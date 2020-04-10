EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  6783  157
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (18076) ПР (11271) Чорновол Татьяна (521) евромайдан (6846) ГБР (1085)

 Обыски у вдовы героя АТО, участницы Майдана Чорновол, проводимые управляемым адвокатом Януковича ГБР, - это ужасный символ реванша, - Порошенко

Обыски, которые сегодня утром следователи ГБР провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол - это символ реванша Антимайдана.

Так прокомментировал это событие пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я обращаюсь к власти, к президенту - остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира", - призвал Петр Порошенко.

"Это сегодня имеет ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двух детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чорновол об обысках ГБР: Преследуют те же люди, которые в 2013-м уже пытались казнить меня на Бориспольской трассе. ВИДЕО

"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что по его информации, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. "Начиная от суда, который это рассматривал, - это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом на основании подписи бывшего адвоката Януковича", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188171
 
   
 Топ комментарии
 
Это вызов и плевок всей Украине. Вместо того что заниматься вопросом деоккупации Украины они напали на вдову героя АТО, участницу Майдана Чорновол, которая воспитывает двое несовершенно летних детей. Типичный почерк Кремля нападать на слабых, но в данном случае будет осечка
 показать весь комментарий
 
СМЕРТЬ реваншистов и зеленой плесени... БУДЕТ В УКРАИНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ....Бог нам указывает нам ...что мы кого то не до расстреляли и не до повесили и зря пожалили....
 показать весь комментарий
 
Именно Порошенко должен быть виновен в том, что вся страна проголосовала за клоуна, потому что голосовала не за нового человека, а против проворовавшегося барыги. Именно благодаря Петеньке, не посадившего в свое время ни одного из коррупционеров, люди окончательно разуверились в Революции Достоинства. Реванш начался не в выборов марионетки Коломойского президентом Украины, а с того дня, когда Порошенко начал хоронить уголовные дела против своих близких - бриллиантовых прокуроров и т.п. воров.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Понять что и зачем делает нынешняя власть становится всё сложнее. Такое ощущёние что действуют абсоьютно хаотично по наитию.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже.Взять заведенные дела,против него аж через год.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Токсичность Порошенко настолько велика, что любая связь с его фамилией в той или иной степени дискредитирует и любую личность в Украине. Его навязчивое опекунство участников Майдана безусловно приносит им больше вреда, чем пользы. Равно как и обесценивает сам Майдан. Чем быстрее это поймёт адекватная часть сторонников Порошенко, тем меньше вреда он принесёт и им, и стране в целом.
 показать весь комментарий
 
 
Та він найактивніших - мусорам здавав , здає і здаватиме , при чому пєтя виходить "хорошим" , а мусора - "поганими".
 показать весь комментарий
 
 
Біогафія Порошенко це суцільна низка протиріч. А непослідовність і протиріччя в діях це перша ознака брехні. Все що робить ПОП штучне і несправжне, оскільки має зовсім іншу мету, ніж та, яка ним декларується.
 показать весь комментарий
 
Бывший рыг президент с командой бывших рыгов проводит политику рыгов ...
 показать весь комментарий
 
 
Ну....и сколько мы будем терпеть эту зелёную плесень? Кде **** патриоты? Где свободовцы? Где правый сектор? Все под Беней лежат?....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всю дорогу терпітимете .Не бєня , а Ігор Валерійович , ох і допік він вам в 2014 , кацапи , досі не можете заспокоїтись . А ахмєтка питань не викликає , правда ?
 показать весь комментарий
 
Какие кацапы, зебобик? Тебе Беня сказал "гражданская война", значит "гражданская война".
 показать весь комментарий
 
 
Бєня сказав...Пєтья ще більше казав , ти дивись , що Ігор Валерійович зробив , не вдавай із себе дурнішого , ніж ти є .
 показать весь комментарий
 
А что же такое Беня сделал? Протянул продажу без тендера по завышенным ценам топлива ВСУ в 2014? Попытался провести силами своей СБ рейдерский захват Укрнафты в 2015? Во время войны украл 5,5 млрд. долларов вкладчиков Привата?
 показать весь комментарий
 
 
Эти обыски говорят о том, что мусора, прокуратура, суды и СБУ как были продажными без чести и совести, так ими и остались.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели?
Тогда что столь успешно реформировал Петр Алексеевич в течение ПЯТИ лет?
Чем он занимался 5 лет?
Кроме отжима бизнеса у Бени и опускания национальной валюты?
Кстати, протеже горе-патриота Порошенко мадам Гонтарева до сих пор в англиях скрывается?
Боится нос сунуть в Украину?
 показать весь комментарий
 
