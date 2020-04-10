EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2697  21
Материалы по теме:
Все про:Буряк Владимир (28) Запорожье (1610) карантин (2800) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 Мэру Запорожья Буряку вручили повестку по делу о нарушении правил карантина

Городскому голове Запорожья Владимиру Буряку правоохранители вручили повестку по уголовному делу, открытому за неисполнение властью Запорожья постановления правительства по ужесточению карантина.

Об этом сообщил сам мэр на официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Буряк отметил, что причиной досудебного расследования стало "якобы неисполнение городской властью постановления Кабинета министров об остановке работы городского транспорта " на время карантина.

"Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры, включая гемодиализ? Что делать запорожцам которым надо следить за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответов", - написал городской голова Запорожья.

Читайте также: Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком

При этом он отметил, что поднял перед премьер-министром Украины вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Данное досудебное расследование ведется полицией по ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 3-х лет ограничения свободы, либо 3-х лет лишения свободы, либо штрафом в размере трех тысяч необлагаемых налогом доходов граждан, либо до 8 лет лишения свободы в случае если действия обвиняемого повлекли за собой гибель людей.

5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в фейсбуке, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление карантинных мер с 6 апреля. По его словам, при этом в транспорте можно будет находиться "исключительно в маске или респираторе".

Буряк подчеркнул, что решение о выходе на маршруты всех видов городского транспорта с понедельника, 6 апреля, принято после консультации с юристами, и на основании Постановлении Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 г. № 255.

Мэру Запорожья Буряку вручили повестку по делу о нарушении правил карантина 01
Мэру Запорожья Буряку вручили повестку по делу о нарушении правил карантина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188190
 
 
 Топ комментарии
 
"Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры, включая гемодиализ? Что делать запорожцам которым надо следить за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответов", - написал городской голова Запорожья.Источник: https://censor.net.ua/n3188190

он должен сам ответить на этот вопрос - это как раз и есть его работа - вот болван
 показать весь комментарий
 
это что он показал какое ничтожство захапало власть в Киеве...ублюдки маланские..а где новость про клоуна который поручил! вяснить почему в Николаевской области нема больных с вирусом воно даже ГЛАВНОМУ САНИТАРНОМУ ВРАЧУ-ЛЯШКО ТУПО НЕ ВЕРИТ....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
від буряка пролунала звичайнісінька жоппоблоківська демагогія
 показать весь комментарий
 
 
Так дай ему ответы на его вопросы, бестолочь
 показать весь комментарий
 
ну те, що ти "бєстолочь" й так зрозуміло, можна було б не підписуватися))
 показать весь комментарий
 
Такси и автомобили - не запрещали! Что он корчит дур@чка из себя?
 показать весь комментарий
 
 
И много "пересичный" гражданин на такси накатает? Особенно на пенсию 2000?
 показать весь комментарий
 
"Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры, включая гемодиализ? Что делать запорожцам которым надо следить за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответов", - написал городской голова Запорожья.Источник: https://censor.net.ua/n3188190

он должен сам ответить на этот вопрос - это как раз и есть его работа - вот болван
 показать весь комментарий
 
 
это что он показал какое ничтожство захапало власть в Киеве...ублюдки маланские..а где новость про клоуна который поручил! вяснить почему в Николаевской области нема больных с вирусом воно даже ГЛАВНОМУ САНИТАРНОМУ ВРАЧУ-ЛЯШКО ТУПО НЕ ВЕРИТ....
 показать весь комментарий
 
 
как в это всё паскудство гармонично вписывается вендиктова...
 показать весь комментарий
 
 
мне знакомый прислал видео короткое в котором я так думаю русскоговорящий мусульманин гражданин германии великой, стоит и говорит; вот я нахожусь в центре БЕРЛИНА! день....видите совершенно пустые улицы! он говорит одна бомжиха вдали стоит.... так вот говорит: учитесь и берите пример с германии соблюдать законы. и указы .карантин есть карантин. учитесь у НЕМЦЕВ! а тут *** всякие юристы ложкомойки несчастные только и читаешь и слышишь в интервью журналистам читаю про права людей и такое прочее...ааааа.... ***яяя зеленский...ааааа правительство.... ущемление прав человека! нарушение законов конституции.. аааа.... а народ себе начинает как свиньи визжать под их дудку ,фули вы свиньи визжите? ведь деньги ваши и причёски с салонов в гробу ненужны..а тут смотришь и на качелях и на площадках детских и просто на авто и пеших немало шастают по городу..
 показать весь комментарий
 
 
Просто раньше центр Берлина всегда был забит туристами со всего мира. Сейчас их нет. А сами жители города днем находятся на работе или занимаются своим хозяйством дома.
 показать весь комментарий
 
Клоун, и что дальше? Или ты своим куриным мозгом думаешь, что респираторная инфекция испугается того, что дома сидишь? Баран, она вернется сразу, как только ты высунешь свой дебильный нос из своей берлоги.
 показать весь комментарий
 
сам дебил и клоун. и овца... иди гуляй... ты к том уже ещё и тупой не знаешь до сих пор зачем это всё делается???? малолетка видать какая то...
 показать весь комментарий
 
В обезумевшем государстве - безумные новости.
 показать весь комментарий
 
А не подскажет ли Буряк, что он будет делать с бомжами которых "импортировали" со всей Украины в Запорожье? Как он с них по 17000 собирать будет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх