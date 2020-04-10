 Тернополь не будет вводить комендантский час в ближайшие выходные, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.
По данным ведомства, работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованных на всех въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг.
В ОГА еще раз напомнили всем жителям Тернополя основные запреты, которые действуют в Украине с 6 апреля.
Так, не разрешается:
- выходить на улицу без защитной маски / респиратора на лице;
- перемещаться группой лиц в количестве больше, чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет;
- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещать спортивные и детские площадки;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;
- самовольно оставлять места обсервации (изоляции).
"Подчеркиваем, что жители Тернополя, которые заболели коронавирусом или контактировали с больным, которые вернулись из-за границы, а также граждане старше 60 лет (за исключением тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры города) обязаны соблюдать меры с самоизоляции.
Для граждан, которые планируют на эти выходные осуществить выезд на собственном легковом автомобиле за пределы города для проведения весенне-полевых работ, важно также соблюдать карантина. В частности, запрещается въезд в города или села, определенных очагом COVID-19, а находиться в транспортном средстве могут не более двух человек (более двух в случае, если все пассажиры - члены одной семьи)", - сказано в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что за нарушение правил карантина (ст.44-3 КоАП) предусмотрена административная ответственность (штрафы от 17 до 34 тыс. грн), а также уголовная ответственность (лишение свободы).
"Просим с пониманием отнестись к временным карантинным требованиям. Помните о средствах индивидуальной защиты!" - добавили в горсовете.
Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.
А вот Черновицкие и Закарпатские власти - полные дауны, которые ввели коммендатский час на выходные, полностью запретив людям показываться на улице, да ещё и ввели запрет на работу продовольственных магазинов в выходные.