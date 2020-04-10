 В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко

"Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Веталя едет за вами!
помню когда создавалась нац.гвардия одевали и обували их волонтеры всей страны...- кормили, поили и обучали..
Тогда еще Лесник (Мужчиль) написал - "Прекратите.., это ваши будущие вертухаи"!
Mikhail Golub
@golub
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https://texty.org.ua/fragments/100709/komitet-rady-pidtrymav-dozvil-nachvardiyi-obshukuvaty-**********-pid-pryvodom-karantynu/
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