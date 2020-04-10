 Враг выдвинул на ранее подготовленные огневые позиции на Донбассе более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубицы, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, оккупанты ограничили передвижение транспорта, в т.ч. для групп специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которое используют для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Так, на текущей неделе на отдельных направлениях зафиксировано выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц.
Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".
О жертвах очередного обстрела сообщил «мэр» оккупированной Горловки. По его словам, 9 апреля в результате обстрела поселка Широкая Балка (якобы беспилотник ВСУ сбросил мины) была ранена девушка 1994 года рождения. Она умерла от ран по дороге в больницу. Кроме того, осколочное ранение шеи, грудной клетки, уха и проникающее ранение легкого получил мужчина 1960 года рождения.
Как всегда, в фейковой «республике» во всем обвинили ВСУ. Главарь "днр" Пушилин разразился очередной тирадой и «призвал все мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей». И даже пригрозил: «В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами».
Однако местные жители, точно знающие, откуда «прилетело», уверены, что произошедшее - кровавая провокация самих боевиков.
Вот что они пишут.
«Люди, бандформирования "ДНР" с беспилотников сбрасывают бомбы на гражданских, чтобы устроить очередную провокацию. Для нас, горловчан, это абсолютно очевидный факт».
«Просто к сведению. Беспилотник изготовлен в России. А так - да, нас уже шестой год ВСУ обстреливают. Из российского оружия. И получают зарплату в рублях».
«Ополченцы» действуют под одному и тому же сценарию. Им нужно устроить месиво. Кукловодов мы знаем".