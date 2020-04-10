 Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Соболева в фейсбуке.
"Хочу поделиться с теми, кто пытается вернуть Украину во времена Януковича, в частности, пересмотреть результаты Революции Достоинства.
Не стоит. Мы прекратим соблюдать карантин, и выбросим вас так же как Януковича. И, да, в этот раз будет гораздо больше самосудов. Говорю это как человек, который в то утро тоже был возле офиса "Партии регионов" на Липской", - написал экс-нардеп.
Он также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Вы (как ни странно) на важной должности сейчас - именно вследствие тех величественных в истории украинского общества дней. Не испытывайте терпение этого общества в дни нынешние".
Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
Сиди у телека и не квакай.
Шутка дня.
Обученный президент - это тоже шутка дня. Но, к сожалению, 73% даже не обученного умудрились выбрать.
Но проблема какраз в том, что ты писать умеешь.
Вполне может охранять скотину типа тебя.
В общем, опущенный проффессор
Самое худшее в ситуации с обысками в доме экс-нардепа Татьяны Черновол - это то, что обыски у нее проходят в рамках уголовного дела по «поджогу офиса Партии регионов». Это открывает страшный Ящик Пандоры, когда абсолютно все люди, которые были на Майдане в 2013-2014 годах могут стать обвиняемыми. Все, кто боролся с «беркутовцами» и защищал Украину - все могут оказаться в суде. Это повод задуматься всем, кто не скрывал своей активной позиции в 2013-2014-м и публично выступал против режима Януковича, а также против произвола власти. Об этом в своем блоге пишет блогер и политолог Андрей Смолий.
«Это не просто реванш. Это желание полной ревизии Революции Достоинства, которая укладывается в концепцию «мира» с Россией и так называемого «государственного переворота», что может легализовать руководителей во времена Януковича», - написал политолог.
Андрей Смолий отмечает, в таком случае это фактически откроет дорогу к возвращению и президента-беглеца Виктора Януковича, и премьера-беглеца Николая Азарова, и совершенно всех, кто привел в страну войну. Нельзя исключать, что дело против Черновол - это только пробе пера, дальше по накатанной может волна обысков прокатиться по всей стране. Читайте также мнение Алексея Арестовича - история с коронавирусом - минимум до июня.
Новинарня
Консультантом Єрмака став політтехнолог Подоляк, який раніше працював із "Регіонами"
https://novynarnia.com/2020/04/10/podoliak-2/
При януковиче и саше стоматологе, партове, азарове, все эти зеленские выступали бы на корпоративах без трусов.
Пассионарии сильнее разной ватной шушеры.