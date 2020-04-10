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 Политика Украины, Здоровье
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 Минцифры запустило портал с информацией о готовности медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины запустило на правительственном портале online-дашборды с информацией об обеспеченности медицинских учреждений в регионах необходимыми ресурсами для приема больных на коронавирус.

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, дашборд доступен по ссылке. Он будет обновляться ежедневно, передает Цензор.НЕТ.

"Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное. Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране. Надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Ведомство отмечает, что аналитические панели портала (дашборды) разработала рабочая группа замминистра здравоохранения и представителей ГП "Медицинские закупки Украины". Они содержат информацию о медучреждениях, готовых принимать больных, о свободных койках в них и аппаратах ИВЛ, о запасах средств индивидуальной защиты, о медперсонале.

Информацию можно посмотреть как по Украине в целом, так и по отдельным регионам и даже по медицинских учреждениям. На портале также можно найти актуальную информацию о карантине, противодействии коронавируса.

Согласно данным Минцифры, вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.

Минцифры запустило портал с информацией о готовности медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188210
 
 
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Министерство цифровой трансформации!!? Я охреневаю (целое министерство)! А что нельзя было просто открыть ОТДЕЛ в Минцифры запустило портал с информацией о готовности медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, - Федоров - Цензор.НЕТ 3553министерстве информационной политики Украины?
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Благом в конституцию принять норму, что на содержание ВСЕХ органов власти Украины не должно превышать 1% от доходной части бюджета и расписаны доли на каждый госинститут! Пусть они после этого раздувают штат как вздумается (но получать будут меньше)!
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Нельзя, многим посты раздавать надо было.
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чем эта практика по сути отличается от взятки и коррупции!
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Смотрите как МОЗ разворовывает китайские поставки по борьбе с коронавирусом! Распространяйте! Расследование "СХЕМЫ". https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=LAcO5jP3lYs&feature=emb_logo
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Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, чье мясо можно есть.
В недавно опубликованном ведомством списке животных, отнесенных к категории домашнего скота в Китае, говорится, что собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот. "Наряду с развитием человеческой цивилизации и заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов", - цитирует документ Quartz.
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Фигня какая-то...

Вы сказали о специалистах и ​​умении работать с оборудованием. Сейчас в 21-ю городскую больницу город передал 20 аппаратов ИВЛ …
… а работают там всего 2 анестезиолога. Вот смотрите, на всю область и город Днепр всего 700 врачей-анестезиологов. Из них 79, то есть, ровно 10% работают в областной больнице Мечникова. Что тут еще говорить ?! Специалисты у нас есть. И их достаточно.Юрий Скребец, заместитель главврача больницы имени Мечникова
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