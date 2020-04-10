 Житель Ивано-Франковска продавал информацию из баз данных Гостаможслужбы и Госпогранслужбы, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Специалисты по кибербезопасности СБУ зафиксировали, что на специализированных интернет-сервисах появились объявления с предложениями приобрести информацию из баз данных Государственной таможенной и пограничной служб Украины.

Во время проверки выяснилось, что "продавец" под фейковыми учетными записями обещает клиентам данные, в частности, о пересечении границы украинскими гражданами и иностранцами, транспортными средствами, сроки их пребывания за границей. Такие сведения относятся к информации с ограниченным доступом, несанкционированное распространение которой запрещено законом. Оплату от заказчиков злоумышленник принимал на банковские карточки.

Оперативники спецслужбы установили, что анонимным продавцом является житель Ивано-Франковска, и задокументировали несколько эпизодов продажи им информации с ограниченным доступом. Клиентами злоумышленника были жители разных регионов Украины. В ходе обыска по месту его жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук и планшет, с помощью которых злоумышленник размещал незаконные объявления, и банковские карточки, на которые принимал оплату "услуг".

Материалы уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, относительно несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, переданоы в суд.

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