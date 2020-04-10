 Раде предлагают ввести уголовную ответственность за повышение цен на маски и антисептики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Члены Комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно перепродажи товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения) (№3274) и альтернативный ему - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня (№3274-1).

Законопроектом №3274-1 предусматривается дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления по уголовной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Новой статьей 199-1 Уголовного кодекса предлагается установить, что перепродажа в крупных размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены, - наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Также предлагается установить, что государственные регулируемые цены на средства гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня устанавливаются Кабинетом министров.

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