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Все про:бюджет (4463) Порошенко (18076) сокращение (266)

 Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что первым вопросом повестки дня внеочередного заседания парламента должно быть рассмотрение банковского закона, который необходим для получения финансовой помощи от МВФ и других международных организаций. Только после этого, по его словам, можно рассмотреть секвестр государственного бюджета.

Об этом Порошенко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Евросолидарности".

Он также отметил, что предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают достижения реформ, которые внедрялись в течение 2014-2019 годов - в частности, децентрализации, реформы образования и медицинской системы.

"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская Солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрения предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовали рассмотрению банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта", - отметил Порошенко.

По его словам, "Евросолидарнисть" не поддерживает ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу, "который цементирует позицию Украины по защите национальных интересов нашего государства". "Я еще раз подчеркиваю, что монобольшинство должно определиться: оно с Коломойским - или оно с Украино и украинским народом", - добавил он.

По его словам, на внеочередном заседании хотят первым вопросом рассмотреть вопрос бюджета.

"Не просто обсуждение бюджета, а жесткий секвестр бюджета. Хочу подчеркнуть, что недополучение доходов бюджета началось задолго до эпидемии, и уже по итогам первого квартала было недополучено более 40 млрд гривен - в том числе и через коррупционные сделки", - сообщил Порошенко.

"В этой ситуации, когда недополучения увеличивается, власти предлагают нам секвестрированные статьи бюджета. Какие статьи, в первую очередь пострадают от этих действий? В первую очередь это образование, и более 5 млрд снимается по образованию... В частности, "Новая украинская школа", на которую сегодня заложено в бюджете лишь 360 млн гривен, они питались снять даже это финансирование. Мы требуем его восстановление", - добавил политик.

По его словам также снимают средства для реформы здравоохранения.

"По развитию системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, который должен был идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Мы не можем принять позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятия средств на развитие ОТГ, когда власть снова забирает из регионов себе все до последней копейки и здесь, в Киеве, на высоких холмах Печерска пытается распределить, разрушая реформу децентрализации", - добавил Порошенко.

Он также предостерег от отмены прозрачных кадровых конкурсов на государственные должности, которое пытаются протащить в Зеленского.

"Они хотят отменить все конкурсы по конкурсном назначению любых должностей на государственной службе и назначать лишь при засекреченной процедуре по личным связям. Мы полностью будем защищать реформу государственной службы и требовать прозрачности действий власти", - сказал Порошенко.

Он также отметил, недопустимо любое сокращение расходов на оборону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3188172
 
   
 Топ комментарии
 
Зелень хоче знищити всю країну.
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просто зеленые уничтожают Украину - своим не профессионализмом - дебилы
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Поддерживаю!!! 73% заслужыли то что сделали.

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одній мені зараз при Порохе-Президенті було би набагато спокійнійше?
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Как Пете хочется принять этот закон, аж жуть.
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бо без этого закона- пете и лерке будет жуть
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а Бене будет зашибись.

Ты Беню за шо так любишь, шо ради него готов даже Украину убить ?
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так люблю беню как и таньку шизу с ее соратниками
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но ведь за кого-то же ты голосовал ?

За Пушилина или за ***** ?
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Він так любить бєню, що заради нього готовий вбити себе і свою рідню.
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ну а танька с пашинским Украину возрождала Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3737
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если ты не о благе Бени печешься, то зачем тебе тогда дефолт Украины ?
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просто зеленые уничтожают Украину - своим не профессионализмом - дебилы
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Здесь что то другое, а не профессионализм, ...можете у Медведчука спросить Пропозиції Кабміну щодо скорочення бюджету знищують "Нову українську школу", реформу охорони здоров'я і децентралізацію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2051
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Так, ведь, зе-команда и пришла к власти ради того, чтобы реформы уничтожить, а никак их не проводить. А здесь ещё такой удобный случай подвернулся - коронавирус. Ей-богу, если бы коронавируса не было, то его надо было выдумать.
Но сторонники Зеленского могут сильно не переживать, вместо реформ будет им расцвет коррупции, тотальное преследование патриотов и пророссийский реванш.
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Сторонники зеленського саме за це й голосували за переслідування патріотів і пророссийський реванш. Вчора по українському радіо УР1 обговорювали важливість антиколомойського закону, то подзвонила одна зе-дебілка і сказала, що коломойський особисто у неї нічого не вкрав, а садити треба Порошенка, бо він краде. Бидло звикло до стайні
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...а іх дєло мівіну жрать да по тєлєку учіцца

Пропозиції Кабміну щодо скорочення бюджету знищують "Нову українську школу", реформу охорони здоров'я і децентралізацію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2815
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Volodymyr Viatrovych
Вчера ·



Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.

