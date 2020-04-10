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 Политика Украины, Происшествия
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 Чорновол об обысках ГБР: Преследуют те же люди, которые в 2013-м уже пытались казнить меня на Бориспольской трассе. ВИДЕО

Бывшая журналистка и депутат Верховной Рады 8-го созыва Татьяна Чорновол рассказала о том, как проходил обыск у нее дома. По ее словам, ей вручили подозрения по 8 статьям, половина из которых предусматривает наказание от 5 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное пресс-службой "Европейской Солидарности".

По словам Чорновол, у нее изъяли одежду, которую она носила во время "Революции Достоинства", а именно 18 февраля 2014 года. Это куртка, каска и рюкзак. Также, по словам экс-депутата, у нее забрали оружие и телефон.

"Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Далее у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и его не имели права забирать... Обыскивали везде: и подвал, и погреб", - рассказала она.

Чорновол также отметила, что ей сообщили о подозрении в совершении преступлений по 8 статьям.

"В половине из них наказание что-то там от 5 до 15 лет. Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активистки Майдана", - сказала экс-депутат.

Чорновол подчеркнула, что в ее лице преследуют весь Майдан.

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Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188155
 
 
 Топ комментарии
 
Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать. Зря они это затеяли.
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Влада Зеленського все більше демонструє свій російський оскал. Цікаво, чи буде армія і народ терпіти російських окупантів Зеленського?
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8 статей... 1600 поправок до закону...

зєльний прєзідєнт в омані у рашки по саму печінку...
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Революция пожирает своих детей. Классическая история.
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це вже контрреволюція починає свій похід
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Ой, не надо пафоса.
Просто донецкие манкуртьі, берут реванш, за поражение в 2014 году.
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Танюша..., никто тебя не тронет - карантин не вечен........
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Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать. Зря они это затеяли.
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8 статей... 1600 поправок до закону...

зєльний прєзідєнт в омані у рашки по саму печінку...
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Влада Зеленського все більше демонструє свій російський оскал. Цікаво, чи буде армія і народ терпіти російських окупантів Зеленського?
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та да...порохоботы уже намечают новый майдан, только ждут окончания карантина Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі, - Чорновол про обшуки ДБР - Цензор.НЕТ 8245
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А є цьому якась розумна альтернатива?
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не слід забувати, що вони складаються з 73/43%зебілів...
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Але вони не розраховували на такі "результати",через свою недалекоглядність. Тепер це скоріше "антизебіли".
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оце наочна демонстрація того, що ворога треба нищити, бо ворог, який уникнув покарання, через деякий час стає дуже небезпечним
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Не чіпай Таню, ти падлюка, її мізинця не вартуєш
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Казнить и изнасиловать или наоборот? Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі, - Чорновол про обшуки ДБР - Цензор.НЕТ 9093
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Недавно Аваков прямим текстом заявив - сколупнути вигідного нам зєлєнского не дамо.

В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно.

Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі, - Чорновол про обшуки ДБР - Цензор.НЕТ 6958
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Главное, что бы Пете было конфортно.
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Такое же "наполненное смыслом" дело,как и дела которые следственный комитет кацапии понаоткрывал на украинских деятелей. Один почерк. Докатились.
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Не есть ли это... и подобные эксцессы как бы подтверждением тезиса Кремля о "внутри украинском конфликте"?
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У вас же было аж 5 лет чтобы уничтожить ту падаль. Но вы сказали что вы либералы и всех прощаете. Ну так теперь ЖРИ-ТЕ
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Украіна !!! Вставай на захист Тетяни і інших патріотів.Інакше п...ць.
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Так.ДБР оперативно відреагувала на плівки,де Єрмак з Зєлєнскім держпосадами торгують.
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Как говорил самый гениальный пгокугог Йугик Апачи, Бойко не причастен к вышкам Бойка
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