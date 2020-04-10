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 Политика Украины, Киевские новости
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 В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко

В Киеве на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания коронавирусной инфекцией, будут вводить принудительный карантин, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3188158
 
 
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Надо чтобы зафиксировали заболевание коронавирусом ? Мне кажется , что это тупо .
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И що поганого ви бачите в тому, щоб закрити на карантин відділення банку чи магазину де працівник захворів коронавірусом?
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закрыть больницы,РОВД,администрации,ВР и т.д...
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Надо не закрывать по факту , а не допускать . Понимаешь разницу ?
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по разному сейчас Зеленского называют, но жираф по моему не его.
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Какая ценная для нашего государства болячка. Не удивлюсь, когда наши чинуши будут делать вирусу искусственное дыхание, даже если на всей остальной планете он будет побежден.
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По большому счёту, Верховная Рада - это тоже организация.
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а якщо це лікарня, та хтось з персоналу захворів..?
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Виталька! Закрой Раду на карантин Пусть сидят дома и без зарплаты.
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ВР, кабмин, ОП - приготовились.
Веталя едет за вами!
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помню когда создавалась нац.гвардия одевали и обували их волонтеры всей страны...- кормили, поили и обучали..
Тогда еще Лесник (Мужчиль) написал - "Прекратите.., это ваши будущие вертухаи"!

Mikhail Golub

@golub

·26 мин

Зелёная власть вводит Гулаг под видом борьбы с коронавирусом
https://texty.org.ua/fragments/100709/komitet-rady-pidtrymav-dozvil-nachvardiyi-obshukuvaty-**********-pid-pryvodom-karantynu/

Комітет Ради підтримав дозвіл Нацгвардії обшукувати українців під приводом карантину



В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 2251





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Ви забули, при кому Лісника було ліквідовано і чому..?
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Хейтери Кличко зібралися)) як тільки почули відразу понос.
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