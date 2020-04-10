 Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов

Об этом заявил мэер Днепра Борис Филатов, информрует Цензор.НЕТ.

"Накануне областное руководство позволило беспрепятственно въезжать в Днепр любым автомобилям, хотя до этого специальная комиссия местного уровня признала это одним из благоприятных факторов распространения коронавируса, и запретила въезд транзитного транспорта.

Оставив город открытым для всех машин, областное руководство во главе с председателем Днепропетровской облгосадминистрации Александром Бондаренко взяли на себя политическую ответственность за возможную вспышку в городе заболеваемости COVID-19", - говорится в посте Филатова.

Читайте также: На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский

Отмечается, что ежедневно в Днепр въезжают не менее 15 тыс автомобилей. Кроме тех, кто едет в город по работе, туда приезжают и жители других территориальных общин. Некоторые из них откровенно пренебрегают карантинными ограничениями, увеличивая таким образом риски заражения коронавирусом себя и окружающих.

В связи с этим Филатов выразил категорическое несогласие с позицией областной власти.

"Губернатор Александр Бондаренко, а также руководители главных управлений Национальной полиции, ГСЧС и СБУ в Днепропетровской области, которым для принятия важных решений, очевидно, достаточно и телефонных указаний, должны понимать: в случае развертывания в Днепре худшего сценария с COVID-19, это будет ваша политическая и личная ответственность. Дело ваше, делайте. Но эпидемия может затронуть не просто абстрактных людей, но и ваших родных, проживающих здесь вместе с нами всеми", - отметил мэр Днепра.

Он добавил, что пока профильные ведомства не начнут должным образом относиться к решениям города и его специальных комиссий, угроза неконтролируемого распространения болезни будет расти и дальше.