У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті - жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.

Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!
Погляньте - більша частина цієї таблиці - це освітні, культурні, наукові програми. Які уряд практично знищує. Економія при цьому становить «аж» 2,87 млрд. гривень. Більше половини цієї суми - субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд.

А вгорі в жовтій заливці - чотири «недоторканих» структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.

Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!

Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці - менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!

Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях.
Питання у стратегії.
Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!
Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати - не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.

Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це «постановка до стінки», а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету задля виділення додаткових коштів для боротьби із епідемією.
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Просто власникам зеленського це не портібно. Ось і все
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Пожили 5 лет в нормальной стране,хватит.73 % хотят в Концлагерь КГБиста,до сих пор не дошло? Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5723
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На мій погляд, Порошенко за 5 років каденції не зміг зробити зміни у суспільстві невідворотніми.
Саме зараз Україна пожинає наслідки цих незавершених або фейкових реформ, знаходячися в руках зграї українофобів та недолугих "фахівців"
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не згоден. Людина, яка 5 років обіймала посаду президента України, мала достатньо ресурсів.
З 73% багато голосувало не за муху зєзє, а проти Порошенка. Маючи в 14-му перемогу у першому турі, він, на мій погляд, мав усі шанси отримати владу вдруге.
Але.. далі й так все відомо.
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Вла - провокатор. От тільки ще не я не зрозумів - від пригожина, чи доморощений? Да, є ще один варіант: просто чувак з залишками Г+Г в черепку...
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а Ви хто?
Чи від надлишку мізків у Вас такий принцип - оголошувати провокатором тих, чия думка відрізняється від Вашої?
Чи це від того, що Ви не вмієте аналізувати, а лише здатні на сліпе вихваляння політика, якого, на Ваш погляд, не можна критикувати?
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моя думка не відрізняється від обєктивної реальності.
І не тільки моя. Нас таких, на цій гілці - переважна більшість.
А твоя - брехлива. Як мінімум - з залишками Г+Г в черепку.
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у чому ж брехливість моєї думки?
тільки без загальних фраз, а по сути.
І не треба ховатися за "більшість". Як показали події минулого року, більшість не завжди адекватно оцінює реальність, приводячи до влади відвертих ділентанів та українофобів.
І ще, "іксперд по гуано": каломойський канал принципово не дивлюся з минулого року. Все.
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Коронвирус для того и придуман,чтоб сидели по норам и не вякали...
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знищують не тільки те гарне, що відбулось. Країну знищують вилупки погані.
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На РАБссии идет скрытая мобилизация от Калининграда до Владивостока
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Най там в себе роблять все, що вважають за потрібне: мають право, аби до сусідів не лізли.
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В автобусах с надписью ДЕТИ сидят люди в военной форме...и так по всей РАБссии
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Это сказала та коррумпированная гнида которая уничтожила здравоохранение украинцев, приняло закон свинарчуков за мову который начал делить Украину по мове, в 3,5 раза обесценила гривну, в 7 раз подняла тарифы, в 18 раз тарифы на газ, в 2 раза на продовольствие, торговало с ****** и было бизнес-партнёром медведчука, не посадила ни одного коррупционера и казнокрада, ввергла в нищету и злыдни украинский народ...
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І що з того, що ти перелічив стосується обов'язків Президента?
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Семен.. не корми этого болвана с одной извилиной...
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Та, може, хоч до когось з них дійде щось, Сенаторе...
Невже їм відразу не було ясно, що людина, яка грала президента в кіно, не може бути президентом в реалі, як актор, який грає видатного хірурга, не може оперувати хоч ти лусни...
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Семене, якби то був " болван с одной извилиной"... як то вважає Сенатор...
Там - серйозніше; як мінімум - ідеологічне підгрунтя: якщо не риг овощний, то зажоп. А, може і оьгінський, ворог, ще спостерігаю...
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Та всі вже спостерігаємо, разом з рештою світу, куди подінешся...
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Абсолютно всё. Или сатановская-гонтарева это не потрох?
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"Это сказала та коррумпированная гнида которая уничтожила здравоохранение украинцев, приняло закон свинарчуков за мову который начал делить Украину по мове, в 3,5 раза обесценила гривну, в 7 раз подняла тарифы, в 18 раз тарифы на газ, в 2 раза на продовольствие, торговало с ****** и было бизнес-партнёром медведчука, не посадила ни одного коррупционера и казнокрада, ввергла в нищету и злыдни украинский народ..." - их задачи - богатство и власть!
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Понятно - главное преступление оказывается в том, что приняли решение, что в Украине должен быть государственный украинский язык.
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Будете вспоминать Пороха,но поздно будет.... Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9791
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Гниды кремлевские Украину никогда не оставят в покое...запомните ЭТО,кто бы не сидел в Кремле вонюче Мавзолейном...
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Порох, видишь шо творится...этот зелёный бедлам без слёз уже и высмеять невозможно
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Читаю ( их много) комментарии и поражаюсь, насколько туп и неблагодарен народ. Тот факт, что в плане реформ за пять лет президентства П,А,Порошенко Украина продвинулась больше, чем за остальные 25, признали в Европе и Сев. Америке, но не у нас. А вот о "зеленых" дилетантах с понтами, которых эти самые 73% избрали во власть, а те, пообещав 40% рост за 5 лет, провально закончили 2019 год, стараются не упоминать. Да, умудрились закончить 2019 год с десятками млрд.гр. в минусе, Не говоря уже о "просто перестать стриляты". Пора признать что преЗЕдент и его сброд "СН" НЕ УМЕЮТ управлять государством, и ************ только хуже. Вместо хлеба с маслом будет просто хлеб и зрелища - ролики с Вовой "Все буде добре" и преследование Героев Майдана, АТО и других патриотов.
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Порох продался Госдепу и НАТО Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 993а рюсская падаль это не любит...
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На равных - да! На продажных отношениях - нет! Разослал гречку на днях, тоже хорошо. Нет, нет - это не продажные отношения, это гречневые да и только!)
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"насколько туп и неблагодарен народ" - Ты кто такое, чтоб такие оценки давать? Или ты мыслишь и говоришь как твой учитель Петя? Он тоже считает народ как и ты - тупым?
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провтыкал ты своё счастье Петя Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4427
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Порох сделал всё что мог в Условиях войны и полного безденежья по сути построил НОВУЮ АРМИЮ,настоящую, не фейковую Вити Индюковича для сдачи Путлеру...Письмо Витьки дважды не сидевшего Путлеру помните,что зачитал Чуркин в СовБЕЗЕ ОООН...это вам ответ на все вопросы..есть ли рюсскае дерьмо в Украине...
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Порох построил новую армию-это перебор.
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ну чому ж..

