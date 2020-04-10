 Раде предлагают ввести уголовную ответственность за повышение цен на маски и антисептики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Члены Комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно перепродажи товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения) (№3274) и альтернативный ему - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня (№3274-1).
Законопроектом №3274-1 предусматривается дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления по уголовной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.
Новой статьей 199-1 Уголовного кодекса предлагается установить, что перепродажа в крупных размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены, - наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Также предлагается установить, что государственные регулируемые цены на средства гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня устанавливаются Кабинетом министров.
Не путай грешное с праведным !
Чи друзяк найвеличнішого це не стосується?!
Чи значить це, що держава мала б забезпечити народ масками, а не штрафувати за їх відсутність?
за пропихивание за кодон во время эпидемии - тишина...(бизнес есть бизнес)
ворогам - закон (найвеличніший лідер усіх часів та нарідів)
Об этом рассказал бывший парламентарий Борислав Береза.
Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5 800 экспрес-тест на один регион.
При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо, они так борются за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это, чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по-Зеленскому.
Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.
Очаровательно, да?
Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку.
Хотя действительно, какая разница, выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.
Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой.
Да, Владимир Александрович?.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/372048-spravedlivostj_po-zelenskomu_kak_deputaty_ekspress-testy_podelili__eks-nardep
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а крах держави можна списати на грип.
Принять и немедленно.