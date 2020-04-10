 Мэру Запорожья Буряку вручили повестку по делу о нарушении правил карантина

Об этом сообщил сам мэр на официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Буряк отметил, что причиной досудебного расследования стало "якобы неисполнение городской властью постановления Кабинета министров об остановке работы городского транспорта " на время карантина.

"Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры, включая гемодиализ? Что делать запорожцам которым надо следить за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответов", - написал городской голова Запорожья.

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При этом он отметил, что поднял перед премьер-министром Украины вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Данное досудебное расследование ведется полицией по ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 3-х лет ограничения свободы, либо 3-х лет лишения свободы, либо штрафом в размере трех тысяч необлагаемых налогом доходов граждан, либо до 8 лет лишения свободы в случае если действия обвиняемого повлекли за собой гибель людей.

5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в фейсбуке, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление карантинных мер с 6 апреля. По его словам, при этом в транспорте можно будет находиться "исключительно в маске или респираторе".

Буряк подчеркнул, что решение о выходе на маршруты всех видов городского транспорта с понедельника, 6 апреля, принято после консультации с юристами, и на основании Постановлении Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 г. № 255.



