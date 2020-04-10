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 За рубежом, Здоровье
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 У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели. В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против COVID-19.

Между тем, южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятностью эти пациенты не были заражены повторно, а что ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Так, отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.

Также ряд вирусологов и эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

Подчеркивается, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативный результат и сделанных с интервалом в сутки.

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Ранее сегодня стало известно, что число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30 - до 27. Таким образом общее число заболевших достигло 10 450 человек.

Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и составило 208 человек. В общей сложности 7117 человек в Южной Корее выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3188145
 
 
 Топ комментарии
 
а некоторые советуют перед этим зачем-то угробить до конца экономику страны
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Тут некоторые советуют смириться и всем переболеть и якобы выработать общий иммунитет У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус - Цензор.НЕТ 8253
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А такая простая мысль, что позитивный тест на вирус сохраняется на всю жизнь, им не приходила в голову ???
И такиз вирусов, кстати много
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Тут некоторые советуют смириться и всем переболеть и якобы выработать общий иммунитет У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус - Цензор.НЕТ 8253
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а некоторые советуют перед этим зачем-то угробить до конца экономику страны
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ложноотрицательный результат, слышал, не?
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нет, они предлагают - раз нет лекарства - чтоб от короновируса умер 1 человек из 100 000, а 99 999 выжили.
а зебилы предлагают, чтоб 99 999 из 100 000 умерли от голода, а 1 выжил. Каждый зебил почему-то уверен что этим 1 будет он...
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Не некоторые, а инфекционисты-вирусологи и иммунологи, которые к тому же советуют почаще бывать на свежем воздухе, на солнце, чтоб укреплять иммунитет.
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у вируса не бывает клеток...это форма жизни проще,чем клеточная,потому и бороться с ней тяжелее.
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а может они имели виду "клетки" как место, где зацепился вирус?
т.е как бы "место жительства", а не саму форму жизни ?
но в любом случае...повторное выявление, только доказывает что 2 недели в больничке и два отрицательных суточных теста - не доказательство того, что человек перестал быть носителем-распространителем... так получается?
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наші предки щось знали, коли назвали ріновірус нежиттю)))
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А у половины тех, кто переболел в легкой форме на знаменитом лайнере частично поражены легкие
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виживуть віросоїди*, які будуть захищатися від здорових* людей
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А такая простая мысль, что позитивный тест на вирус сохраняется на всю жизнь, им не приходила в голову ???
И такиз вирусов, кстати много
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и мы спокойно живем симбиозом с сотнями вирусов в теле, которые часто-густо вообще себя не проявляют... но приходит момент, и...
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мало молимся значит и грешим часто. Зевс одной левой может вирус истребить, просто не хочет)
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вирус дома в хлебнице сидел...., а когда они вернулись, он снова на них прыгнул.....
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Схоже на вірус герпеса, який ніколи не покидає хазяїна, тільки інколи активується.
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УжОс ... срочно всех на карантин ... пожизненно
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значит тех кого не убьёт , будут жить с этой заразой всю жизнь - как с герпесом
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Рассчитывайте лекарство от заражения пить два года, не меньше, ежедневно. По механизму действия оно должно быть как мыло, для обработки рук, но действовать изнутри. Размывать вирусу корону, блокировать ДНК и РНК - вирусы.. * это вольный пересказ инструкции ). Если бы не дурацкие законы, написал бы, что принимаю я и моя семья с февраля.. А так опасаюсь, Минздрав засудит. А лекарство есть , и это не настойка за 600 гр. полевых трав. Цена ему 150 гр. В некоторых аптеках и того дешевле. Хватает надолго.
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Кстати, в перечне болезней, которые то лекарство лечит , есть и вирус герпеса. Могу сказать, что реально его останавливает. Если раньше, с герпевиром ребенок болел три недели, то сейчас хватило двух суток, чтобы герпес прекратился.
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скажи это ВОЗ - миллионером станешь завтра же. плюс лавры героя, спасшего планету
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ВОЗу надо свои вакцины продавать, и лекарства вновь изобретаемые. Ему здоровые не надо. Медицина- это бизнес.
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Граждане, не занимайтесь самолечением ))
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Свои - это два знакомых доктора. Те пьют. А здесь - свидание с минздравом вслепую.
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Печально что комментаторы не понимают что любой тест имеет 4 возможных результата:
Ложноположительный.
Ложноотрицательный.
Отрицательный.
Положительный.
И идеальных тестов не бывает, т.е. любой из этих результатов имеет вероятность больше нуля.

Если шанс ложноположительного результата 5% то из 100 человек у 5 будет результат: есть вирус. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
Если взять сто таких человек с ложноположительным результатом и снова их проверить опять будет 5 человек с ложноположительным результатом. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
То есть даже если мы проведем два теста подряд, все равно будут люди с ложноположительным тестом. И даже три теста подряд (0,05*0,05*0,05) = 0,000125 = 0,0125% не дают гарантии на большом кол-ве испытуемых.
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Для общей эрудиции в здровом организме вирусов милион но они не размножаются.
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в смысле не размножаются? У вирусов нет переключателя "размножаемся"/стоп!"не размножаемся"
Вирусы размножаются всегда, пытаются по крайней мере. Другое дело, что иммунитет их держит в строгой резервации. Пока работает. Как только ослабевает они начинают наглеть.
Правильно сказать - в здоровом организме миллионы вирусов, которые размножаются и их тут же ликвидирует иммунитет. Но не успевает вычистить под абсолютный ноль, потому что тут же появляется новая порция.
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В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса ....

К качеству перевода цензора вопросов больше не имею
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Тобто можна очікувати на постійну загрозу спалаху епідемії після будь-яких карантинних заходів.Цікаво ще наскільки ефективною буде вакцина, судячи з цієї інформації вона не стане панацеєю.
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Швидше всього за декілька циклів імунітет знизить вірулентність даного штаму вірусу
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Аха, можно будет объявлять карантин каждый раз, когда нужно ограничить свободы граждан или получить какой-то профит.
Везде есть коронавирус, а в никалаеве - нет .
Очень удобненько
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Здоровые и молодые выживут, старые и больные умрут-законы природы.
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матушку-природу не обдуришь! если не этот вирус, то следующий будет еще смертельнее и менее избирателен, поэтому трудно сказать что лучше. Этот был погнанным особенно первые двое суток лихорадки, но переболел его сравнительно без тяжелых последствий, за две недели, а вот, в 2017-м я подхватил не знаю какой, три месяца не мог вылечится, думал "кони двину" горло так вспухло, что чуть не задохнулся, на полгода потерял голос, бронхит + односторонняя пневмония как осложнение!
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