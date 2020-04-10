 У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели. В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против COVID-19.
Между тем, южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятностью эти пациенты не были заражены повторно, а что ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Так, отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.
Также ряд вирусологов и эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.
Подчеркивается, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативный результат и сделанных с интервалом в сутки.
Ранее сегодня стало известно, что число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30 - до 27. Таким образом общее число заболевших достигло 10 450 человек.
Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и составило 208 человек. В общей сложности 7117 человек в Южной Корее выздоровели.
а зебилы предлагают, чтоб 99 999 из 100 000 умерли от голода, а 1 выжил. Каждый зебил почему-то уверен что этим 1 будет он...
т.е как бы "место жительства", а не саму форму жизни ?
но в любом случае...повторное выявление, только доказывает что 2 недели в больничке и два отрицательных суточных теста - не доказательство того, что человек перестал быть носителем-распространителем... так получается?
И такиз вирусов, кстати много
Ложноположительный.
Ложноотрицательный.
Отрицательный.
Положительный.
И идеальных тестов не бывает, т.е. любой из этих результатов имеет вероятность больше нуля.
Если шанс ложноположительного результата 5% то из 100 человек у 5 будет результат: есть вирус. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
Если взять сто таких человек с ложноположительным результатом и снова их проверить опять будет 5 человек с ложноположительным результатом. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
То есть даже если мы проведем два теста подряд, все равно будут люди с ложноположительным тестом. И даже три теста подряд (0,05*0,05*0,05) = 0,000125 = 0,0125% не дают гарантии на большом кол-ве испытуемых.
Вирусы размножаются всегда, пытаются по крайней мере. Другое дело, что иммунитет их держит в строгой резервации. Пока работает. Как только ослабевает они начинают наглеть.
Правильно сказать - в здоровом организме миллионы вирусов, которые размножаются и их тут же ликвидирует иммунитет. Но не успевает вычистить под абсолютный ноль, потому что тут же появляется новая порция.
К качеству перевода цензора вопросов больше не имею
Везде есть коронавирус, а в никалаеве - нет .
Очень удобненько