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 Преследование Чорновол - попытка опорочить и унизить Революцию Достоинства, - Турчинов

Преследование Татьяны Чорновол за события, происходившие 18 февраля 2014 - это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не забуду, что происходило в Киеве 18 февраля 2014. Власть, сошедшая с ума, пыталась утопить в крови Революцию Достоинства. Патриотов убивали на Институтской, добивали раненых металлическими прутьями в Мариинском парке. Вечером против невооруженных защитников Майдана бросили всех собранных в Киеве силовиков, объявив для прикрытия убийств так называемую антитеррористическую операцию. Они подожгли Дом профсоюзов, где располагался наш Штаб сопротивления, расстреливали и забрасывали Майдан гранатами", - рассказал Турчинов.

В тот день были убиты 28 протестующих, огромное количество людей получили тяжелые ранения и травмы.

"Тогда, во время осады на Майдане, нас оставалось не так много, но мы выстояли и победили. В те страшные времена с нами была и Татьяна Чорновол, которая, оправившись после страшных побоев, сразу стала в строй", - добавил он.

По словам Турчинова, преследование Татьяны Чорновол за события, происходившие 18 февраля 2014 - это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию Достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3188149
 
   
 Топ комментарии
 
Венедиктова еще до назначения ГПУ публично высказалась за отмену закона об амнистии участников Майдана. Вопрос: неужели эта дура не понимает, что прокурорствовать ей с ее "талантами" - не долго, что за это время она не раз нарушит Закон, и когда ее саму привлекут к ответственности, ее защищать будет некому - настолько ее будут ненавидеть.
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Обана! новенький в ботвинном офисе на работу вышел
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Ого. Это ж как пердак порвало, что б так орать..
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ЗЕЛЕНЫЙ КАРЛИК --не соображая дальше раскалывает страну на два лагеря,ДОЖДЕМСЯ,КОГДА ОН И ЕГО ШОБЛА БУДУТ ХОДИТЬ НА ДОПРОС !!!!!
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ЗЕботы жрать подано. Жрите не обляпайтесь тролли поганые
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Преступники примазываются в Революции.
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Чорновол - не сочувствую. Придурастая и довольно мутная баба с неоднозначным прошлым. То, что идет реванш пророссийской ваты - несомненно. И это куда страшнее, чем обыск у этой истерички.
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А может лучше Пуутина - за захват Крыма? Или враги у вас только в Киеве?
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Венедиктова еще до назначения ГПУ публично высказалась за отмену закона об амнистии участников Майдана. Вопрос: неужели эта дура не понимает, что прокурорствовать ей с ее "талантами" - не долго, что за это время она не раз нарушит Закон, и когда ее саму привлекут к ответственности, ее защищать будет некому - настолько ее будут ненавидеть.
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зеубёки твёрдо убеждены в том,что они навсегда - либо в виде полицейско-мусорской диктатуры (ибо ВСУ на такое не подпишется),либо губернскага руководства малороссии..
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18 февраля много всяких событий происходило, кто то воевал в Мариинском с ментами, а кто то тихо карманы чистил у лохов в метро. вовсе не все было связано с революцией. Какое отношение поджог здания в центре города, которое тихо стояло и ничем не грозило революционерам, имеет к акциям протеста? Чем такой протест отличается от изнасилования на Борщаговке в то же время?
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Враг никогда не размещает штаб на передовой. Вы об этом не знали? Может и в Межигорье не надо было ездить?
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Бо це був будинок ригіаналів, а ригіанали - вороги Української Нації! Їх не жалко!
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А откуда тебе знать, кто есть членами Украинской Нации, кто ей друг, а кто враг?
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Москалику, ти б свій рідний рюсскій язик нормально вивчив: по-вашому правильо не "членами нации", а "предпставителями нации"
І так, риги - вороги!
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Сдачу Крыма россии - також ніхто не забуде .
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эти сказки для лошков...., у Заманы спроси, если не веришь.....
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А вы хотели, чтобы в Крыму была бойня? Чтобы понаехавшее из Краснодара быдло устроило резню крымских татар? Вы разве не знаете, что Украину предали 85% военнослужащих, находившихся в Крыму? В том числе главком ВМС Украины, командиры частей, офицеры! СБУ в полном составе... Не стыдно вам писать глупости - будто отдай тогда Турчинов приказ, Путин сразу бы передумали захватывать Крым.. Если бы в Крыму произошло такое кровопролитие, как на Донбассе, то речь о возвращении Крыма в состав Украины уже не шла бы.
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В чем смысл ареста Татьяны ? В том , что бы уничтожить думающих людей, что бы зебилами было легко управлять ,манипулировать ими . Все как делали русские оккупанты в прошлом столетии . Убиваешь цвет нации , а с быдлом делай что хочешь.
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МЫ СТОИМ НА ПОРОГЕ НОВЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ. ВЕРХОВНАЯ РАДА НАЗНАЧИТ ДАТУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО НАРОДНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ.
Отставка Владимира Зеленского это уже даже не вопрос времени, шестой президент прошел свою точку невозврата и сейчас в турбо-режиме сваливается в финальное крутое пике с неизбежным драматическим финалом.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=BrQkISmUXR8&feature=emb_logo
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Давай вже далі, ваша влада і про кострюлі і майданутих, і що там в ваших методах з фсб
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Скоро ДБР соевые ботофермы разорять начнет.
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выборы сейчас ни к чему, они входят в планы Кремля по дестабилизации..., а вот вынудить вiслюка к созданию "Комитета Национального Спасения" вполне приемлемо.....
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Санек, пора возвращаться..., тебе не кажется?
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Еще интересно другое, почему савченко не трогают, котрая хотела расстрелять людей в центре Киеве! А куда делся ее напарник? Вот этих повязали конкретно с арсеналом оружия! Вова прекращай преследования патриотов! Тебе этого не простят!
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Савченок вышла до выборов,а ты лох,да.
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Хаатит срать убогое .Отдыхай лучше в спаме ,бот тупорылый
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сначала порошенко с турчинывым и всей своей шоблой унизили, растоптали и слили в унитаз Революцию Достоинства..., а Зеленые гниды просто продолжают...