багато Схем було Баригою створено і в Армії..

17 лютого 2015 року - Гладковський отримує від президента посаду першого заступника секретаря РНБО. З цим призначенням Гладковський стає ключовою фігурою в оборонному секторі України.
"На пана Свинарчука-Гладковського було зареєстровано велику кількість офшорних компаній. Це було зроблено для того, щоб трохи сховати їх схеми. А потім, коли Порошенко став президентом, треба було призначити Свинарчука на посаду заступника секретаря РНБО. І Свинарчук для того, аби сховати свій офшорний бекграунд, змінив своє прізвище і став Олегом Гладковським. Начебто людиною з чистою репутацією", - розповідає Сергій Биков.
Нікого не дивує, що з початком російської агресії на сході України військові бюджети починають рости. Та вже незабаром у ЗМІ з'являються перші корупційні скандали.
"Корпорація "Богдан Моторз", яка пов'язана і належить безпосередньо Гладковському, стала постачальником автотранспорту для ЗСУ - це санітарні машини "Богдан", це вантажні автомобілі та інша техніка", - говорить Гліб Каневський.
У 2018-му активісти-антикорупціонери викривають змову між Міністерством оборони та автомобільною корпорацією "Богдан", яка отримала замовлення на виготовлення медичних автомобілів.
"Богдан Моторз", фірма, яка ніколи не займалася постачанням для армії, більш відома, як виробник маршруток, як виробник тролейбусів, яка складала легкі автомобілі, раптом почала складати автомобілі для санітарних потреб ЗСУ", - відзначає Каневський.
Перша поставка санітарних "Богданів" на фронт була у січні 2018 року. З п'ятдесяти машин половину довелося ремонтувати, деякі з них навіть повертали на завод.
"Китайські автомобілі з не досить якісною начинкою, це вплинуло, і майже половина автомобілів в першій партії зламалася і їх направили на доопрацювання. Більш того, ЗСУ почали додатково на тендерах Прозорро закуповувати деталі для ремонту цих авто за бюджетний кошт", - розповідає Каневський.
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Фактична кількість санітарних "Богданів" після модернізації і чи отримала їх армія, - наразі теж невідомо. Адже після скандалу усі закупівлі, пов'язані з Міністерством оборони, засекретили.
Самого Гладковського історія з медавтомобілями дивом оминула.
Одначе згодом журналісти програми "Наші гроші" публікують розслідування про мільярдні крадіжки в оборонному секторі України. Головним героєм історії є син чиновника Ігор Гладковський.
"Це так звана схема Свинарчука, коли Гладковський-молодший і його друзі провернули оборудку, коли на "Житомирський бронетанковий завод" були поставлені деталі за найвищими цінами. В загальній сумі 250 мільйонів гривень", - відзначає Гліб Каневський.
Розслідувачі перехопили переписку 22-річного мажора з товаришем та партнером у схемах Віталієм Жуковим. Ділки разом зі ще одним компаньйоном Андрієм Рогозою у 2015 році, в самий розпал війни, організували постачання контрабандних деталей з Російської Федерації до України. Оборонні підприємства в кілька разів переплачували за товар, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки та отримувало від них свій відсоток. Про це свідчить переписка товариша Гладковського-молодшого Віталія Жукова з Павлом Букіним, тодішнім директором "Укроборонпрому".
Більшість поставок відбувалися через фірму "ОптимаСпецДеталь" - засновником якої є той самий третій - Андрій Рогоза. Гладковський-молодший через батька мав вирішувати проблемні питання та впливати на оборонні підприємства. Загалом журналісти встановили - щонайменше 250 мільйонів гривень заробили хлопці через 3 основних фірми-прокладки. Андрій Рогоза називає суму в 500 мільйонів, тож про фактичні прибутки на крові української армії можна лише здогадуватись.
Пропозиції Кабміну щодо скорочення бюджету знищують "Нову українську школу", реформу охорони здоров'я і децентралізацію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5257

