 Кличко заявил о договоренности с представителями церквей о переносе поминальных дней в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, запланировали перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сказал мэр.
Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.
В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.
"Синод [ПЦУ] прийняв рішення про те, що відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов переноситься на 6 червня, Троїцьку батьківську поминальну суботу"