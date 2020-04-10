 Минцифры запустило портал с информацией о готовности медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, - Федоров

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, дашборд доступен по ссылке. Он будет обновляться ежедневно, передает Цензор.НЕТ.
"Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное. Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране. Надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Ведомство отмечает, что аналитические панели портала (дашборды) разработала рабочая группа замминистра здравоохранения и представителей ГП "Медицинские закупки Украины". Они содержат информацию о медучреждениях, готовых принимать больных, о свободных койках в них и аппаратах ИВЛ, о запасах средств индивидуальной защиты, о медперсонале.
Информацию можно посмотреть как по Украине в целом, так и по отдельным регионам и даже по медицинских учреждениям. На портале также можно найти актуальную информацию о карантине, противодействии коронавируса.
Согласно данным Минцифры, вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.
В недавно опубликованном ведомством списке животных, отнесенных к категории домашнего скота в Китае, говорится, что собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот. "Наряду с развитием человеческой цивилизации и заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов", - цитирует документ Quartz.
Вы сказали о специалистах и умении работать с оборудованием. Сейчас в 21-ю городскую больницу город передал 20 аппаратов ИВЛ …
… а работают там всего 2 анестезиолога. Вот смотрите, на всю область и город Днепр всего 700 врачей-анестезиологов. Из них 79, то есть, ровно 10% работают в областной больнице Мечникова. Что тут еще говорить ?! Специалисты у нас есть. И их достаточно.Юрий Скребец, заместитель главврача больницы имени Мечникова