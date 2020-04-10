 С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.
В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.
Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля 2020 года.
"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина сможем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - отметил председатель облгосадминистрации.
Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.
Будь ласка, скажіть, а хтось бачив у Конституції України такий термін - "режим максимального обмеження пересування"?
Зелёная мразь напугана, растеряна и не знает, что деласть с этим короновирусом.
А значит пойдёт на любые преступления, в виде комендатского часа, массовых репрессий. итд
Действия нынешней власти это стандартные действия любых оккупнатов.
Коммендатский час, пропуска, карточная система, перекрытие всего и вся.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.
Хавай, тупая биомасса..
Генетичний страх передався їм від "прадєдаф"!
У нас что, всплеск заболеваемости или смертности?
Никто, бл@дь, даже не утруждает себя аргументами и ссылками на законы или подзаконные акты!