Згодом з'ясувалося, що частина деталей, які постачали фірми Гладковського-Жукова-Рогози, були неякісними. А у 2016 році шахраї перепродавали запчастини, які вже були у використання в українській армії і мали бути утилізовані.
Після оприлюднення журналістами фактів цинічного грабунку оборонного сектору України, ще й під час війни, суспільство вибухнуло.
Під будинок Гладковських активісти принесли іграшкових свиней, гроші та залили все це червоною фарбою.
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так якщо карантин буде знято через місяць, то нашо мінять бюджет?
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бо бабла в бюджеті в натурі нема. І не буде.
Питання може стояти лише так: а чого такий малий секвестр?
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Вчора на українському радіо УР1 обговорювали важливість антиколомойського закону, то подзвонила одна зе-дебілка і сказала, що коломойський особисто у неї нічого не вкрав. Бидло забуло що таке кравчучка, то клоун йому її поверне.
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Точно такие письма Путлер получал от Асада из Сирии,и от генерала Хафтара из Ливии....
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Учителя! Педагоги! ПРОФЕССУРА!!! Отзовитесь. Ауууууууу!
Вы же голосовали вот за ЭТО. Интересно, что вы скажите по этому поводу. Пропозиції Кабміну щодо скорочення бюджету знищують "Нову українську школу", реформу охорони здоров'я і децентралізацію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5378
Я конечно денег в чужом кармане не считаю, но мне таки интересно за ваше мнение. Пропозиції Кабміну щодо скорочення бюджету знищують "Нову українську школу", реформу охорони здоров'я і децентралізацію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4106
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и еще раз проголосуем если хряк полезет на выборы!!! =)
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А шо там с Эрмаком, сидит уже или нет?
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не люблю когда он трезвеет.. несет пургу
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Когда его посадят с конфискацией имущества в пользу госудаоства ???!!!!
Уже надоело читать его пургу.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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ще один касапсткий провокатор PobedaZaNami виліз... Та щоб ти здох, нікчема! Ти навіть наше гасло не здатен вивчити!
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а що на цю тему скажуть інші опозиційні політики,лідери своїх фракцій -Тимошенко,Бойко,вакарчук(чи хто там замість нього?)
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Пока сервантес Пепя тут распинается, школы на карантине пустые стоят. И ещё долго будут.
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Почти ни одного комментария по теме. А то что "нова українська школа", это те же учебники что были 5 - 8 лет назад, только под новыми авторами, которые что? Да правильно получили денежку и не малую за якобы авторство. Просто посмотрите и сравните "авторы" друг у друга "передирают", вследствие чего необходимая учебная информация просто теряется и наши дети обучаются по бестолковому, а сколько ошибок в самих учебниках. И это коротко о новой школе.
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Лолита, иди показания давай, бандюган!
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Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© Порохатый Шоколатье спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин, у меня рвотный рефлекс наместе - стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
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