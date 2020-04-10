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 Политика Украины, Общество
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 В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС

Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, ему также оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб ОС

В штабе отметили, что на действия боевиков военнослужащие из состава Объединенных сил дали надлежащий ответ.

"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188147
 
 
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а как дать ответку, если потом ГБР обвинит в преднамеренном убийстве по сговору лиц ?
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Мабуть мають бути не атвєткі, а дії по звільненню української землі від російських окупантів.
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вніманіє вніманіє! гаваріт русскій чєлавєк!...за Зєлєнскава галасавал?
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за Порошенко я голосовал.

а ты за кого ?
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6 лет хороним лучших . Может пора ответить ?
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США внесли профашистське "Русский імперський рух", який воював на Донбасі проти України, в список терористичних організацій.
А наша і виходить що продажна влада капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду ... Може переплутали Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Русского імперського руху" воювали проти США. І інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.
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Власть зеленых в Украине нигде в своих высказываниях, документах не называет расею странной агрессором. Если расея не агрессор, то по логике Украина платит пенсии и отправляет гуманитарку своим врагам,сепаратистам В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5022. Более того, до пандемии, множество жителей оккупированной территории свободно шастали взад - вперед. История не знает таких гражданских войн, чтобы одна воюющая сторона кормила и поила другую. Поэтому нынешняя власть в Украине есть по сути пятая колонна РФ, которая работает на то,чтобы вернуть Украину под кацапское управление
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Эрдоган с рюсским быдлом не церемонится,ни в Сирии ни в Ливии,крошит ИХТАМНЕТов крысы кремлевской пачками
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Когда начнут крошить ЧеКиздонов Путлера сами РАБссиянцы,то будет 1917 год,когда в одном Питере за одну ночь пьяные матросы Балтфлота и прочая шушера вырезали 250 000 человек,типа классовая борьба ПРОЛЕТАЙрята.... У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5666с буржуинами..
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А разве у нас есть Главнокомандующий? Четырежды уклонист не имеет права руководить людьми, которые не жалея жизни, защищают свою страну и боятся лишь того, что зеленый капитулянт запретит им давать даже ответку.
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