 Спецподразделение "Альфа" не предоставляет охрану Комарницкому, как это заявлял Лерос, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.
"...Мероприятия по обеспечению безопасности по поводу запрашиваемого вами гражданина не совершались и не совершаются".
В запросе от 26 марта Цензор.НЕТ спрашивал СБУ, предоставляет ли Центр специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и представителей правоохранительных органов (спецподразделение СБУ "Альфа") охрану Денису Комарницкому.
Ранее о предоставлении такой охраны заявил Гео Лерос: "Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля (кум Ермака - депутат "Слуги народа" и глава штаба "СН" в столице Николай Тищенко, - ред.) уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партнер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках (Денис Комарницкий - один из участников группировки экс-мэра Киева Черновецкого, - ред.), Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам (Алла Шлапак - депутат Киевсовета, также в прошлом член команды Черновецкого, - ред.), а Черновецкий, давний партнёр ресторатора, все это финансирует (очевидно, имеется в виду Степан Черновецкий, сын одиозного экс-мэра, - ред.).
Герман Блинов - муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими, как Подольско-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокоссовского, Шулявская развязка и т.д.
Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ в Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд" (обыск офиса Комарницкого был проведен уже после назначения Ивана Баканова главой СБУ, однако Баканов по сути прекратил следственные действия и Комарницкий был выведен из-под удара, - ред.), как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы".
Це якби жінка повідомила що за інформацію отриманою нею від її чоловіка вчора він з дому не виходив. І СБУ це прийняла як доказ того, що чоловік насправді з дому не виходив.
Владика вже дуже давно нема, а Лєночка й досі на плаву. Певно, "такий цінний кадр".