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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
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 Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол

Участник Революции Достоинства и нардеп Верховной Рады прошлого созыва Егор Соболев прокомментировал сегодняшние обыски у Татьяны Чорновол и вручение ей подозрения в поджоге офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Соболева в фейсбуке.

"Хочу поделиться с теми, кто пытается вернуть Украину во времена Януковича, в частности, пересмотреть результаты Революции Достоинства.

Не стоит. Мы прекратим соблюдать карантин, и выбросим вас так же как Януковича. И, да, в этот раз будет гораздо больше самосудов. Говорю это как человек, который в то утро тоже был возле офиса "Партии регионов" на Липской", - написал экс-нардеп.

Он также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Вы (как ни странно) на важной должности сейчас - именно вследствие тех величественных в истории украинского общества дней. Не испытывайте терпение этого общества в дни нынешние".

Читайте также: Обыски у вдовы героя АТО, участницы Майдана Чорновол, проводимые управляемым адвокатом Януковича ГБР, - это ужасный символ реванша, - Порошенко

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188204
 
   
 Топ комментарии
 
Ватные чмошники - не люди.
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А че это лысый из 95 квартала не поет песню "Ой, палав офіс ригов, палав"?
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Вони надійно прикриті 73% населення.

Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол - Цензор.НЕТ 2919
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Нефіг дідусям коло ригоАналів шастать. Дохлий рига -добра рига.
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Хажа, ну тогда дохлый Порось-хороший Порось, он же тоже рыг.
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И что ты можешь сделать для этого, клоун немытый?

Сиди у телека и не квакай.
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Янукович был ученым - он знал правила, и знал, что за беспредел бьют больно, а могут и убить. А Беня с клоунами - беспредельщики и кандидаты на парашу. Янукович таких на парашу сажал.
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У меня собака была обученная.

Обученный президент - это тоже шутка дня. Но, к сожалению, 73% даже не обученного умудрились выбрать.
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не 73%, а 90%. Посчитай неголосовавших. У тебя с математикой проблемы - как и у твоей собаки. Может это твоя собака написала?
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Моя собака умнее тебя.

Но проблема какраз в том, что ты писать умеешь.
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тогла твоя собака академик. Её не Патон зовут?
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Собака, как собака. Служебная.

Вполне может охранять скотину типа тебя.
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скотина - это ты, она тебя и охраняет, чмо.
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Ну да, ученным. У него 2 ходки было А по тырнету гуляло видео, что его опустили.
В общем, опущенный проффессор
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Януковощь бєзпрєдєл в країні запустив і підтримував .Він жив без загальнолюдських цінностей і принципів .А Ігор Валерійович Дніпро кацапам не віддав , на відміну від вашого червонопикого єфрємова чи рудого ахмєткі .
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Ігор Валерійович ,той, який БЕНЯ,в першу чергу захищав від того самого Ахметова і так званих "донецьких" - свою бізнес імперію яка називаєтся "Приват", і не як Україну,тому що зараз разом із своїм ЗЕленим прихвостнем хочуть її взагалі потопити,і щоб вона всплила вже як губернія на кремлівському просторі....
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это НЕ ВЛАСТЬ...... власть была у януковича - вот это БЫЛА власть..... а то, что есть сейчас, несмотря на неограниченные полномочия, - лишь жалкая пародия на власть......
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гівно то була а не власть.. ніхто цього казла не поважав.. хиба це власть?
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Ненавиджу паскуду досі , так само його попередників і наступників . Досі не було президента - не зрадника .
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звiсно не поважав...., але це не заважало йому тримати її жалiзною хваткою.....
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Политолог: обыски в доме Черновол открывают страшный Ящик Пандоры, приготовиться должны все остальные участники Революции Достоинства Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол - Цензор.НЕТ 4408
Самое худшее в ситуации с обысками в доме экс-нардепа Татьяны Черновол - это то, что обыски у нее проходят в рамках уголовного дела по «поджогу офиса Партии регионов». Это открывает страшный Ящик Пандоры, когда абсолютно все люди, которые были на Майдане в 2013-2014 годах могут стать обвиняемыми. Все, кто боролся с «беркутовцами» и защищал Украину - все могут оказаться в суде. Это повод задуматься всем, кто не скрывал своей активной позиции в 2013-2014-м и публично выступал против режима Януковича, а также против произвола власти. Об этом в своем блоге пишет блогер и политолог Андрей Смолий.

