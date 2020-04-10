 Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Евросолидарности".
Он также отметил, что предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают достижения реформ, которые внедрялись в течение 2014-2019 годов - в частности, децентрализации, реформы образования и медицинской системы.
"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская Солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрения предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовали рассмотрению банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта", - отметил Порошенко.
По его словам, "Евросолидарнисть" не поддерживает ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу, "который цементирует позицию Украины по защите национальных интересов нашего государства". "Я еще раз подчеркиваю, что монобольшинство должно определиться: оно с Коломойским - или оно с Украино и украинским народом", - добавил он.
По его словам, на внеочередном заседании хотят первым вопросом рассмотреть вопрос бюджета.
"Не просто обсуждение бюджета, а жесткий секвестр бюджета. Хочу подчеркнуть, что недополучение доходов бюджета началось задолго до эпидемии, и уже по итогам первого квартала было недополучено более 40 млрд гривен - в том числе и через коррупционные сделки", - сообщил Порошенко.
"В этой ситуации, когда недополучения увеличивается, власти предлагают нам секвестрированные статьи бюджета. Какие статьи, в первую очередь пострадают от этих действий? В первую очередь это образование, и более 5 млрд снимается по образованию... В частности, "Новая украинская школа", на которую сегодня заложено в бюджете лишь 360 млн гривен, они питались снять даже это финансирование. Мы требуем его восстановление", - добавил политик.
По его словам также снимают средства для реформы здравоохранения.
"По развитию системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, который должен был идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
"Мы не можем принять позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятия средств на развитие ОТГ, когда власть снова забирает из регионов себе все до последней копейки и здесь, в Киеве, на высоких холмах Печерска пытается распределить, разрушая реформу децентрализации", - добавил Порошенко.
Он также предостерег от отмены прозрачных кадровых конкурсов на государственные должности, которое пытаются протащить в Зеленского.
"Они хотят отменить все конкурсы по конкурсном назначению любых должностей на государственной службе и назначать лишь при засекреченной процедуре по личным связям. Мы полностью будем защищать реформу государственной службы и требовать прозрачности действий власти", - сказал Порошенко.
Он также отметил, недопустимо любое сокращение расходов на оборону.
Ты Беню за шо так любишь, шо ради него готов даже Украину убить ?
За Пушилина или за ***** ?
Но сторонники Зеленского могут сильно не переживать, вместо реформ будет им расцвет коррупции, тотальное преследование патриотов и пророссийский реванш.
Вчера ·
Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.
У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті - жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.
Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!
Погляньте - більша частина цієї таблиці - це освітні, культурні, наукові програми. Які уряд практично знищує. Економія при цьому становить «аж» 2,87 млрд. гривень. Більше половини цієї суми - субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд.
А вгорі в жовтій заливці - чотири «недоторканих» структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.
Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!
Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці - менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!
Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях.
Питання у стратегії.
Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!
Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати - не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.
Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це «постановка до стінки», а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету задля виділення додаткових коштів для боротьби із епідемією.
Саме зараз Україна пожинає наслідки цих незавершених або фейкових реформ, знаходячися в руках зграї українофобів та недолугих "фахівців"
З 73% багато голосувало не за муху зєзє, а проти Порошенка. Маючи в 14-му перемогу у першому турі, він, на мій погляд, мав усі шанси отримати владу вдруге.
Але.. далі й так все відомо.
Чи від надлишку мізків у Вас такий принцип - оголошувати провокатором тих, чия думка відрізняється від Вашої?
Чи це від того, що Ви не вмієте аналізувати, а лише здатні на сліпе вихваляння політика, якого, на Ваш погляд, не можна критикувати?
І не тільки моя. Нас таких, на цій гілці - переважна більшість.
А твоя - брехлива. Як мінімум - з залишками Г+Г в черепку.
тільки без загальних фраз, а по сути.
І не треба ховатися за "більшість". Як показали події минулого року, більшість не завжди адекватно оцінює реальність, приводячи до влади відвертих ділентанів та українофобів.
І ще, "іксперд по гуано": каломойський канал принципово не дивлюся з минулого року. Все.
Невже їм відразу не було ясно, що людина, яка грала президента в кіно, не може бути президентом в реалі, як актор, який грає видатного хірурга, не може оперувати хоч ти лусни...
Там - серйозніше; як мінімум - ідеологічне підгрунтя: якщо не риг овощний, то зажоп. А, може і оьгінський, ворог, ще спостерігаю...