ДляAlex Podk
Навіщо брехати. Поліцію "реформував" пан Рюкзаков. А суди почали реформувати з Верховного Суду, але нова влада прийшла і це все поломала. Фактично заблокувала роботу суда. Знищила працездатність ДБР, накидала туди "адвокатів" і малоросів. Ось вони і почали відпрацьовувати гроші своїх хозяїв. Це добре видно, хто не влазив у правоохоронні органи, а хто влазить і ними керує.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя,а обыски и посадки АТОвцев,волонтеров,при вашей власти-ЧТО?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зараз вороги спамитимуть , не хочуть , щоб люди пам'ятали і розуміли .
 показать весь комментарий
 
Петро! Ти багато чого зробив позитивного. Але чого ж ти балабол не посадив свого часу добкіних-шмопкіних, насірових, мертвечуків і т. д. Тепер пожинай плоди своєї діяльності.
 показать весь комментарий
 
 
А як Ви думаєте самі ?!Чому вороги українського народу і держави не були навіть стурбовані ,чому "окупаційний блок " має право на існування ? Прошу , просто задумайтесь !
 показать весь комментарий
 
 
Юрий Бутусов
2 хв ·

Прокурор по Майдану Сергій Горбатюк: "Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновіл - це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу, в "кращих" традиціях незаконних притягнень майданівців у 2014 році"
Я связался с экс-начальником специального управления по расследованию преступлений, совершенных в ходе Революции Достоинства Сергеем Горбатюком, вот его комментарий :
"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі у будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.

Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (при міністрі МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.
Таким чином, підстав для висування підозри навіть у не навмисному вбивстві цієї особи, на мою думку немає.
Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновіл у навмисному вбивстві - безпідставні та не грунтуються на матеріалах поовадження. Це їм протирічить. Більше того, підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління, що не займалося і не займається Розслідуванням тих подій у сукупності.
Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновіл - це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу, в "кращих" традиціях незаконних притягнень майданівців у 2014 році".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Потрошиная гнида 5 колону не сажала, а грела её в Раде и на ТВ, была с нею в доле и теперь рот открывыает про реваш, который сама же и взрастила? Потрох и есть реванш Майдану - он.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не дайте заспамити гнидам .
 показать весь комментарий
 
"Брови черные, густые,
Речи длинные, пустые.." сов.загадка о Л И Брежневе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как по мне, шоколадный заяц утратил своё право возмущаться по поводу преследования участников майдана еще в 2014 году, когда по его указанию "плокулатура" слила все дела по событиям с ноября 2013 по февраль 2014 г.г. Нам опять будут вдувать в уши о независимости прокуратуры от внешнего влияния, но в это может поверить только глупец. Яркий пример не с луценко (именно с маленькой буквы - не заслужил!), а с рябошапкой (тоже слабак!), которого сняли просто по дуновению ветра с "ресепшена" гидранта или гаранта (какая разница!). До тех пор, пока на подобные должностя (прокуратура, МВД, налоговая, таможня, минобороны - смотри, какие хлебные посады!!!) будут назначать власть предержащие и без жесткого спроса со стороны общественности, до тех пор страна будет катиться в пропасть. the можно еще долго щеки надувать и болтать своей ерундой, втюхивая народу свой бред сивой кобылы, но, выводы умные люди давно сделали, даже те, которые опрометчиво захотели поменять шило на кота в мешке в 2019 году. Бачили очі, що купували, іжте, хоч повилазьте!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Каждый нормальный, адекватный человек имеет право пойти и поджечь офис. Все, занавес.
 показать весь комментарий
 
А ще можна військовому спецпідрозділу спалити столичний Будинок Профсоюзів в самому центрі міста. Разом з його мешканцями. І теж ніякої відповідальності.
 показать весь комментарий
 
Пожалуста в студию даты, когда Таня игралась спичками в офисе ПР и когда Профсоюзы горели от чьих-то коктейлей молотова?
 показать весь комментарий
 
зелені гієни відчувають свій швидкий немінучий ганебний кінець і розуміють шо Порох скоро повернеться назад у Президентське крісло, тому у паніці намагаються хоч шось зробити
 показать весь комментарий
 
 
а что ты сделал, чтобы таких реваншев небыло? А НИХРЕНА. ты с ними вел бизнес.
 показать весь комментарий
 
 
Відвезіть її в кунсткамеру. Вона припарена на всю голову
 показать весь комментарий
 
 
Каждый нормальный, адекватный человек имеет право пойти и поджечь офис. Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7726
 показать весь комментарий
 
