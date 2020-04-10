 Тернополь не будет вводить комендантский час в ближайшие выходные, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

По данным ведомства, работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованных на всех въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг.

В ОГА еще раз напомнили всем жителям Тернополя основные запреты, которые действуют в Украине с 6 апреля.

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Так, не разрешается:

- выходить на улицу без защитной маски / респиратора на лице;

- перемещаться группой лиц в количестве больше, чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет;

- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещать спортивные и детские площадки;

- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

- самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

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"Подчеркиваем, что жители Тернополя, которые заболели коронавирусом или контактировали с больным, которые вернулись из-за границы, а также граждане старше 60 лет (за исключением тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры города) обязаны соблюдать меры с самоизоляции.

Для граждан, которые планируют на эти выходные осуществить выезд на собственном легковом автомобиле за пределы города для проведения весенне-полевых работ, важно также соблюдать карантина. В частности, запрещается въезд в города или села, определенных очагом COVID-19, а находиться в транспортном средстве могут не более двух человек (более двух в случае, если все пассажиры - члены одной семьи)", - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что за нарушение правил карантина (ст.44-3 КоАП) предусмотрена административная ответственность (штрафы от 17 до 34 тыс. грн), а также уголовная ответственность (лишение свободы).

"Просим с пониманием отнестись к временным карантинным требованиям. Помните о средствах индивидуальной защиты!" - добавили в горсовете.

Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.