 На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же, есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.
"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить риски распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал президент.
Кроме того, Зеленский настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.
"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Зеленский.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
Собственно вот видео как искали эти тесты в Николаеве https://www.facebook.com/100003154657925/videos/2838440252937769/
Петиція за відставку Єрмака тут
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Короче, Ермак раздаёт указивки, от лица виртуального "президента".
73%, где ваш гетман ? С ним всё в порядке ? Давно его не видно на людях.
Может то вообще не он от имени "пресс-службы" вещает ?
В Николаеве, как минимум, две лаборатории для проведения тестов, и куча ПЦР, причем не Китайского пр-ва.Мало тестов проводят не потому, что их нет, а потому, что мало обращаются.
Больницы стоят пустые (я сам хожу в одну, и два моих друга-врачи подтверждают).
Не ведитесь на вранье, просто Николаев хорошо проветривается (стоит на полуострове)+улицы прямые (тяга хорошая)+горожане - народ ленивый, штучно взабугорье ездит. Ветка ж/д - тупиковая, аэропорт не работает, а о дорогах и так по всей Украине ходят легенды. Людей на улице и в транспорте - народу мало, и с масками 95% людей.
Из-за постоянного "сквозняка" на улице большинство людей с ноября ходит с соплями.
Давиче тут выступал реаниматолог по местному ТВ и сказал, что вирус к вирусу не пристает, здоровая конкуренция.
месний вірус накачался на аборігєнах,і тєпєрь заєзжіх-"одной лєвой"
Зе - Придурок!
В Николаеве, как минимум, две лаборатории для проведения тестов, и куча ПЦР, причем не Китайского пр-ва.Мало тестов проводят не потому, что их нет, а потому, что мало обращаются.
Scorpman Y
Очередная подлость Зеленского.....
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
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я в розгубленості.
Якому порохоботу вірити...