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 Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, во время которого обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается, президенты обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

Также Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - заявил Зеленский.

Отмечается, что обсуждались также вопросы внедрения взаимного безвизового режима между двумя странами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188150
 
 
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А видосик, видосик Гнусавый запилил по этому поводу?
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ты лучше обсуди с президентом Кореи предоставление тебе убежища..... и не Южной а Северной.......
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Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Ни хрена непонятно. А куда делось всё необходимое оборудование, которое у нас ещё в январе было готово?
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а свои "кулибины" просят помощи в выпуске и наладке подобного оборудования?
или то не интересно?
свои фабрики-заводы готовы - только дай команду и помоги с материалами (много кстати застряло на таможне - тот же материал для масок) - и они нашлепают (и люди заняты и зарплаты-налоги опять же... но нет...будет просить-барыжить)
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