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 На Буковине ожидают результаты анализов на коронавирус по трем умершим

В Черновицкой области ожидают результаты анализов на коронавирус троих умерших пациентов.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Всего в области зафиксировано 11 летальных случаев, из них у 7 пациентов подтвердили наличие коронавируса, еще у одного лабораторный анализ показал отсутствие заболевания.

"На Буковине зафиксировано 11 летальных случаев. У семи человек был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, на анализы еще трех пока ждут", - сообщили в ОГА.

Также сообщается, что из-за коронавируса за медицинской помощью в больницы области обратились 326 человек, из них 198 проходят лечение в стационарах. В реанимационных отделениях находятся 13 человек, среди которых двухнедельный младенец. Двое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188211
 
 
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Такой простой подход позволяет записывать всех покойников в жертвы ковида . Вперёд! По пути Италии! Вот чувство, что Италия чем то близка нашему новому Президенту пану Авакову.
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прямая экономия тестов. и без них труп всегда можно списать на коронавирус. повторных проверок никаких не будет, а минимум один пцр тест идёт в заначку и потом на продажу. чем больше посмертных тестов, тем больше прибыль. труп в чёрный мешок и чусссс-па-па!
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