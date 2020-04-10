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 Политика Украины
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 Рада не будет полгода рассматривать 16 тыс. поправок в закон о банках, - Разумков

Внесение депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" направлено на блокирование работы парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Такого еще никого не было: 16 тыс. поправок мы еще не получали никогда. Я считаю, что это направлено на то, чтобы заблокировать работу парламента, так как на их рассмотрение может потребоваться более полугода, учитывая коронавирус и идя по всем поправками. И на это парламент не пойдет. Потому что мы понимаем все те вызовы, которые сегодня стоят перед Верховной Радой", - подчеркнул он.

После этого спикер рассматривает возможность проведения консультаций с депутатскими фракциями и группами по рассмотрению поправок во время пленарного заседания парламента.

"Мы будем смотреть, что будет учтено из этих поправок, так как учтенные поправки очень редко ставятся на подтверждение и, таким образом, также снимаются. Затягивать этот процесс также никто не собирается - ни комитет, ни фракции и группы, даже те, которые подавали эти предложения", - уточнил он.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188153
 
 
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"Рада не будет рассматривать" - вот тут верю Рада не будет полгода рассматривать 16 тыс. поправок в закон о банках, - Разумков - Цензор.НЕТ 8311
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ЯК ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ НЕУХИЛЬНО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ДЄРЬМОКРАТІЮ. Виконання зєбуїнами.
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А ЭТА ЗЕЛЁНАЯ ЧУМА НЕ БОИТСЯ СМЕНИТЬ КРЕСЛО СПИКЕРА НА ПАРАШУ НА МЕНСКОЙ ЗОНЕ ?
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На фоне эпидемии какой то депутат внес 16 000 поправок ..это сколько поправок в минуту ?
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Ну так, а турборежим на якого милого придумали? Раз-два і в дамках... Ковіньку вам в печінку!
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Короче я не понял что он сказал. какоето ква-ква-ква!
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а чего это? ))) это законно?
работайте, захребетники... (беня премии выпишит... может быть))))
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