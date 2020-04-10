 Мы не должны принимать нереалистичный бюджет, который через месяц потребует правок, - "Голос" настаивает на первоочередном голосовании законопроекта о банках

"Доходная часть госбюджета (предлагаемой редакции поправок. - Ред.) будет недовыполнена - она была недовыполнена в январе-феврале, и сейчас закладывается неправильно. Также нет понимания у правительства, будет ли этот бюджет поддержан финансово, потому что его пытаются проголосовать до голосования законопроекта о банках", - сказала Рудик на онлайн пресс-брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом принятие законопроекта во втором чтении является prior actions для заключения соглашения с МВФ.
"Мы не должны принимать нереалистичный бюджет, который потребует поправок уже через месяц", - отметила Кира Рудик.
"Мы требуем голосования закона о банках перед голосованием закона о госбюджете. Нельзя голосовать за бюджет, не зная, сможем ли обеспечить его финансовую часть. Второе - доработать эти изменения с учетом интересов граждан, малого и среднего бизнеса", - подчеркнула она.
Як черв, моя думка по древу повЗЕ:
- Невже в нас до влади дорвалися йєті?
Зіграв на роялі на Банковій ЗЕ -
Одразу з'явилася дірка в бюдЗЕті!
Помните?
"Утром деньги вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед."
Так вот, "Голос" говорит о том, стулья - это бюджет, а соглашение с МВФ - деньги. Соглашение с МВФ = "антиКоломойский" закон. Всё просто.