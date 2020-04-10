 Предложения Кабмина по сокращению бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформы здравоохранения и децентрализации, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Евросолидарности".

Он также отметил, что предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают достижения реформ, которые внедрялись в течение 2014-2019 годов - в частности, децентрализации, реформы образования и медицинской системы.

"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская Солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрения предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовали рассмотрению банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта", - отметил Порошенко.

По его словам, "Евросолидарнисть" не поддерживает ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу, "который цементирует позицию Украины по защите национальных интересов нашего государства". "Я еще раз подчеркиваю, что монобольшинство должно определиться: оно с Коломойским - или оно с Украино и украинским народом", - добавил он.

По его словам, на внеочередном заседании хотят первым вопросом рассмотреть вопрос бюджета.

"Не просто обсуждение бюджета, а жесткий секвестр бюджета. Хочу подчеркнуть, что недополучение доходов бюджета началось задолго до эпидемии, и уже по итогам первого квартала было недополучено более 40 млрд гривен - в том числе и через коррупционные сделки", - сообщил Порошенко.

"В этой ситуации, когда недополучения увеличивается, власти предлагают нам секвестрированные статьи бюджета. Какие статьи, в первую очередь пострадают от этих действий? В первую очередь это образование, и более 5 млрд снимается по образованию... В частности, "Новая украинская школа", на которую сегодня заложено в бюджете лишь 360 млн гривен, они питались снять даже это финансирование. Мы требуем его восстановление", - добавил политик.

По его словам также снимают средства для реформы здравоохранения.

"По развитию системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, который должен был идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Мы не можем принять позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятия средств на развитие ОТГ, когда власть снова забирает из регионов себе все до последней копейки и здесь, в Киеве, на высоких холмах Печерска пытается распределить, разрушая реформу децентрализации", - добавил Порошенко.

Он также предостерег от отмены прозрачных кадровых конкурсов на государственные должности, которое пытаются протащить в Зеленского.

"Они хотят отменить все конкурсы по конкурсном назначению любых должностей на государственной службе и назначать лишь при засекреченной процедуре по личным связям. Мы полностью будем защищать реформу государственной службы и требовать прозрачности действий власти", - сказал Порошенко.

Он также отметил, недопустимо любое сокращение расходов на оборону.

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