 Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается, президенты обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

Также Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - заявил Зеленский.

Отмечается, что обсуждались также вопросы внедрения взаимного безвизового режима между двумя странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус