 Кличко заявил о договоренности с представителями церквей о переносе поминальных дней в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, запланировали перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сказал мэр.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

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В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.