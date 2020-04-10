 В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, ему также оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что на действия боевиков военнослужащие из состава Объединенных сил дали надлежащий ответ.
"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.
а ты за кого ?
А наша і виходить що продажна влада капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду ... Може переплутали Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Русского імперського руху" воювали проти США. І інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.