Что за претензии пастер...?

Вот фото твоего босса с ярым украинофобом и сокодрочером ...- одно из многих таких, где он с анти-Майданавцами...
кто забыл - Кернес присылал титушек в Киев...

Переслідування Чорновол - спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9103

Переслідування Чорновол - спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4959
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https://gordonua.com/news/politics/kernes-my-ne-titushki-a-vot-na-maydane-stoyat-otbrosy-7889.html

Кернес: Мы не "титушки", а вот на Майдане стоят отбросы
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что евромайдановцы мешают действующей власти "творить и строить".
1 февраля, 2014 14.30

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А сейчас янелох оманский, с ним не здоровается?
Зебилоиды вы своего бубочку не видите совсем?
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а если малоросы харьковчане выбрали сепара себе то что оставалось делать пороху? демократия, мать ее так
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А что, разве не жители Харькова избрали (и не раз) мэром Гепу? Разве его Порошенко назначил на должность? САМИ ИЗБРАЛИ, также, как потом проголосовали за Зелену Шмарклю. И ОПЗЖ голосов насыпали... А виноват Порошенко. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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Скоро узнаём по чем пастор Крым продал. Не в одной части не был взорван склад с БК , не уничтожена инфраструктура от подстанций до водоканала и тд.
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Какое ДОСТОИНСТВО? Бл.......... во на каждом шагу.
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А сЯВЧЕНКО с рыговского канала вещает правильные с точки зрения власти вещи, посему ее и не трогают. Уж если она пасть откроет, зеле будет места мало на целой планете.
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Ты Турчинов гандонище и виноват в этом..., вместо того, чтоб за смерть людей на майдане заплати свой смертью все бывшие рыги и олигархи, ты все спустил на тормоза, тупо всех простил и отпустил... а теперь говоришь опорочит унизить, ты своим бездействием опорочил и унизил...
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а шож аваков молчит?чай в одном народном фронте были с татьяной...
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Что это за революция, при которой революционеров погибло больше против кого они вели борьбу.
Сергей Дацюк
Где революционные трибуналы. Тогда бы эти портновы, шуфричи, лёвочкины и т.д угомонились.
При порошенко "патриоте" дела не раскрыли, а отдали продажным судьям януковича, ватникам, и кремлёвским агентам, те что работают и при зеленском.
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