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 Политика Украины
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 Мы не должны принимать нереалистичный бюджет, который через месяц потребует правок, - "Голос" настаивает на первоочередном голосовании законопроекта о банках

Фракция "Голос" настаивает на голосовании поправок в государственный бюджет 2020 года после рассмотрения законопроекта о банках 2571-д, сообщила народный депутат "Голоса" Кира Рудик.

"Доходная часть госбюджета (предлагаемой редакции поправок. - Ред.) будет недовыполнена - она была недовыполнена в январе-феврале, и сейчас закладывается неправильно. Также нет понимания у правительства, будет ли этот бюджет поддержан финансово, потому что его пытаются проголосовать до голосования законопроекта о банках", - сказала Рудик на онлайн пресс-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом принятие законопроекта во втором чтении является prior actions для заключения соглашения с МВФ.

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"Мы не должны принимать нереалистичный бюджет, который потребует поправок уже через месяц", - отметила Кира Рудик.

"Мы требуем голосования закона о банках перед голосованием закона о госбюджете. Нельзя голосовать за бюджет, не зная, сможем ли обеспечить его финансовую часть. Второе - доработать эти изменения с учетом интересов граждан, малого и среднего бизнеса", - подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3188203
 
 
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Голос самые вменяемые. Ну может потому что ещё власти не вкусили. Хочу ошибаться что они станут такими же как и другие партии до них.
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хватить шантажувати і щось вимагати!просто мовчки робіть,придурки
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Ну да, вот только там 16 тыс правок и работы там еще много а изменения в бюджете нужны уже сейчас чтоб хоть выплатить деньги пенсионерам в апреле.
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БюдЗЕт
Як черв, моя думка по древу повЗЕ:
- Невже в нас до влади дорвалися йєті?
Зіграв на роялі на Банковій ЗЕ -
Одразу з'явилася дірка в бюдЗЕті!
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Как бы это популярнее объяснить сторонникам Зеленского?
Помните?

"Утром деньги вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед."

Так вот, "Голос" говорит о том, стулья - это бюджет, а соглашение с МВФ - деньги. Соглашение с МВФ = "антиКоломойский" закон. Всё просто.
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