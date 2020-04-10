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 Политика Украины
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 Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов

Открыв въезды в Днепр, областная власть повышает угрозу заражения жителей города коронавирусом.

Об этом заявил мэер Днепра Борис Филатов, информрует Цензор.НЕТ.

"Накануне областное руководство позволило беспрепятственно въезжать в Днепр любым автомобилям, хотя до этого специальная комиссия местного уровня признала это одним из благоприятных факторов распространения коронавируса, и запретила въезд транзитного транспорта.

Оставив город открытым для всех машин, областное руководство во главе с председателем Днепропетровской облгосадминистрации Александром Бондаренко взяли на себя политическую ответственность за возможную вспышку в городе заболеваемости COVID-19", - говорится в посте Филатова.

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Отмечается, что ежедневно в Днепр въезжают не менее 15 тыс автомобилей. Кроме тех, кто едет в город по работе, туда приезжают и жители других территориальных общин. Некоторые из них откровенно пренебрегают карантинными ограничениями, увеличивая таким образом риски заражения коронавирусом себя и окружающих.

В связи с этим Филатов выразил категорическое несогласие с позицией областной власти.

"Губернатор Александр Бондаренко, а также руководители главных управлений Национальной полиции, ГСЧС и СБУ в Днепропетровской области, которым для принятия важных решений, очевидно, достаточно и телефонных указаний, должны понимать: в случае развертывания в Днепре худшего сценария с COVID-19, это будет ваша политическая и личная ответственность. Дело ваше, делайте. Но эпидемия может затронуть не просто абстрактных людей, но и ваших родных, проживающих здесь вместе с нами всеми", - отметил мэр Днепра.

Он добавил, что пока профильные ведомства не начнут должным образом относиться к решениям города и его специальных комиссий, угроза неконтролируемого распространения болезни будет расти и дальше.

Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов 01
Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188169
 
 
 Топ комментарии
 
Такий президент для того, щоб тестувати психічне здоров'я 73% населення України.
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Об'єднуватися, щоб ви обрали чергового кловуна? Тепер буде значне зниження життєвого рівня, яке повинно вас вилікувати. А потім з тими, хто залишиться живим будуть об'єднуватися.
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Совет форумчанПравила форума
 
