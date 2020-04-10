 Преследование Чорновол - попытка опорочить и унизить Революцию Достоинства, - Турчинов

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не забуду, что происходило в Киеве 18 февраля 2014. Власть, сошедшая с ума, пыталась утопить в крови Революцию Достоинства. Патриотов убивали на Институтской, добивали раненых металлическими прутьями в Мариинском парке. Вечером против невооруженных защитников Майдана бросили всех собранных в Киеве силовиков, объявив для прикрытия убийств так называемую антитеррористическую операцию. Они подожгли Дом профсоюзов, где располагался наш Штаб сопротивления, расстреливали и забрасывали Майдан гранатами", - рассказал Турчинов.

В тот день были убиты 28 протестующих, огромное количество людей получили тяжелые ранения и травмы.

"Тогда, во время осады на Майдане, нас оставалось не так много, но мы выстояли и победили. В те страшные времена с нами была и Татьяна Чорновол, которая, оправившись после страшных побоев, сразу стала в строй", - добавил он.

По словам Турчинова, преследование Татьяны Чорновол за события, происходившие 18 февраля 2014 - это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол. ВИДЕО