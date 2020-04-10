EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
  1346  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (2800) Киев (18924) Кличко (2939) Пасха (115) поминальные дни (10) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 Кличко заявил о договоренности с представителями церквей о переносе поминальных дней в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает предложение о переносе поминальных дней на время, когда будут смягчены карантинные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, запланировали перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сказал мэр.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, - архиепископ Климент

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.

Источник: https://censor.net.ua/n3188164
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в раше проснулся вулкан ватного дерьма . Причина - снос памятника коневу в Чехии . Кличко заявив про домовленість із представниками церков про перенесення поминальних днів у Києві - Цензор.НЕТ 5605
 показать весь комментарий
 
 
Это как бы договорился о переносе Нового года.
 показать весь комментарий
 
 
Примазався.
"Синод [ПЦУ] прийняв рішення про те, що відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов переноситься на 6 червня, Троїцьку батьківську поминальну суботу"
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как в других городах, но Кривой Рог в поминальный день напоминает репертуар "квартал 95" на территории кладбища. Всеобщая попойка, песни и пляски, отправление естественных надобностей на могилах возле которых нет родственников...
 показать весь комментарий
 
 
транспорт не працює. Людей і так буде не багато. Ті, хто власними авто приїде чи прийде пішки - нікому не загрожують. Цвинтарі під відкритим небом, на свіжому повітрі. Не треба просто йти шоблою, і вчиняти на кладовищі попойку, наче це не помини, а гулька. Бо іноді, як подивишся на ті скатірті-самобранки на величезних столах біля могилок деяких, то само собою виникає питання: Люди, ви прийшли відтягнутися тут чи згадати та провідати своїх рідних??.. Ментальні вади то страшна річ. Невикоріненна.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх