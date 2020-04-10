 На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020).
Также решено усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.
Красота)) Ну наконец. Вот знают же, что это не "инфекционная с тяжёлыми последствиями".. Вот лошары , даже не читают, инфа и вылазит от вирусологов )))