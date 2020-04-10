 С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля 2020 года.

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"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина сможем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - отметил председатель облгосадминистрации.

Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.