багато Схем було Баригою створено і в Армії..
17 лютого 2015 року - Гладковський отримує від президента посаду першого заступника секретаря РНБО. З цим призначенням Гладковський стає ключовою фігурою в оборонному секторі України.
"На пана Свинарчука-Гладковського було зареєстровано велику кількість офшорних компаній. Це було зроблено для того, щоб трохи сховати їх схеми. А потім, коли Порошенко став президентом, треба було призначити Свинарчука на посаду заступника секретаря РНБО. І Свинарчук для того, аби сховати свій офшорний бекграунд, змінив своє прізвище і став Олегом Гладковським. Начебто людиною з чистою репутацією", - розповідає Сергій Биков.
Нікого не дивує, що з початком російської агресії на сході України військові бюджети починають рости. Та вже незабаром у ЗМІ з'являються перші корупційні скандали.
"Корпорація "Богдан Моторз", яка пов'язана і належить безпосередньо Гладковському, стала постачальником автотранспорту для ЗСУ - це санітарні машини "Богдан", це вантажні автомобілі та інша техніка", - говорить Гліб Каневський.
У 2018-му активісти-антикорупціонери викривають змову між Міністерством оборони та автомобільною корпорацією "Богдан", яка отримала замовлення на виготовлення медичних автомобілів.
"Богдан Моторз", фірма, яка ніколи не займалася постачанням для армії, більш відома, як виробник маршруток, як виробник тролейбусів, яка складала легкі автомобілі, раптом почала складати автомобілі для санітарних потреб ЗСУ", - відзначає Каневський.
Перша поставка санітарних "Богданів" на фронт була у січні 2018 року. З п'ятдесяти машин половину довелося ремонтувати, деякі з них навіть повертали на завод.
"Китайські автомобілі з не досить якісною начинкою, це вплинуло, і майже половина автомобілів в першій партії зламалася і їх направили на доопрацювання. Більш того, ЗСУ почали додатково на тендерах Прозорро закуповувати деталі для ремонту цих авто за бюджетний кошт", - розповідає Каневський.
Самого Гладковського історія з медавтомобілями дивом оминула.
Одначе згодом журналісти програми "Наші гроші" публікують розслідування про мільярдні крадіжки в оборонному секторі України. Головним героєм історії є син чиновника Ігор Гладковський.
"Це так звана схема Свинарчука, коли Гладковський-молодший і його друзі провернули оборудку, коли на "Житомирський бронетанковий завод" були поставлені деталі за найвищими цінами. В загальній сумі 250 мільйонів гривень", - відзначає Гліб Каневський.
Розслідувачі перехопили переписку 22-річного мажора з товаришем та партнером у схемах Віталієм Жуковим. Ділки разом зі ще одним компаньйоном Андрієм Рогозою у 2015 році, в самий розпал війни, організували постачання контрабандних деталей з Російської Федерації до України. Оборонні підприємства в кілька разів переплачували за товар, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки та отримувало від них свій відсоток. Про це свідчить переписка товариша Гладковського-молодшого Віталія Жукова з Павлом Букіним, тодішнім директором "Укроборонпрому".
Більшість поставок відбувалися через фірму "ОптимаСпецДеталь" - засновником якої є той самий третій - Андрій Рогоза. Гладковський-молодший через батька мав вирішувати проблемні питання та впливати на оборонні підприємства. Загалом журналісти встановили - щонайменше 250 мільйонів гривень заробили хлопці через 3 основних фірми-прокладки. Андрій Рогоза називає суму в 500 мільйонів, тож про фактичні прибутки на крові української армії можна лише здогадуватись.
Згодом з'ясувалося, що частина деталей, які постачали фірми Гладковського-Жукова-Рогози, були неякісними. А у 2016 році шахраї перепродавали запчастини, які вже були у використання в українській армії і мали бути утилізовані.
Після оприлюднення журналістами фактів цинічного грабунку оборонного сектору України, ще й під час війни, суспільство вибухнуло.
Під будинок Гладковських активісти принесли іграшкових свиней, гроші та залили все це червоною фарбою.
Питання може стояти лише так: а чого такий малий секвестр?
Вы же голосовали вот за ЭТО. Интересно, что вы скажите по этому поводу.
Я конечно денег в чужом кармане не считаю, но мне таки интересно за ваше мнение.
Уже надоело читать его пургу.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин, у меня рвотный рефлекс наместе - стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.