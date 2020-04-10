 Спецподразделение "Альфа" не предоставляет охрану Комарницкому, как это заявлял Лерос, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

"...Мероприятия по обеспечению безопасности по поводу запрашиваемого вами гражданина не совершались и не совершаются".

В запросе от 26 марта Цензор.НЕТ спрашивал СБУ, предоставляет ли Центр специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и представителей правоохранительных органов (спецподразделение СБУ "Альфа") охрану Денису Комарницкому.

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Ранее о предоставлении такой охраны заявил Гео Лерос: "Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля (кум Ермака - депутат "Слуги народа" и глава штаба "СН" в столице Николай Тищенко, - ред.) уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партнер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках (Денис Комарницкий - один из участников группировки экс-мэра Киева Черновецкого, - ред.), Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам (Алла Шлапак - депутат Киевсовета, также в прошлом член команды Черновецкого, - ред.), а Черновецкий, давний партнёр ресторатора, все это финансирует (очевидно, имеется в виду Степан Черновецкий, сын одиозного экс-мэра, - ред.).

Герман Блинов - муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими, как Подольско-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокоссовского, Шулявская развязка и т.д.

Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ в Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд" (обыск офиса Комарницкого был проведен уже после назначения Ивана Баканова главой СБУ, однако Баканов по сути прекратил следственные действия и Комарницкий был выведен из-под удара, - ред.), как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы".