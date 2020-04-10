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 Врачи больницы им. Мечникова в Днепре начали принимать больных коронавирусом, - главврач Рыженко

Врачи Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова начали принимать больных коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebоok написал главврач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Больница Мечникова вступила в новую эру своей работы. Мы лечим пациентов с коронавирусом", - написал он.

Рыженко рассказал, что из Першотравенска вчера в 18:40 была доставлена женщина, на девятый день болезни с тяжелой дыхательной недостаточностью: "Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее жизни состояние. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР в тот же день. Всю ночь в реанимации спасали жизнь".

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Вторая женщина, поступившая в больницу, беременная с тяжелой вирусной пневмонией - 8 апреля родила здорового ребенка: "Девочка. Вес 3,5 кг, рост 51 см. Происхождение пневмонии уточняем".

Напомним, в Першотравенске Днепропетровской области зафиксирована вспышка коронавируса. На въезде в поселок установили блокпост. 

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык ошибочно заявил в видеообращении, что очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске. Позднее он исправился: общины баптистов в городе нет, а собрание проводила церковь "Новое поколение".

Полиция установила 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.

Врачи больницы им. Мечникова в Днепре начали принимать больных коронавирусом, - главврач Рыженко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188196
 
 
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Та ви що? Невже лікарні приймають хворих?
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ця лікарня була головною, коли були сильні бої
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присоединяюсь к пожеланиям..
не свалили на самоизоляцию как многие другие...
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Просто эта больница никогда не была инфекционной, для неё это действительно первый случай
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Рыженко, чтобы выслужится, и из ОРДЛО орков тиффозных будет принимать.
А ведь Мечникова - главный центр, куда везут раненных в передовой. На хера туда короновирусников, блд? И это вообще не их профиль от слова совсем!
Понты форева...
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У лікарів зараз багато роботи, а почали думати про їхню заробітну плату почали тільки після того, як їх плюнув смажений півень.
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Задействовать Мечникова!... это демонстрация дебилизма правящей шоблы зелёных ублюдков! Во первых - это не их профиль. Там нет соответствующих специалистов. Во вторых - это многопрофильная больница, и теперь она парализована! И это ещё не всё - мэры городов вводят ограничения - а зелёный ублюдок Бондаренко, их отменяет! Тем самым способствуя распространению заразы на днепропетровщине. Им мало Першотравенска, им надо заразить всю область. Янелох и шобла - будьте вы прокляты... тупое быдло.
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