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Все про:Киев (18924) пожар (3988) Чернобыль (366) Зона отчуждения (136)

 Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности

Загрязненный атмосферный воздух, обусловленный пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в пятницу, 10 апреля, попадет в Киев, однако прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в столице ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в 100 и более раз, сообщается на сайте Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

"Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб. м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб. м.",- говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, в Центре ядерной безопасности сообщили, что, согласно информационной справке, предоставленной Информационно-кризисным центром Госатомрегулирования на 08.00 10.04.2020, отдельные зоны пожара имеют место в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188195
 
 
 Топ комментарии
 
та прям таки! ага! дым с Чернобыля...что тебе альпийская свежесть...
Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльлской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности - Цензор.НЕТ 7625

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Ага, поздоровеем все. Особенно сердечники и астматики.
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та прям таки! ага! дым с Чернобыля...что тебе альпийская свежесть...
Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльлской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности - Цензор.НЕТ 7625

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На Цензоре нет смайлика, чтобы выразить мой смех. ))))) Это лучшее противовирусное ))))
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Ага, поздоровеем все. Особенно сердечники и астматики.
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Сказали, что это полезная загрязнённость.
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Дышите глубже. 9 мая 1984 года, на параде Щербитский с внуками был. И ничего.
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на майские 1986 года был юго-восточный ветер, в Киеве можно было спокойно гулять. Это всё страшилки для приезжих. До середины мая всё в основном Беларуси доставалось.
PS Но это не отменяет колонны грузовиков, которые пару месяцев из Чернобыля ехали через Вышгород, Подол, по набережной и ехали на дезактивацию в отстойники на проспекте Науки.
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Хреновые вы ньюсмейкеры, подфортило вам с пожарами, чтоб люди добровольно соблюдали карантин нужно по другому подавать новость: "Ввиду пожаров в Чернобыльской радиоактивной зоне заражения предупреждаем жителей Киева, что нахождение на улице с 10-го апреля нежелательны, в случае крайней необходимости пребывания на открытом воздухе обязательно нужно одеть респиратор или защитную маску для предотвращения попадания мелких частиц радиоактивного пепла в дыхательные пути".
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Сейчас в Киеве конкретно смердит дымом. "Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, угрозы здоровью не несет,"- звучит так убедительно Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности - Цензор.НЕТ 7891
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Ага, ветер северный. Сдует в сторону 95-го квартала. Тех ничего не берет.
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Не несёт.. здровью... вред... дым... про Чернобыль уже молчу... Какая прелесть. И эти люди запрещают нам собираться больше двух.
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Шутят МЧС? Северо-западный ветер дует уже неделю. Но надо сказать на Оболони когда смог прибор показывает 0,09-0,1 мкЗв/ч. Что собственно в три раза меньше нормы.
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Радиация - то фигня. Там кроме радиации аэрозоли сплошь полезные для легких, что аж жуть. Диоксины к примеру. Ну и плюс к этому CO, CO2, NO2, SO2. Всё сплошь полезно для здоровья.
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