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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (5128) карантин (2800) Николаевская область (958) врачи (742) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же, есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить риски распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о тестировании на коронавирус в Николаевской области: Нашли определенные нарушения. Были даны рекомендации

Источник: https://censor.net.ua/n3188163
 
 
 Топ комментарии
 
Очередная подлость Зеленского.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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Цікаво, щоч один вумнік із 73% пожалів, що в минулому році із штанів вискакував від радощів, що не відбулися дебати?
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Очередная подлость Зеленского.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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Объективности ради нужно сказать, что в николаевскую область передано, не 288 тестов, а 5000 тестов. А вот сколько осталось в самом Николаеве, когда распределили по области и сколько передали в больницы - большой вопрос, может таки 288.
Собственно вот видео как искали эти тесты в Николаеве https://www.facebook.com/100003154657925/videos/2838440252937769/
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Цікаво, щоч один вумнік із 73% пожалів, що в минулому році із штанів вискакував від радощів, що не відбулися дебати?
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Вони нізащо не визнають що обісрались.
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Навіть перед самим собою? Погані справи...
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Йолопе, ти спочатку визнай, що обісрався зі своїм рошенком, а вже потім вимагай чогось від інших
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Пройдись по дорожке и едь разбирайся, так легче будет.
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Завези туди партію турьістів і всі діла.
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Немедленно ,кретин?Что ж вы только вчера туда поперлись...
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все области нужно загнать в стойло, объявить чп, комендантский час, никого с домов не выпускать. только так янелох с зебилами смогут и дальше воровать и продавать страну.
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Жители Николаевской Области ! Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника , лазером будут замерять температуру (ректально). Просьба высунуть жопу в открытое окно по направлению к звёздам. В руке держать открытый паспорт.
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Нет никакого "зеленского" давно. От его имени вещает "пресс-служба".
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Умер так умер, но хлоркой могилку полить не помешает.
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Это без разницы; если его нет - весь режим незаконен, и его приказы являются узурпацией власти (статья 109 УК Украины).
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Зелений блазень, разберись з Єрмаком. Брехливий клоун.
Петиція за відставку Єрмака тут
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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>со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.


Короче, Ермак раздаёт указивки, от лица виртуального "президента".

73%, где ваш гетман ? С ним всё в порядке ? Давно его не видно на людях.
Может то вообще не он от имени "пресс-службы" вещает ?
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НИКОЛАЕВ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ А НИКОЛАЕВЦЫ НИКАКУЮ ПАКОСТЬ НА СВОЮ ЗЕМЛЮ НЕ ПУСТЯТ !!!
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их колбасит что кто то "выбивается" из графика, стереотипа))) Ляшко поехал с проверкой и умудрился попасть в аварию, Николаев держись!!! Тут два варианта - либо у Вас все хорошо, либо очень плохо... третий вариант - пока все зерно с порта не отгрузите - никто и не заболеет)))
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Жесточайшая шизофрения! У вас нет коронАвируса? Тогда мы едем к вам? Николаев! Держись и шли всех этих козлов из Киева прямо в крематорий чтоб заразы меньше было.
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Так ты же мурло пид@рское в своих видосиках гнусавил, что завезут миллионы тестов и где они? На гиляку эту жабу Зелёную!
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Разберись сначала с преследованием патриотов, клоун...
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Просто издевается.Когда появились тесты в Николаеве и области и в каком количесве? Это всеравно что сказать ,очень мало людей ходят в масках,потому что мы их продали в Китай и Испанию!
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ЗЕблюдок, адекватный человек на твоём месте наоборот порадовался бы за то, что во всей Николаевской области нет инфицированых. Просто конченая мразь...
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Зе - Придурок!
В Николаеве, как минимум, две лаборатории для проведения тестов, и куча ПЦР, причем не Китайского пр-ва.Мало тестов проводят не потому, что их нет, а потому, что мало обращаются.
Больницы стоят пустые (я сам хожу в одну, и два моих друга-врачи подтверждают).
Не ведитесь на вранье, просто Николаев хорошо проветривается (стоит на полуострове)+улицы прямые (тяга хорошая)+горожане - народ ленивый, штучно взабугорье ездит. Ветка ж/д - тупиковая, аэропорт не работает, а о дорогах и так по всей Украине ходят легенды. Людей на улице и в транспорте - народу мало, и с масками 95% людей.
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и еще одна фишечка.
Из-за постоянного "сквозняка" на улице большинство людей с ноября ходит с соплями.
Давиче тут выступал реаниматолог по местному ТВ и сказал, что вирус к вирусу не пристает, здоровая конкуренция.
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понял..
месний вірус накачался на аборігєнах,і тєпєрь заєзжіх-"одной лєвой" На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9652
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Домуз Пётр

Зе - Придурок!
В Николаеве, как минимум, две лаборатории для проведения тестов, и куча ПЦР, причем не Китайского пр-ва.Мало тестов проводят не потому, что их нет, а потому, что мало обращаются.
На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2351 Scorpman Y

Очередная подлость Зеленского.....
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
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я в розгубленості.
Якому порохоботу вірити... На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8761
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Сьогодні проїхав Миколаєвом. Повно автомобілів з одеськими, дніпропетровськими, кіровоградськими номерами. Саме більше одеських. Є і номерні знаки чернівецької, львівської,київської областей і міста Києва. Всі ходять по місту, в магазини, спілкуються з людьми. В банки і до банкоматів стоять черги.То хіба не занесли? А скільки повернулося з Італії, Польщі, Єгипту. Щось воно не те. Чи є, та їх не виявляють, чи дійсно немає?
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