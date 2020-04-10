 Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности

"Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб. м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб. м.",- говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, в Центре ядерной безопасности сообщили, что, согласно информационной справке, предоставленной Информационно-кризисным центром Госатомрегулирования на 08.00 10.04.2020, отдельные зоны пожара имеют место в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

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