирус по трем умершим

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Всего в области зафиксировано 11 летальных случаев, из них у 7 пациентов подтвердили наличие коронавируса, еще у одного лабораторный анализ показал отсутствие заболевания.

"На Буковине зафиксировано 11 летальных случаев. У семи человек был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, на анализы еще трех пока ждут", - сообщили в ОГА.

Также сообщается, что из-за коронавируса за медицинской помощью в больницы области обратились 326 человек, из них 198 проходят лечение в стационарах. В реанимационных отделениях находятся 13 человек, среди которых двухнедельный младенец. Двое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

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