 Враг выдвинул на ранее подготовленные огневые позиции на Донбассе более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубицы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, оккупанты ограничили передвижение транспорта, в т.ч. для групп специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которое используют для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Так, на текущей неделе на отдельных направлениях зафиксировано выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц.

Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

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