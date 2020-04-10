 Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов

Об этом заявил мэер Днепра Борис Филатов, информрует Цензор.НЕТ.
"Накануне областное руководство позволило беспрепятственно въезжать в Днепр любым автомобилям, хотя до этого специальная комиссия местного уровня признала это одним из благоприятных факторов распространения коронавируса, и запретила въезд транзитного транспорта.
Оставив город открытым для всех машин, областное руководство во главе с председателем Днепропетровской облгосадминистрации Александром Бондаренко взяли на себя политическую ответственность за возможную вспышку в городе заболеваемости COVID-19", - говорится в посте Филатова.
Отмечается, что ежедневно в Днепр въезжают не менее 15 тыс автомобилей. Кроме тех, кто едет в город по работе, туда приезжают и жители других территориальных общин. Некоторые из них откровенно пренебрегают карантинными ограничениями, увеличивая таким образом риски заражения коронавирусом себя и окружающих.
В связи с этим Филатов выразил категорическое несогласие с позицией областной власти.
"Губернатор Александр Бондаренко, а также руководители главных управлений Национальной полиции, ГСЧС и СБУ в Днепропетровской области, которым для принятия важных решений, очевидно, достаточно и телефонных указаний, должны понимать: в случае развертывания в Днепре худшего сценария с COVID-19, это будет ваша политическая и личная ответственность. Дело ваше, делайте. Но эпидемия может затронуть не просто абстрактных людей, но и ваших родных, проживающих здесь вместе с нами всеми", - отметил мэр Днепра.
Он добавил, что пока профильные ведомства не начнут должным образом относиться к решениям города и его специальных комиссий, угроза неконтролируемого распространения болезни будет расти и дальше.
Про всякий випадок.
Пусть люди подыхают дома.
Чем скорее больше умрёт дома, тем меньше корновируса.
Украина без людей - девиз власти.
Делать Нью-Йорк у нас?
Что конкретно предлагаешь?
Не ввести жесткие ограничения - плохо.
Ввести - тоже плохо.
Что конкретно делать?
Языком мы все профессора. С дивана.
Пусть занимаются Першотравянском, где религиозные фанатики сделали вспышку, с кем там обединятся, с Лигой Смеха?
Или второй вариант. Город закрыть и проверить внутри всех подозрительных, очистить от этой заразы , сделать территории свободную от вируса,;если это возможно. Потом эту территорию расширить. Я не знаю, или такое возможно.
вопрос №2 - что такое карантин? запрет ходить по паркам? почему? как прогулка по парку связана с опасностью заразиться/заразить? ответ очевиден - никак
карантин должен быть адекватным - закрытие учебных заведений - да, запрет массовых мероприятий - да, масочный режим в транспорте и магазинах - да. Но, извините, запрет выходить на улицу??? это какое отношение имеет к карантину??