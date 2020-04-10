 Обыски у вдовы героя АТО, участницы Майдана Чорновол, проводимые управляемым адвокатом Януковича ГБР, - это ужасный символ реванша, - Порошенко

Так прокомментировал это событие пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Я обращаюсь к власти, к президенту - остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира", - призвал Петр Порошенко.
"Это сегодня имеет ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двух детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", - подчеркнул Порошенко.
"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", - отметил Порошенко.
Он сообщил, что по его информации, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. "Начиная от суда, который это рассматривал, - это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом на основании подписи бывшего адвоката Януковича", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
Тогда что столь успешно реформировал Петр Алексеевич в течение ПЯТИ лет?
Чем он занимался 5 лет?
Кроме отжима бизнеса у Бени и опускания национальной валюты?
Кстати, протеже горе-патриота Порошенко мадам Гонтарева до сих пор в англиях скрывается?
Боится нос сунуть в Украину?
Навіщо брехати. Поліцію "реформував" пан Рюкзаков. А суди почали реформувати з Верховного Суду, але нова влада прийшла і це все поломала. Фактично заблокувала роботу суда. Знищила працездатність ДБР, накидала туди "адвокатів" і малоросів. Ось вони і почали відпрацьовувати гроші своїх хозяїв. Це добре видно, хто не влазив у правоохоронні органи, а хто влазить і ними керує.
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Прокурор по Майдану Сергій Горбатюк: "Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновіл - це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу, в "кращих" традиціях незаконних притягнень майданівців у 2014 році"
Я связался с экс-начальником специального управления по расследованию преступлений, совершенных в ходе Революции Достоинства Сергеем Горбатюком, вот его комментарий :
"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі у будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.
Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (при міністрі МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.
Таким чином, підстав для висування підозри навіть у не навмисному вбивстві цієї особи, на мою думку немає.
Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновіл у навмисному вбивстві - безпідставні та не грунтуються на матеріалах поовадження. Це їм протирічить. Більше того, підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління, що не займалося і не займається Розслідуванням тих подій у сукупності.
Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновіл - це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу, в "кращих" традиціях незаконних притягнень майданівців у 2014 році".
Речи длинные, пустые.." сов.загадка о Л И Брежневе.
как бы не стало поздно
Зєлю геть. Дострокові. Негайно. Покищо не пізно.