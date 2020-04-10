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 В Испании снизилась суточная смертность от COVID-19

В Испании зафиксировано 605 новых смертей от коронавируса за последние сутки, и это самый низкий ежедневный показатель с 24 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным Министерства здравоохранения, количество летальных случаев снижается второй день подряд, общее количество умерших теперь составляет 15843.

За последние сутки зафиксировано около 4576 новых случаев инфицирования и это на тысячу меньше, чем день назад. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 157 022 человек.

Также сообщается, что 55 668 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 43 000 человек и в Каталонии - более 31 000 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188189
 
 
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Все рівно це досить багато смертей.
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На превеликий жаль коливається. Але йде тенденція донизу. Карантин в основному дотримується. Почався 14/03/2020. Через деякий час ввели більш жорсткі умови. Працюють лише підприємства основних сфер.
Тут графік - сірим кількість померлих, зеленим одужавших, помаранчевим - виявлених інфікованих.
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Хорошего мало, больше черырех тысяч заразившихся за сутки, и это при том что основная масса населения сидит по домам.
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Це виявлені. А по факту може й більше. Мутно дуже з цим вірусом. Головне зараз, щоб в інтенсивних відділеннях було стільки скільки може "обробити" медиціна. Щоб смертність впала.
А там, треба щось придумувати, щоб співіснувати з вірусом.
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с ума сойти..
605 за сутки... наименьший показатель...и может появиться надежда, что уже пик миновали...
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Вау! Теперь осталось найти колво умерших за прошлые месяцы и точно узнать сколько людей убилА ПАНДЕМИЯ СТРАХА.
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