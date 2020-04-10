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 Общество
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Все про:Philip Morris (4) штраф (921)

 Налоговая и Минфин могут пересмотреть штраф, выписанный Philip Morris на 123 млн гривен

Государственная налоговая служба оштрафовала табачную компанию "Philip Morris Украина" на общую сумму в 123,4 млн гривен по результатам проверки трансфертного ценообразования, компания начала процесс оспаривания решения в судебном порядке.

Об этом Українським Новинам сообщил финансовый директор компании Максим Барабаш.

"Проверка по вопросам трансфертного ценообразования ЧАО "Филип Моррис Украина" завершилась в сентябре 2019 года доначислениями по налогу на прибыль в размере 98,7 млн гривен плюс штрафная санкция 24,7 млн гривен, что совокупно составляет 123,4 млн гривен", - сказал он.

По словам Барабаша, компания считает такое решение необоснованным и уже начала процесс его оспаривания в судебном порядке.

При этом на данный момент Налоговая рассматривает совместно с Министерством финансов запрос "Philip Morris Украина" о проведении взаимосогласительной процедуры, предусмотренной Конвенцией об избежании двойного налогообложения, поскольку налог на прибыль, который украинские контролирующие органы доначислили по результатам проверки, уже был заплачен в другой стране.

Барабаш объяснил, что в рамках взаимосогласительной процедуры компетентные органы двух заинтересованных стран должны попытаться посредством взаимного согласования прийти к решению, где должен быть уплачен налог.

"Мы очень надеемся, что этот диалог между налоговыми органами Украины и Швейцарии состоится в полном соответствии с международными соглашениями, а нам удастся избежать долголетней судебной тяжбы с ГНС", - прокомментировал он.

Принципы трансфертного ценообразования были одобрены Советом Организация экономического развития и сотрудничества для предотвращения искусственного занижения цен с целью увеличения прибыли в странах с более благоприятным налоговым режимом.

Основной задачей трансфертного ценообразования является подтверждение того, что цены в операциях между взаимозависимыми компаниями одной группы устанавливаются по принципу "вытянутой руки" - цены на товары между связанными и несвязанными компаниями не должны отличаться.

В Украине первые правила по контролю за трансфертным ценообразованием появились в 2013 году.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака.

Ранее табачники думали сократить инвестиции в Украине из-за возможности установления торговой наценки на сигареты.

Источник: https://censor.net.ua/n3188187
 
 
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до зелененькіх "фахівців" почало доходити, що не можна вибвати курку, яка несе яйця.
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Эта "курица" может зелупаторам печень выклевать.
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А я якій країні зареєстрована "Philip Morris Украина"?

Юридична особа яка зареєстрована в Україні згідно з законодавством України може сплачувати податок на прибуток за межами України?
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Чи не про ту няню писав нащадок ефіопів О.С. Пушкін?
вьіпьем, добрая подружка
бедной юності моей.
вьіпьем с горя, где же кружка?
сердцу будет вєсєлєй
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Бизнес по Зеленскому: миллионы получили, миллиарды потеряли.
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