 Минцифры запустило портал с информацией о готовности медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, - Федоров

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, дашборд доступен по ссылке. Он будет обновляться ежедневно, передает Цензор.НЕТ.

"Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное. Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране. Надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Ведомство отмечает, что аналитические панели портала (дашборды) разработала рабочая группа замминистра здравоохранения и представителей ГП "Медицинские закупки Украины". Они содержат информацию о медучреждениях, готовых принимать больных, о свободных койках в них и аппаратах ИВЛ, о запасах средств индивидуальной защиты, о медперсонале.

Информацию можно посмотреть как по Украине в целом, так и по отдельным регионам и даже по медицинских учреждениям. На портале также можно найти актуальную информацию о карантине, противодействии коронавируса.

Согласно данным Минцифры, вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.