«Это не просто реванш. Это желание полной ревизии Революции Достоинства, которая укладывается в концепцию «мира» с Россией и так называемого «государственного переворота», что может легализовать руководителей во времена Януковича», - написал политолог.

Андрей Смолий отмечает, в таком случае это фактически откроет дорогу к возвращению и президента-беглеца Виктора Януковича, и премьера-беглеца Николая Азарова, и совершенно всех, кто привел в страну войну. Нельзя исключать, что дело против Черновол - это только пробе пера, дальше по накатанной может волна обысков прокатиться по всей стране. Читайте также мнение Алексея Арестовича - история с коронавирусом - минимум до июня.
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так или иначе всё это происходит при поддержке продажного Порошенко си Сцявика Вакарчука ....
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Ого скільки ригіанального бидла в коментах повилазило!
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Та ща наверное все Донбабве и подмосковье уже мобилизовано на поддержку ЗЕлупатора.
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Понял, что в том эпизоде он следующий.
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Опохмелился милок? Теперь проспись и в очередь за Ярошем, он тоже хочет власть менять. Собственно он больше ничего и не умеет, как и ты похоже. Источник: https://censor.net.ua/n3188204
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Вот и у Егорки появился повод о себе напомнить. Что, все бросили, никто уже не башляет? А травку то нужно на какие-то покупать.
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Новинарня



Консультантом Єрмака став політтехнолог Подоляк, який раніше працював із "Регіонами"
https://novynarnia.com/2020/04/10/podoliak-2/


Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол - Цензор.НЕТ 2415
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когда топил против "барыги", но что-то пошло не так
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Только благодаря Майдану, воспользовались и стали презентами порошенко, зеленский, а их ермаки и компании надувают щёки.
При януковиче и саше стоматологе, партове, азарове, все эти зеленские выступали бы на корпоративах без трусов.
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Єгорка, молодець краще пізно чим ніколи. Згадали ригівського охоронця, а Небесна сотня, то так?
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А времена Януковича уходили куда-то, разве раньше не так было? Пока с властью дружишь, крутишь бабло на схемах, то тебя никто не трогает, только пошел активно критиковать власть, сразу на тебя дело заводят и еще могут посадить и дело состряпать, если нет хорошей "крыши", вот Танюха сейчас и попала в ту же систему, которую все вы вместе, находясь у власти не изменили.
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Но, у януковича и компании кишка тонка , а у этих трусов ещё тоньше.
Пассионарии сильнее разной ватной шушеры.
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Лучше раскрой тему, как российские твари убили много-много человеков. Тысячи.
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Зеленский - это помолодевший, хорошо замаскированный Янукович.
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Если бы в горящем офисе Партии регионов находился в это время депутат ПЕС Леша Гончаренко, это было бы для депутата ПЕС Татьяны Чорновил смягчающее обстоятельство или отягащающее?
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Интересно - оказывается есть часть населения, которым можно все - поджигать, убивать, без суда и следствия и им ничего за это не будет. Кто бы захотел встать на место Захарова, может Егорка Соболев желает стать такой жертвой и ли он из неприкасаемых?
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Не есть ли это... и подобные эксцессы как бы подтверждением тезиса Кремля о "внутри украинском конфликте"? Это как бы, - опять это "как бы", - украинский политикум продолжает собирать доказательства в заведенное Кремлем дело о внутриукраинском конфликте, как единственной причине и оккупации, - фактически потери, - Крыма и ЛуганДона - суверенитета Украины над этими территориями. Да, внутренняя нестабильность в Украине, начиная с провозглашения независимости стала постоянной болезнью общества, государственности, которой и воспользовались, но все же....
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