EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  5529  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (2800) Киевская область (1938) ОГА (1746) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах

Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020).

Также решено усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях. 

Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано на Киевщине. Всего 140 заболевших, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3188193
 
   
 Топ комментарии
 
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.

 показать весь комментарий
 
А так что хочу то и творю...Давай, давай, а то в гробу будет не до Статей Конституции...
 показать весь комментарий
 
А не рановато ли вы нас покинуть собрались?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.

 показать весь комментарий
 
 
А так что хочу то и творю...Давай, давай, а то в гробу будет не до Статей Конституции...
 показать весь комментарий
 
 
А не рановато ли вы нас покинуть собрались?
 показать весь комментарий
 
 
Ждет, как все сектанты, апокалипсиса. Вот и стенает.
 показать весь комментарий
 
 
Уже комиссии править Конституцию начали. Всё по Деникину "Крушение власти и армии"
 показать весь комментарий
 
 
с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 !!!!
Красота)) Ну наконец. Вот знают же, что это не "инфекционная с тяжёлыми последствиями".. Вот лошары , даже не читают, инфа и вылазит от вирусологов )))
 показать весь комментарий
 
 
Такое же можно и о гриппе будет писать, когда надо будет народ в стойло загнать. Отрабатывают тоталитарные приемы управления лохами.
 показать весь комментарий
 
Видать рейтинг обосравшегося осла все хуже
 показать весь комментарий
 
 
...а ларчик-то очень просто открывается, да, вальдемар?
На Київщині посилено карантин: обмежено пересування і перебування людей у громадських місцях - Цензор.НЕТ 3247
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх