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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:СБУ (14549) Комарницкий (9) Лерос Гео (91)

 Спецподразделение "Альфа" не предоставляет охрану Комарницкому, как это заявлял Лерос, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины опровергает, что предоставляет охрану экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому, как об этом ранее заявил нардеп Гео Лерос.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

"...Мероприятия по обеспечению безопасности по поводу запрашиваемого вами гражданина не совершались и не совершаются".

В запросе от 26 марта Цензор.НЕТ спрашивал СБУ, предоставляет ли Центр специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и представителей правоохранительных органов (спецподразделение СБУ "Альфа") охрану Денису Комарницкому.

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Ранее о предоставлении такой охраны заявил Гео Лерос: "Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля (кум Ермака - депутат "Слуги народа" и глава штаба "СН" в столице Николай Тищенко, - ред.) уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партнер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках (Денис Комарницкий - один из участников группировки экс-мэра Киева Черновецкого, - ред.), Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам (Алла Шлапак - депутат Киевсовета, также в прошлом член команды Черновецкого, - ред.), а Черновецкий, давний партнёр ресторатора, все это финансирует (очевидно, имеется в виду Степан Черновецкий, сын одиозного экс-мэра, - ред.).

Герман Блинов - муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими, как Подольско-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокоссовского, Шулявская развязка и т.д.

Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ в Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд" (обыск офиса Комарницкого был проведен уже после назначения Ивана Баканова главой СБУ, однако Баканов по сути прекратил следственные действия и Комарницкий был выведен из-под удара, - ред.), как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы".

Спецподразделение Альфа не предоставляет охрану Комарницкому, как это заявлял Лерос, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188179
 
 
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папір все витримає....ось мені цікаво за перебування Зе в Омані жінка розрахувалася,а хто сплатив там за державну охорону президента,також Олена?
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В ответе фио гражданина даже нет, какие к ним претензии.
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Робота така , на довіру навіть і не розраховують .Їм байдуже .
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І цим руйнують нашу державу ! Я хочу довіряти українським мусорам , але не можу з об'єктивних причин .
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В ответе фио гражданина даже нет, какие к ним претензии.
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Правдою це буде коли компетентні органи які не залежать від СБУ підтвердять правдивість наданої інформації.
Це якби жінка повідомила що за інформацію отриманою нею від її чоловіка вчора він з дому не виходив. І СБУ це прийняла як доказ того, що чоловік насправді з дому не виходив.
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папір все витримає....ось мені цікаво за перебування Зе в Омані жінка розрахувалася,а хто сплатив там за державну охорону президента,також Олена?
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А хто охороняє Портнова? Автоматики з бронемашиною? Яка організація? Портнов ,по словам нового ген прокурора , простий «активіст».
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Кому не вистачило часу і кума-плоколола , щоб хоч не знімати звинувачення із портнова , а-а-а-а?Що ?Кому - кому ?
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Пам'ятаєте, "солодка парочка Мартин та Одарочка" - Куценко і Гидлянська.
Владика вже дуже давно нема, а Лєночка й досі на плаву. Певно, "такий цінний кадр".
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они его охраняют в не рабочее время! Спецпідрозділ "Альфа" не надає охорону Комарницькому, як заявляв Лерос, - СБУ - Цензор.НЕТ 6037
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секретутка бумажку напечатала, конечно, это все доказывает или опровергает.
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ага, альфа и на квартиры граждан Украины налёты не проводит, не устраивает по ночам бойню в присутствии детей и женщин, на бумаге можно написать любую херню
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