Такий президент для того, щоб тестувати психічне здоров'я 73% населення України.
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...тю, як можна тестувати те, чого там немає? Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов - Цензор.НЕТ 9392
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Все відносно, бо у деяких є часткове одужання! Тому Зе зараз як тест на короновірус, або тест на зебілізм головного мозку з ускладненнями сепаратизму.
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саме тому треба все довести до повного абсурду,але навряд чи це похитне те,чого небуло(здоровий глузд).
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Цікаві люди рашики - 20 років карліка з президентського крісла не можуть. Ненавидять, але слово "президент" напишуть с великої букви.
Про всякий випадок. Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов - Цензор.НЕТ 3537
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а хто ж буде гундосо п@сд@ть ввечері з ТВ-екранів?
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Всё позакрывать, запретить любые передвижения, запретить людям находится на улице, полностью остановить страну...
Пусть люди подыхают дома.
Чем скорее больше умрёт дома, тем меньше корновируса.
Украина без людей - девиз власти.
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Хорошего решения нет.
Делать Нью-Йорк у нас?
Что конкретно предлагаешь?
Не ввести жесткие ограничения - плохо.
Ввести - тоже плохо.
Что конкретно делать?
Языком мы все профессора. С дивана.
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Нема одного Льоні цього міста, який був дуже задоволений зепрезидентом. Зараз він теж під загрозою короновірусу.
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Сховався як равлик у мушлю і язик затягло в сраку.
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Зачем это мочилово нужно? Нужно объединяться , делать совместные проекты для решения проблем, атак короновируса и рашки, которая тоже , как коронавирус.
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Об'єднуватися, щоб ви обрали чергового кловуна? Тепер буде значне зниження життєвого рівня, яке повинно вас вилікувати. А потім з тими, хто залишиться живим будуть об'єднуватися.
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"...Нужно объединяться..."(с) Ну вот, еще как минимум +17000 рюкзакову в карман Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов - Цензор.НЕТ 6195
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Почему областные зеленые клоуны лезут в город, который пытается обезопасить мэр?
Пусть занимаются Першотравянском, где религиозные фанатики сделали вспышку, с кем там обединятся, с Лигой Смеха?
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Мандель придумай ,что нибудь ! Как можно обьеденятся с теми у кого нет мозгов?
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За пропуска в машкву собянин устроил себе коррупционную кормушку на выдаче пропусков. О том же мечтают педалик кличко и филатов.
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Если бы на въезде машины обрабатывали , как это показывали в китае- это одно.
Или второй вариант. Город закрыть и проверить внутри всех подозрительных, очистить от этой заразы , сделать территории свободную от вируса,;если это возможно. Потом эту территорию расширить. Я не знаю, или такое возможно.
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я первый раз с вами согласен на 100% - как можно даже ставить такие вещи под сомнения - опыт Китая и США уже все доказал
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Вроде как неизбежно большая часть Земли переболеет этим короновирусом, и Украина не исключение. Похоже все страны более менее смирились. Вопрос только когда и чтоб было максимально растянуто по времени. Думаю Украина под контролем ВОЗ (они мониторят ситуацию и приезжали недавно и рекомендации дают) есть расчет оттянуть пик на теплые месяцы - так дешевле.
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А я уверен угроза корововируса преувеличена, ибо Китай ни как не мог локализовать корововирус в Ухани и не заразится всем Китаем. На борьбу с корововирусом уже потрачены триллионы по всему миру, выделено ещё порядка 7-8 триллионов, а умерших как от обычных ОРВИ. Вот и рахуй.
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яка маячня забороняти в'їзд в місто. Заборонять Дніпро, Київ, Канів, Черкаси, Запоріжжя, Каховка, Миколаїв. У мене питання - як в такому випадку можливо перетнути річку Дніпро? жодного мосту через Дніпро поза межами населених пунктів в Україні не існує. припустимо я їду з Харкова до Вінниці - але мене просто не пропустять в жодне місто, де є міст через Дніпро. Що за маячня??
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а вы шо не понимаете шо такое карантин или у вас 2 жизни - я понимаю, шо вам, плевать на других
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а вы шо не понимаете шо такое карантин. А вы шо не понимаете, что при отсутствии увеличения смерности во время заражения - это не инфекционное заболевание с тяжёлыми последствиями?Давай ещё карантину
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я как раз понимаю, что такое карантин. И он никак не связан с пользованием личным транспортом и пересечением на нем мостов. Вы такие смешные - вам выдумывают какие-то бредовые ограничения, которые не имеют никакого отношения к настоящему карантину (типа запрета гулять в парках или возле водоемов, ходить по улицам в масках, не выходить из дома людям за 60), называют это карантином, а вы начинаете потом всем рассказывать, что "надо ж соблюдать карантин". Да! Карантин надо соблюдать! Но именно карантин, а не набор дебильных ограничений, не связанных с реальным противодействием эпидемии.
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В Испании зафиксировано 605 новых смертей от коронавируса за последние сутки, и это самый низкий ежедневный показатель с 24 марта Источник: https://censor.net.ua/n3188189
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еще раз повторяю - карантин нужно соблюдать!
вопрос №2 - что такое карантин? запрет ходить по паркам? почему? как прогулка по парку связана с опасностью заразиться/заразить? ответ очевиден - никак
карантин должен быть адекватным - закрытие учебных заведений - да, запрет массовых мероприятий - да, масочный режим в транспорте и магазинах - да. Но, извините, запрет выходить на улицу??? это какое отношение имеет к карантину??
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а почему земля круглая? - хватить может - есть примеры - Китай и США - хватить демогогии
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А в Италии в Бергамо ой творилось, ой творилось.. А смертность то не дошла до 2017г. Хватит фейковать
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А ты не можешь 2 недели посидеть дома,что бы сохранить жизни людей: В чем проблема, зачем тебе мосты?
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каким жизням людей я угрожаю, перемещаясь в личном автомобиле по мосту?
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Заразишся сам это не страшно,твоя проблема! При чем тут остальные люди ,окружающие тебя?
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какие люди меня, млять, окружают в моем автомобиле?? вы совсем уже подурели с этим вирусом
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Я уверен ,ты голосовал на выборах за зелю,так что объяснять, как и где заражаются люди во всем мире бесполезно! Или ты думаешь ты другой?
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я как бы уважаю мнение коллеги-порохобота, но попал ты пальцем в небо в данном случае
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В таком случае ,тем более береги себя и своих близких!!
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Филатов,пойди еще пару могил выкопай!
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давай ещё 600 могил, землю потом закидаешь назад, церкву там поставишь собственную
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А где консилиум ученых эпидемиологов почему бал правят антонины филатовы аввковы шо это за херня тут что то не чисто. Запугали сволочи.
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консилиум ученых эпидемиологов.. Ага, щас же вам их дадут..Заметно же что врачи тупо понимают, что творится беспредел... Не те цели у них, чтоб корону до орз врачи опустили. А страной то как идиотам потом управлять))))
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Девиз существующей власти в Украине как у Мао Дзедуна - "чем хуже - тем лучше". Янелох и шобла уничтожают Украину на радость ***** и зебилоидам.
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Областная власть - рукожопые зеленые вредители. А запуск инфицированных короновирусников в Мечникова и ОДКБ!
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