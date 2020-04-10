 На Закарпатье в ближайшие выходные запрещено выходить на улицу, - ОГА

Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.
Согласно этому решению, ограничения вводят только на выходные дни. Так, запрещено будет передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.
Соответствующее обращение обнародовал председатель Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.
"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это значит - начиная с 13 часов субботы 11 апреля до 6 часов утра понедельника 13 апреля - вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет", - говорится в сообщении Гетманенко.
Также за порядком будет усиленно следить полиция.
"В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17000 гривен - нарушителям карантина - избежать не удастся", - добавляет Гетманенко.
Он нужен тебе.
Идеальным выходом было бы объявить как оно есть: местонахождение "президента" неизвестно; формируется правительство национального согласия, и объявляются новые выборы. Но, в таком разе мафия потеряет власть, которую с таким трудом отбила себе в прошлом году.
Так что, мирного разрешения этого кризиса не предвидится.
Ты, похоже, сильно перепугался; и это хорошо.
Мне смешно читать твои больные фантазии.
Ты по ходу сам не убейся.
А от сторонников ЕС избавиться будет трудно. Это - мобрезерв. Они все прошли фронт и вооружены.
Понятное дело, ОГА показывают как надо работать, когда есть заявление трофимова
Если в связи с тем, что растёт число заражённых, то число зараженных будет неумолимо расти каждый день.
А значит, по логике власти, нужно вообще каждый день запретить выход из дома людей, закрыть все магазины, в том числе и продовольственные, закрыть все заправки... а не только на выходные.
Сегодня выезжал в город за хлебом, такое ощущение, что карантина нет. Везде полно народу толпами, многие без масок, опять пробки машин. А на саму Пасху в любом случае найдутся те, кто устроит посиделки с гостями
Вчера в наших местных новостях писали, что полиция уговаривала людей не толпиться у церкви, как Вы можете догадаться - мп. Но им пох. Шум, крики о притеснениях.
Или возьмите Малин Житомирской области, приехал заробитчанин из Польши, и вместо самоизоляции устроил пьянку. В итоге больше десяти инфицированных с последующим увеличением. В итоге закрыли весь населенный пункт
Примеров много.
торкнет? - обращайтесь....
до профессионала когда нибудь достучится?
а) заразятся 70% населения;
б) умрут от 50000 до 150000.
Вы предлагаете пользоваться советами таких профессионалов как он ?
дякую дуже...
Желаю вам успешно завершить операцию в Нью-Йорке и в Лос-Анжелесе.
одно условие - вы целуетесь со всеми ..
если в Австралии не густо, и слава богу, то ето совсем не значит шо и везде так.
Обывателей обмануть можно, а вот профессионалов - невозможно.
с трупаками шо делать? - далеко не все они кому нужны...
>с трупаками шо делать?
Согласно протоколу.