Порох,ты считаешь, что ещё рано?
как бы не стало поздно
 показать весь комментарий
 
 
Шо за работа такая - вдова героя? Пашинский зато жив
 показать весь комментарий
 
 
Зєля - ширма, за якою ховаються росіяни. Всі його промови складають в кремлі, він тільки читає текст з суфлера. І свій серіал "слуга народу" він теж в Раше знімав по сценарію російських спецслужб, як свою передвиборчу компанію. Тобто Зєля - на 100% кремлівська маріонетка. Ви ще чогось доброго від Зєлі чекаєте, окрім шкоди?
Зєлю геть. Дострокові. Негайно. Покищо не пізно.
 показать весь комментарий
 
З тобою Ваня навіть здаватися йти стрьомно, не то що на Майдан. Був Майдан, здобули свободу. А ти, Ваньок і такі як ти все це знищили. Барига вам насирав у штани, а барига то виходить інший, а ви побігли не в ту сторону.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За Таню Че вступывся,за свинарчуков вступывся,а за Лесника и Торнадо не вступывся.И за Саакашвили тоже. Сывочелый РузвельтОбшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1338
 показать весь комментарий
 
Следующий Майдан уже будет до последнего уничтоженного рыгыанали и опзжевца. На ошибках учатся.
 показать весь комментарий
 
 
Сплю и вижу, как Порохатого Шоколатье ЗЕлёносопельные ЗЕ-ублюдки уконтрапупят на цугундер, обрядят в лагерный клифт, заставят хавать баланду и восседать на параше. А если Порохатого Барыгу ещё и опустят на трюмиловке в ШИЗО - за это ЗЕ-паяцам будет отдельная благодарочка. Ну и ништяковым кайфом станет зырить на благоверную Марьіну в очереди к Хозяину кичмана и Куму за длительной свиданкой - за такой ништяк ЗЕ-фиглярам будет полный респект и уважуха.
 показать весь комментарий
 
Ну що зелеботи? Зробили це разом? Знищуєте тих, хто захистив Україну, а не крадіїв януковичів і його шобли і окупантаів росії? А де нацсуки, які бігали за Порошенко по кожному факту його діяльності? Де ви "патрійоти"? А де Швабода? Де баба Юля і Толян Гриценко? А де пан Сракашвілі? Все, стухли? Страшновато? Чи ні, зараз вгадаю. Ви робили одну справу, ви є вороги України, тільки прикривалися патріотизмом і смерями реальних патріотів. В цю кагорту запишу і пана Шляшка. Чи він дуже зайнятий, десь корову цілує в хліві. А малороси розправляються в цей час із вдовою захисника України, безпідставно. Щоб неповадно було іншим!
 показать весь комментарий
 
 
це хто там захищав Україну? Танька? У ліжку пашинського? Та **** свого чоловіка зрадила.
 показать весь комментарий
 
лайну порошенкові треба було садити за грати не патріотів, а власне всю ту погань, яка грабувала і вбивала українців. Але ж ні, бо порошенко сам в тому самому "клубі". Такий самий олігарх, як і інші. От йому ж треба цю дурнувату козу захищати, бо ж вона теж йому добре служила, захищала ротердам+ , гавкала під парканом господаря ... А тут прийшли інші і дали їй під хвіст. Що саме сумне в цій історії, що ми ходимо по колу вже 23 роки, а розуму не набралися взагалі.
 показать весь комментарий
 
Миколка Кацап. Зміни вже свої побрехеньки. Якраз патріотів садять зараз, а не по Вашій вигадці в Кремлі, що це робили при Порошенко. Він давно не олігарх, свої статки витратив на армію і економіку і Ротердам+ найкраща формула, якою користується нинішла влада. Все навіть не інтересно повторювати стару брехню. Народ уже зрозумів, що його обдурили. Придумайте щось більш оригінальне.
 показать весь комментарий
 
 
У вашому пості, не шановний, більше кацапізму, чим в середнього українця із суржикомовної середи. Народ нічого не зрозумів і надалі балансує між поганим і поганим.
 показать весь комментарий
 
А расстрел,точнее,казнь разведчика Лесника,на глазах у малолетнего ребенка,его сынишки-это ,что было,*****?!А торговля на крови?А атошники,на каленях,в снегу,под ВР?А Саакашвили,за волосы и накуй из страны,в наручниках? А где захоронено тело убитого Лесника?! А сдача окруженных добровольцев и в/с ВСУ,НГУ в Иловайске под расстрел в упор?Это что было?Акт милосердия,***?!О реванше он вспомнил...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх